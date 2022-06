De cómo CAP compró a la derecha perezjimenista y lopecista

Conocemos mucho la lucha izquierdista contra Rómulo Betancourt, sabemos de su heroísmo y que Carlos Andrés Pérez fue el ministro de las torturas y los asesinatos pero poco sabemos de la subversión derechista contra aquel régimen. Sonó el atentado de Los Próceres, donde a Betancourt se le quemaron las manos, cumpliéndose irónicamente la amenaza contra sí mismo que había formulado al decir “Que se me quemen las manos si las meto en el tesoro público”.

No hay pruebas sólidas de alianza comunista-derechista aunque es lógico hasta lo obvio que debió haberlas. Aquí se las revela, las más sorprendentes, cumpliéndose aquello de que de donde menos se espera salta la liebre.

No eran exageradas las aprehensiones de Rómulo Betancourt ni gratuitas las preocupaciones de John Kennedy sobre la posibilidad de toma del poder izquierdista en Venezuela. Así se desprende de la siguiente narración, que debo a Miguel Moreno, político y conspirador, muy de derecha, vinculado a la muerte de Carlos Delgado Chalbaud. Había vivido en el exilio desde las elecciones de 1952, cuando los coroneles que dieron ese golpe de Estado descubrieron que apoyaba secretamente a Jóvito Villalba. Tras la caída de Pérez Jiménez, donde tuvo mano en presentar a la CIA a Betancourt, Villalba y Caldera aliados contra PJ, sin comunismo, retornó por un mes a Venezuela, volviendo a ser expulsado por una reincidencia conspirativa. Betancourt tampoco le permitió volver, pero en los días que aquí se narran había entrado subrepticiamente al país, invitado por Carlos Andrés Pérez, ministro de Relaciones Interiores de Betancourt pero a la vez su viejo compañero del Grupo Uribante, una logia de andinos de los que la mitad eran miembros del partido Acción Democrática o sea adecos y la mitad militaristas, sin faltar «urredecos» ni comunistas marginales a la estructura oficial del PCV. Los uribanteros se ayudaban, se protegían. Carlos Andrés Pérez sorprendió a Moreno con la siguiente confesión de intenciones:

«—La guerrilla está a punto de tomar el poder. Y yo no me voy a dejar fusilar, que es lo que me tienen reservado. Me voy a pasar para allá, ya estoy organizando el golpe de Estado comunista. Será mi aporte».

Angustiante era la confesión para Moreno. Hacía subversión contra Betancourt, tenía un plan para matarlo, pero nada estaba más lejos de su intención que servir de escalera a una toma comunista del poder en Venezuela. CAP explicó una salida. Una había para que «el comunismo no reinara en Venezuela». Una y no dos. Moreno podía ayudar, por eso lo había llamado. Moreno respiró tranquilizado.

—Lo que Carlos Andrés quería —explicó Moreno al autor de este texto— era una reunión con el doctor Luis Gerónimo Pietri, para intentar una conciliación con la derecha. Luis Gerónimo Pietri era una eminencia, el abogado del general López Contreras, jefe de buena parte de la subversión de derechas, por méritos viejos aunque no hay que descontar que el general Pérez Jiménez estaba preso y por ende furioso. Pero mediaban heridas, no era fácil hablarse entre Carlos Andrés Pérez, romulero, y Luis Gerónimo, lopecista. «Tú puedes ayudar», me repitió Carlos Andrés. Era la última posibilidad de arreglo. Si no, ya sabía la alternativa. ¿Qué hacer? Yo organicé la reunión como amigo que era del «doctor Gerónimo» y de Carlos Andrés, y la tuvimos en la quinta de un doctor Santander, que era muy amigo de todos.

El doctor Pietri expuso su plan: se suspenden las garantías, el gobierno ilegaliza al Partido Comunista y se coge a todos los comunistas presos, sin juicio, y se los manda a una isla. Y el gobierno amplía su base incorporando ministros designados por el general López Contreras. Carlos Andrés se desagradó. Había mandado a matar a muchos hombres pero protestó, dijo que prisiones masivas e ilegales no eran los procederes de la democracia. Que si hacía eso, el gobierno de Betancourt sería igual que las dictaduras que condenaba, igual que Trujillo, que Pérez Jiménez. Yo lo que hacía era servir los whiskies, no intervenía. Entonces el doctor Luis Gerónimo sacó la otra idea que traía en la cabezota, la segunda. La traía por si fracasaba la primera, porque aquello era un regateo. Dijo así:

—Se puede hacer lo siguiente. Se ilegaliza al Partido Comunista por decreto y se manda el decreto a la Corte Suprema para que decida. Todo legal. Va a haber demandas comunistas, obviamente, acusando al decreto de fascista, de criminal, etc., y otras de derecha, que introduciremos nosotros, diciendo que éste es un decreto comunista disfrazado. Entonces, la Corte Suprema decide por la mitad y los comunistas van presos con el legalismo que el Presidente Betancourt quiere. Carlos Andrés se quedó pensativo.

Cuando salíamos, el doctor Pietri me preguntó:

—¿Tú crees que este muchacho haya entendido el arreglo? Mira que para que esa jugada funcione bien, necesitan contar con la Corte Suprema, no vaya a salir de allí una trastada.

—Yo creo que sí.

Y así se hizo. Betancourt decretó la detención y mandó presos a los comunistas legalmente. O, como él lo dijo, «precautelativamente». Y el doctor Luis Gerónimo Pietri se instaló en una oficina del Ministerio del Interior, inmediata a la de Carlos Andrés, y ahí fue llamando a todos los derechistas y les fue perdonando las cuentas que tenían con el gobierno. El que tenía una condena por haber puesto una bomba, perdonado; el que debía una multa grande que le había puesto el gobierno, perdonado. El que tenía un muerto encima, perdonado. El que quería un crédito de la Corporación Venezolana de Fomento, concedido. Y así. Porque esa era la otra mitad del arreglo. El perdón de los de derecha. Si no cesaban las persecuciones no nos pacificábamos y que el país se lo cogiera el comunismo.

Al final, el día que terminaron, brindamos. Y Carlos Andrés le agradeció al doctor Pietri sus trabajos por la estabilidad política de Venezuela y la preservación de su democracia y le preguntó que cuál era su pago. Pietri respondió que para él no quería nada, que esos eran trabajos que hacía con alegría por Venezuela, pero que sí solicitaba algo para el general López Contreras, que era su representado.

—¿Qué desea el general, doctor?

—Que se le perdone una multa de catorce millones de bolívares que el Jurado de Responsabilidad Civil del 45 le puso y que él se negó a solicitar que se le perdonara por considerarla una ilegalidad de raíz.

—Cómo no doctor. Yo se lo voy a consultar al presidente Betancourt y estoy seguro que él accederá. Delo por hecho.

Y fue un hecho —me explicó Moreno—. Los catorce millones se pagaron, por supuesto, al cambio vigente, y para sellar la reconciliación, Betancourt le puso una condecoración al general López Contreras en el pecho. Y no fue que lo condecoró en el palacio, es que viajó con la condecoración hasta la quinta del general López, como una deferencia especial a un héroe de la democracia, y allí se la colocó.

Así se estabilizó la democracia en el poder, el lopecismo aceptó que era el pasado y Carlos Andrés no tuvo que volverse comunista.

Leonardo Altuve Carrillo, que era un hombre a la antigua, con principios muy rígidos, no aceptó el arreglo. Le escribió una carta pública a López, criticándole haberle recibido esa condecoración a un hombre a quien siempre había despreciado. «Esa condecoración es el fusilamiento de su figura histórica», recuerdo que escribió. El general López decía, burlándose.

—Sí, el doctor Altuve me mató por esa condecoración. Me mató.