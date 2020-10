Venezuela participa en II Encuentro telemático Amigos del Cacao en Japón

Como parte de los encuentros telemáticos planificados entre Venezuela y el “Grupo de Amigos del Cacao en Japón”, este martes se realizó una segunda reunión de trabajo con la finalidad de fortalecer la presencia del cacao nacional en el mercado japonés.

En este sentido, el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) participó en la videoconferencia donde junto a la Corporación Socialista del Cacao, presentaron un trabajo de potenciación de la producción de cacao en Venezuela, en aras de buscar futuras alianzas entre el sector público y privado de ambos países.

Por Venezuela, participaron también, en el encuentro telemático, la embajada de Venezuela en Japón, empresas nacionales privadas relacionadas con la exportación de cacao y producción de chocolate, así como la Cámara de Comercio Venezuela – Japón, reseñó nota de prensa de Bancoex.

Mientras que por la nación asiática estuvieron presentes Cargill Japan, Confitería Hiroshi Ogata, Itochu Co. Ltd, Lotte Co., Ltd, Meiji Holdings Company, Ltd, MC Agri Alliance, MC Foods Limited, Tachibana & Co. Ltd.

En esta nueva edición, las empresas venezolanas productoras y exportadoras de cacao tuvieron la oportunidad de brindar información relevante a las empresas niponas, en aras de continuar impulsando la economía del sector entre ambos países.

Cabe destacar, que Japón es el primer país comprador del cacao venezolano y es un mercado en pleno auge de expansión para la comercialización de este rubro, el cual es reconocido como el mejor del mundo.

El “Grupo de Amigos del Cacao Venezolano en Japón” es una nueva plataforma que reúne a emprendedores y empresas de este rubro que desean incrementar su comercialización en el país nipón.