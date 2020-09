Venezuela rechaza persecución judicial e injuria contra ex funcionarios

Este martes, el canciller Jorge Arreaza, rechazó a traves de un comunicado las nuevas pretensiones por parte de Estados Unidos, de atacar la imagen del Estado venezolano a través de la persecución judicial y la injuria contra funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Bolivariano de Venezuela.

El comunicado fue compartido a través de la cuenta Twitter de Arreaza, quien recalcó que: «Venezuela manifiesta su rechazo a la política del Gobierno de EEUU de desatar persecuciones judiciales contra funcionarios o ex funcionarios del Gobierno Bolivariano a partir de la injuria. Pretenden así, perjudicar la imagen del Estado para justificar nuevos ataques».

#COMUNICADO| Venezuela manifiesta su rechazo a la política del Gobierno de EEUU de desatar persecuciones judiciales contra funcionarios o ex funcionarios del Gobierno Bolivariano a partir de la injuria. Pretenden así, perjudicar la imagen del Estado para justificar nuevos ataques pic.twitter.com/m1YFpIpHcS — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 30, 2020

El documento agrega que desde el gobierno injerencista de Donald Trump, se busca imponer precio a la cabeza de quienes ejercen o tuvieron cargos públicos, «cual cowboys del siglo XXI, recurren a la estrategia de ofrecer recompensas por la detención de servidores públicos. En este caso arremeten sin fundamento alguno, contra el exministro Luis Motta Domínguez y al ex viceministro Eustoquio Lugo, en otras de sus infames acciones de agresión contra el Estado venezolano».

No obstante, desde el canciller aseguró que «dichas pretensiones no surtirán efectos ante el coraje, trabajo y dignidad de los hombres y mujeres que no se doblegan ni doblegarán ante las intimidaciones del imperio estadounidense».