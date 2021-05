Vero, la cunaguaro rescatada de la caza furtiva en Anzoátegui

Vero fue arrebata de su madre cuando apenas tenía un mes de nacida. Tiempo insuficiente para recibir las enseñanzas que le permitirían sobrevivir en su hábitat natural.

Este ejemplar hembra de cunaguaro (Leopardus pardalis) no aprendió a buscar refugio, cazar, comunicarse, estar alerta a los peligros y otros depredadores antes de ser presa de cazadores furtivos.

Llegó hace 14 meses al Ministerio de Ecosocialismo (Minec) del estado Anzoátegui, luego de ser rescatada por efectivos adscritos al Destacamento 522 del Comando de Zona N°52 de la Guardia Nacional Bolivariana, en el punto de control ubicado en Clarines, en la Troncal 9. La llevaban en un autobús de transporte público que cubría la ruta Clarines-Boca de Uchire.

“El cunaguaro para nosotros es un animal muy preciado. Las dos especies que hacen vida en nuestro país cuentan con protección especial al estar incluidos en los listados oficiales de animales en veda para la caza y en peligro de extinción”, refirió la directora regional del Minec, Katiuska Homsi, con quien el animal ha creado un lazo muy especial.

Homsi la describe como muy territorial, dice que “no le agradan los varones, que es todo un personaje”.

Aunque pequeña estuvo unos días en casa de una funcionaria, provista de un amplio patio trasero en donde jugaba a esconderse en los matorrales, fue acondicionado un espacio para ella en la sede del ministerio, ubicada en el sector Palotal de Barcelona, donde está a salvo y permanece desde entonces. Allí recibe atención médica y su alimentación a base de carne la provee una empresa local.

Vero no conoce otra vida que la proporcionada en ese lugar por esas personas.

Actualmente en el Minec se construye el Centro de Atención de Fauna Silvestre con varios espacios para mamíferos, reptiles, aves y para mejorar sus condiciones.

Homsi indicó que los técnicos dicen que no puede ser liberada aún, “aunque ella caza, es agresiva y feroz, pero no con todo el mundo. Y obvio al no recibir las enseñanzas de la madre la convierte en un elemento vulnerable a los humanos y a otros animales”.

El animal, que se ha convertido en un atractivo para personas que llegan de diferentes lugares para verla, forma parte del programa de preservación de especies amenazadas de fauna silvestre del Minec Anzoátegui.

La funcionaria asegura que el objetivo es “mantenerla con vida y luego con otro espécimen macho tratar que se reproduzca”.

Se estudia la posibilidad de relocalizarla en un centro de fauna silvestre con hábitats que son recintos ambientados (que no son jaulas) para que pueda desarrollarse mejor. “Hay uno en Aragua, que es muy bueno, pero todavía estamos evaluación” (Zoológico Leslie Pantin, reserva de fauna y flora desde 1963, estado Aragua).

La directora regional del Minec recordó que el tráfico de fauna y flora silvestre sólo es superado por el contrabando de drogas y de armas.

“No solo hay personas que buscan especies para zoológicos personales, también hay toda una demanda de productos derivados de la fauna y de la flora y también tenemos las prácticas de religiones mágicos religiosas”, agregó Homsi.

Fue enfática al señalar que en Venezuela las normas orgánicas, penales, las jurisprudencias, convenios internacionales, ente otros instrumentos técnico legales, otorgan protección a las especies entendiendo que cada una existe para cumplir una función biológica.

En Venezuela el Cunaguaro está en veda indefinida según resolución Nº 95 MARN del 28-11-79, por lo tanto, su cacería es ilegal en todo el territorio nacional.