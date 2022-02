Angostura: el código que debíamos consultar, y no el de Washington!

La figura que existe hasta el presente del Congreso de Angostura es la de uno de los grandes eventos deliberativos de la historia de nuestra Independencia. Centra tal imagen el discurso dicho por el Libertador en su acto de instalación, donde sonaron frases que la cita de innúmeros estudiosos ha hecho famosas. Veamos la primera:

“¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la Soberanía Nacional para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación”.

Invita el Libertador a percibir ciclos históricos, medidos en siglos. Redactar Constitución es autodefinirse, perfilarse para el futuro.

Otra:

“En medio de este piélago de angustias no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal; fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos; atribuírmelos no sería justo, y sería darme una importancia que no merezco”.

Esto sería citado por el presidente Chávez y nombra la universal dependencia de los líderes respecto a las tempestades sociales.

Otra:

“Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.

Obvia, la idea se beneficia de la eficacia de la redacción bolivariana, afina con la preocupación, más militante y militar, que estuvo en la constatación vertida en la Carta de Jamaica, de que más que por las cadenas se ha oprimido a la América española por la ignorancia.

Otro tema nodal es la igualdad. Volando en las alturas de su gran intención, desatendiendo absolutamente su origen aristocrático, el Libertador enfatiza la igualdad en grado definitivo:

“Mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela”.

Sin negar u ocultar las diferencias individuales alerta acerca de que: “La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una inspiración eminentemente benéfica la reunión de todas las clases en un estado, en que la diversidad se multiplicaba en razón de la propagación de la especie. Por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel discordia. ¡Cuántos celos, rivalidades y odios se han evitado!

Esto va al encuentro con el postulado de que “Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del pueblo: la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios”.

Bolívar había nacido propietario de esclavos, ya no poseía ninguno. Ello iba con su espíritu libertador, también con los compromisos hechos con Alejandro Petión al recibirle sus generosísimos aportes a la guerra de independencia. Escribe más adelante: “La atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela y nuestro cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban un diluvio de fuego. Yo imploré la protección del Dios de la humanidad y luego la redención disipó las tempestades. La esclavitud rompió sus grillos y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Si, los que antes eran esclavos ya son libres; los que antes eran enemigos de una madrastra, ya son defensores de una patria. Encareceros la justicia, la necesidad y la beneficencia de esta medida es superfluo cuando vosotros sabéis la historia de los Helotas, de Espartaco y de Haiti; cuando vosotros sabéis que no se puede ser libre y esclavo a la vez sino violando a la vez las leyes naturales, las leyes políticas y las leyes civiles. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis Estatutos y Decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República”.

En lo de la liberación de los esclavos fracasará el Libertador, los hombres importantes que le escuchaban era ricos y la mano esclava movía los trapiches, sembraba, recogía los frutos y ponía monedas de oro en los cinturones, un uso en aquel entonces.

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”, afirma enseguida.

Este aserto ha sido de los más citados del Discurso de Angostura porque va al encuentro de la justicia social, preocupación central del socialismo. En la época de Bolívar era concepto más o menos ignoto. Había conocido plenitud en las tesis franciscanas del medioevo, apareció en algunas teorías, sólo algunas, de la Revolución francesa, lo toma Napoleón Bonaparte en una ideación o plan “para acabar con el pauperismo”, que era para él idea secundaria y resultaba ridículo para la ideología liberal expuesta por Jeremy Bentham que era moda de los revolucionarios del mundo y había abanderado Bolívar en su juventud. El Bolívar que se dirige al Congreso de Angostura es estatista y presocialista, como dijo el presidente Chávez.

Grandeza de futuro

El paisaje de una Hispanoamérica futura, grandiosa y triunfante, valorada, había escrito en la Carta de Jamaica “más que por sus riquezas por su libertad” reaparece en uno de los párrafos finales del mensaje al Congreso de Angostura:

“Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado, y que nuestra Patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana; ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo; ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno”.

La ocultación

La posible inserción de las formas constitucionales de los Estados Unidos en la Constitución que se discutiría es un tema central del Discurso de Angostura, lo hemos dejado para último porque abre las puertas a las revelaciones. Se pregunta Bolívar:

“¿No sería muy difícil aplicar a España el código de libertad política, civil y religiosa de la Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del Norte de América. ¿No dice El Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿qué es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, ¿a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!