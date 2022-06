El Orinoco: habitación de las diez tribus perdidas de Israel

Cristóbal Colón, detenido con sus barcos ante una de las bocas del río Orinoco, escribe a sus reyes católicos, Fer­nando de Aragón e Isabel de Castilla, ponderando la vege­tación preciosa de la costa de Paria y la suavísima temperancia de la tierra, y agrega acerca de las personas:

«Certifico a sus altezas que no existe mejor tierra ni me­jor gente: aman a su prójimo como a ellos mismos y hablan la lengua más suave del mundo».

Concluyendo, afirma que «grandes signos son estos del Paraíso te­rrenal». Colón no hace la metáfora de un sitio bonito, como podría pensar nuestro tiempo descreído. No, el almirante notifica su llegada a un objetivo de conquista, a un punto concreto y real de su viaje, punto geográfico, pues para él el Paraíso Terrenal es perfectamen­te terrenal. Y es punto evidentemente interesante para el Rey y la Reina que le han encargado explorar las regiones del mar Océano, descubrir y tomar posesión, en nombre de ellos, de los territorios que encuentre. El informe de Colón es militar aunque no refiera las características ideales de cabeza de playa que tiene la zona para una conquista territorial grande. Tampoco nombra sus virtualidades como sitio donde algún día se abrirá un gran puerto. Ello es obvio, tratándose de la boca de un gran río. Otro tipo de razones tiene Colón para el entusiasmo. Este hallazgo del Paraíso corona la más grande conspiración de la historia —de la que ya participara el Dan­te Alighieri—, conspiración centrada en la Parusía, vale decir, en la segunda visitación de Cristo a la tierra. Cristo fue el Mesías, a la espera de su regreso se llama expectación mesiánica.

En este Paraíso habitaban, según podía colegir un hombre de esa época leyendo a santos y abundantes doctores de la escolástica y a autorizadísimos geógrafos de la Antigüedad, las diez tribus perdidas de Israel, tribus cuyo destino y escondimiento estaban imbricados al nudo central de la historia y descritos en el Anti­guo Testamento. El mundo se anudó así: Nabucodonosor II, rey asirio, en una campaña de conquistas asoló a Israel, destruyó el Templo, apresó a las tribus judías y las llevó encadenadas a Babi­lonia, «la ciudad portento, la más bella concebida por el hombre y por la fantasía del hombre», podría decir la cosmovisión de Colón. Pero no siendo perfecta ninguna felicidad, brotó un sueño en Na­bucodonosor, un sueño repetido, del que despertaba sin saber la anécdota y menos aún el significado, recordando únicamente que había sido angustiosísimo.

Llamados los sabios babilónicos y derrotados por las preguntas del rey acerca de su sueño, sólo Daniel, uno de los prisioneros judíos, pudo describir sus figuras: aparecía caminando un gigante por un campo en tempestad. Cuatro partes hacían al gigante y a cada una formaba un metal: la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies de hierro y barro. También desbrozó Daniel lo que el sueño escondía: el campo era la historia universal, las cuatro partes humanas mostraban los cuatro imperios que habría en la historia. Durante esa larga época, comenzada justamente por Nabucodonosor con la destrucción de Israel y del Templo y con aquel cautiverio babilónico, sufriría castigo el pueblo de Israel. Era castigo justo, por haber caído una de las tribus en pecado de antro­pofagia y haber desoído la enseñanza.

Acaso parte del castigo fuera la desaparición de diez de las doce tribus que habitaban Israel cuando llegó Nabucodonosor. Así fue, sólo dos regresaron del exilio babilónico, las otras diez desapa­recen inexplicablemente de la historia. La fantasía las encontraba en Turquía, con el nombre de reino jázaro, de donde nacieron los ashkenazim de Europa oriental y central. Otros las hallaban en China, con el nombre de Dinastía Yuán. Otros las veían más lejos, en un reino antípoda del europeo, al cual nadie había visitado.

Tras el imperio asirio vino el persa, que fue el segundo, luego el imperio romano, tercero, luego un cuarto, acerca del cual discutían los sabios sin ponerse de acuerdo en cual había sido pero que va­rias cosas indicaban haber sido el Sacro Imperio romano germá­nico. Un día advendría el Quinto imperio. Para ello reaparecerían las tribus desaparecidas, concluiría con ello el caminar del hombre soñado, llegaría el fin del período de castigo de los judíos y la se­gunda visita del Mesías. Se llama Parusía a esa segunda visita. La esperaban todos los judíos y no pocos cristianos, incluidos papas, y sería iniciación del Quinto imperio, un reino judío sobre el mun­do, un período de felicidad de mil años, tras los cuales llegaría el fin de los tiempos.

Colón cree que los aborígenes que ve en la playa de Paria son los miembros de las diez tribus desaparecidas, cree estar iniciando la Pa­rusía. Sabía que los iba a encontrar, de otra manera no se explica que traiga una carta firmada por Fernando e Isabel para el Gran Khan, rey de la India, habitación extrema de los judíos, a donde cree haber llegado. A estos súbditos del Gran Khan llamará caribes.

Grande era el río a cuya entrada se asomaban sus barcos. Los ver­des claros de él se disolvían en verdes más oscuros del mar. Y cuán lejos de la costa sucedía aquel mezclar, cuán mar adentro, permitiendo deducir la grandeza de aquel río, fuerte y hondo y la grandeza del continente capaz de parirlo, grande como jamás lo vieran ojos de hombre. De isla pequeña no saldría agua de tal tamaño. Para llegar aquí, el barco de Colón había subido el día an­terior sobre una montaña de agua semejante en la forma a una teta de mujer, teta que, estaba escrito por el Dante Alighieri, se alzaba en la puerta del Paraíso.

¿Cristóbal Colón lee al Dante?

Figura de luz era el gran poeta Dante, altísimo templario, como templarias eran las cruces que traía pintadas en sus velas el al­mirante, cruces con los cuatro brazos de igual dimensión, cuyas puntas se ampliaban dibujando una figura de golfo en los espa­cios intercruceros.

El Dante había pintado en su Divina Comedia el encuentro conesta América, inicia­ba tal descripción cuando el poeta, conducido por el dulce Virgi­lio, topa con Ulises en el Infierno. El héroe de La Odisea es ahora una llama, nada más, y se mueve como trabajado por el tifón. Ya no es el héroe fabuloso de gruesas rodillas y estatura imponente, crepita. Mordido de la admiración y de la nostalgia y auxiliado por la traducción de sus palabras a la lengua griega que hace el amable Virgilio, el Dante interpela a la llama:

«…decidme dónde fuísteis a morir, llevado de vuestro valor».

Responde la llama:

«…ni la piedad debida a un padre anciano, ni el mutuo amor que debía hacer dichosa a Penélope, pudieron ven­cer el ardiente deseo que yo experimentaba de conocer el mundo…/…sino que me lancé por el abierto mar sólo con un navío y los pocos compañeros que no me aban­donaron nunca. Vi una y otra costa desde España hasta Marruecos…/…Mis compañeros y yo nos habíamos vuelto viejos y pesados cuando llegamos al estrecho paso donde Hércules plantó las dos columnas para que ningún hombre pasase más adelante…»

Fácilmente comprensible debió ser este discurso para Colón. Los héroes se alejaban de Europa y el Medi­terráneo al cruzar el punto donde se tocan España y África, aquel donde el propio Hércules había clavado un cartel señalando «Non plus ultra». No hay más allá pero ellos van más allá a bordo de su nave movida por remos, van a romper el sello como lo habría de romper él, Colón, mil años después.

Sigue hablando la llama:

«Dejé Sevilla a mi derecha como había dejado ya a Ceu­ta a mi izquierda.

«—¡Oh, hermanos! —dije— que habéis llegado al Oc­cidente tras correr cien mil peligros; para lo poco os queda de vida, no os neguéis a visitar más allá del sol ese mundo sin habitantes. […]» «Y volviendo nuestra popa hacia poniente, hicimos alas de nuestros remos para proseguir tan desatentado viaje, avanzando siem­pre hacia la izquierda».

Igual había hecho Colón, que saliendo de España descendió por la superficie de la esfera terrestre hacia el sur, desviándose siempre un poco a la izquierda. En cuanto a estrellas, Ulises ponía en el nuevo cielo una constelación no conocida en Europa, pero sí en el hemisferio antípoda: la Cruz del Sur. La describía enseguida:

«La noche veía ya brillar todas las estrellas del otro polo y estaba el nuestro tan bajo que apenas parecía emerger fuera de la superficie de las aguas».

Luego habla del largo viaje:

«Cinco veces se había encendido y otras tantas apagado la luz de la luna desde que habíamos entrado en aquel gran mar, cuando apareció una montaña oscurecida por la distancia…».

Si por encenderse la luna se entiende un mes, en el que vuelve a ser nueva, Colón había sido más rápido que Ulises, pues no cinco sino tres veces habíase encendido la luna para él en la misma trayectoria. Era razonable el ahorro de tiempo, atribuible a ser su viaje hecho con naves más acrisoladas por el cálculo, dotadas de astrolabio y otras industrias del genio que no se conocían en el trescientos tem­prano. Tres meses: agosto, septiembre y octubre. Así llegó Colón a la isla de Santo Domingo. Sólo hasta allí, porque no avanzó en aquel primer viaje hasta este punto del Paraíso terrenal.

Ahora en este tercer viaje sí. Tornó la boca de la llama a hablar, dice que alcanzaron a ver el continente antípoda. Miran una inmensa montaña «oscurecida por la distancia». Es lo único que ven del nue­vo continente. Evidentemente les está vedado el Paraíso porque

«…de aquella tierra se levantó un torbellino que cho­có contra la proa de nuestra embarcación: tres veces la hizo girar ayudado por las encrespadas olas y a la cuarta levantó la popa y sumergió la proa […] hasta que el mar volvió a unirse sobre nosotros».

He ahí el fin de Ulises y sus hombres. Él, Cristóbal Colón, era más afortunado, sin olas y con extensa paz de agua se le abría el Paraíso terrenal que le fuera negado a ellos. Era Venezuela.