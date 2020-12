Venezuela Unida recorrió Puerto Cabello para captar el voto

El presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, visitó la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, para acompañar a los candidatos de la plataforma Venezuela Unida en una caminata por un sector popular de la ciudad.

En el evento, el parlamentario, manifestó que la propuesta de la organización política plantea una nueva alternativa frente a los sectores tradicionales.

“Una nueva forma de hacer política, a la que si le importen los problemas de la gente. De abajo hacia arriba, por eso, la plataforma Venezuela Unida está presentando candidatos de carne y hueso en todo el país, líderes de comunidades, de sectores, gente que representa el sentir de nuestro pueblo” expresó Parra, de acuerdo con nota de prensa.

La confrontación, recalcó Parra, entre sectores políticos, ha generado una desmotivación en la ciudadanía. “La gente está cansada de la pelea, a la gente no le interesan los problemas de los políticos, la gente quiere que le resuelvan el problema del agua, de la luz, de la gasolina, y eso no lo vamos a resolver si no despolarizamos al país” subrayó Parra.

El candidato lista en el estado Yaracuy también visitó el estado Falcón, para manifestar su respaldo al candidato de la plataforma en la entidad.

Copei insta al voto el próximo 6-D

Copei recalcó que el compromiso con la Democracia Cristiana Venezolana es llevar propuestas al parlamento, para su conformación, discusión y aprobación de todas las leyes que vayan en beneficio directo de los ciudadanos venezolanos.

De acuerdo con nota de prensa, “el hemiciclo debe ser un lugar de propuestas y debate en función de la creación de leyes para defender los derechos de los venezolanos, en beneficio de las personas; nosotros no vamos al parlamento a buscar confrontaciones políticas estériles que en nada ayudan a resolver la crisis y los problemas del país, vamos a privilegiar el bien común, y no el de una parcialidad política”, indicó el presidente nacional de Copei, Miguel Salazar.

También añadió que la bancada Demócrata Cristiana impulsará el principio de la colaboración entre los Poderes consagrado en el artículo 136 de la Carta Magna, y así lograr la realización de los fines del Estado.

Soluciones para Venezuela saca el pecho

El dirigente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, manifestó este martes en su cuenta en la red digital Twitter que, “los problemas se resolverán si incidimos, si somos proactivos, participamos y votamos. El 6D vamos por el encuentro. ¡Por Venezuela!”.