Fermín Toro solicita una intervención norteamericana en Venezuela

Una hipótesis factible sobre los planes nunca revelados de Páez y el embajador norteamericano Shields en 1848 es que el Congreso venezolano, reunido en Puerto Cabello para destituir a Monagas, preparara una petición formal de anexión de Venezuela a los Estados Unidos, de las que previas peticiones de intervención de Shields y de la ciudad de Maracaibo al gobierno norteamericano fueron pasos preparatorios. Tal vez el anexionismo cubano tenía un hermano ge­melo en Venezuela, al cual frustró la violación y posterior humilla­ción del Congreso venezolanos por José Tadeo Monagas o por las «bandas irresponsables», que han permanecido anónimas hasta hoy.

¡Cuánta elocuencia hubieran tenido estos hechos si los parlamentarios venezolanos hubiesen cumplido el llamado de Páez a «morir como romanos»! El espectáculo de treinta o cuarenta dipu­tados asesinados en sus butacas quizá hubiera logrado la conmo­ción de la opinión pública norteamericana suficiente como para hacer inevitable una intervención armada en Venezuela, en apoyo a un Páez alzado en el campo. ¿Se postulaba José Antonio Páez como el Sam Houston de estas regiones? La fecha lo sugiere, otras cosas también. Estaba planteada la separación del Zulia de Venezuela. Nada menos.

A mediados de mayo de 1848 llegó el general José Tadeo Monagas, autotitulado «Pre­sidente en Campaña», a los Puertos de Altagracia, con tropas y un gran séquito.

Narra Besson en su Historia del Zulia: «Tan luego llegaron pasaron allá los cónsules, el vene­rable vicario presbítero José María Angulo y otras per­sonas de significación. Pintáronle el estado de la ciudad y las fuerzas, elementos, etc. de ella, pero que creían que todo se concluiría si él deseaba la paz».

Era una balandronada seguida de una oferta de rendición. José de Jesús Villasmil, también parlamentario por Maracaibo, habló con Monagas, quien manifestó estar dispuesto a dar un indulto general con excepción de 18 personas. «Villasmil, como era natural, recha­zó tal excepción; en la discusión el señor (Antonio Leocadio) Guz­mán estuvo porque no hubiera exclusiones; «Porque V.E. (observó al General Monagas) debe ser justo y magnánimo», pero el señor Rufino González sostuvo lo contrario y de consiguiente, no hubo avenimiento. «Rechazada pues la proposición, los beligerantes se aprestaban para decidir la cuestión por el derramamiento de la san­gre humana». Los rebeldes contaban con una buena flota, prote­gida dentro del lago de Maracaibo, Monagas disponía de mayores fuerzas de tierra. Se apostaron los dos bandos en las posiciones militares. De este enfrentamiento es indispensable examinar el inmediato pasado, que es causal.

Los diputados adictos al general Páez habían sostenido una re­unión secreta el 19 de enero de 1848 y allí juraron solemnemente que, al instalarse la Cámara en sesión especial, se procedería a la formación de causa contra el Presidente de la República, ciudada­no José Tadeo Monagas, por infracción de las leyes, presentada por la Diputación Provincial de Caracas. Tras de lo que se proce­dería a su destitución. Antes se decidiría la traslación del cuerpo legislativo a Puerto Cabello.

Es lógica la escogencia de Puerto Cabello para una acción paecista: es el puerto de salida de Valencia, la segun­da ciudad en importancia de Venezuela, en algunos sentidos la primera y la «ciudad santa» del paecismo, de la Cosiata que des­tituyó a Bolívar. Los que impulsaron a Páez en la separación de Venezuela de la Gran Colombia han gobernado a Venezuela desde entonces, desde ciertas casas de Valencia con frente sobre la Plaza Mayor. Hace dos años ese mandar valenciano se debilitó con la entrega de la presidencia a Monagas por Páez, pero ahora el general Páez está decidido a derrocar al que llamó al hacerlo presidente «el hombre de las circunstancias».

Y llegó el día 24 de enero de 1848. Los diputados se saludan, pron­to están en sus sillones. Juan Vicente González, importante inte­lectual y político paecista, lee la comunicación del general Páez al cuerpo legislativo. El general y jefe les impetra, porque se prevén peligros, a, «llegado un momento extremo, morir como romanos». Comienza la sesión.

Las posibles causas internacionales apenas se hablaban, si, y mu­cho, motivos estrictamente venezolanos: por ejemplo que Antonio Leocadio Guzmán y Ezequiel Zamora están sueltos por decisión de Monagas. Hay otra causa de conflicto, se llama Tomás Sanavria. Con la evidente anuencia pasiva de Monagas, este ministro estaba anulando las leyes que permitían la usura. Ello no era cualquier cosa para los paecistas, poseedores de pagarés que se volverían sal y agua de salirse Sana­vria con la suya.

Sabiendo que el día será fuerte, el Congreso ha creado una guardia armada que lo protege. Ante ésta se mueve, desafiante, una turba de monaguistas mayormente pataenelsuelo. Algunos portan armas, visiblemente. Debe ser cosa de Monagas, que no es de aquellos que si les ponen un dedo entre los dientes no muerde. Así las cosas, el ministro Sanavria entra al recinto legislativo a leer un documento. El vicepresidente del Congreso, José M. Rojas, sacó un puñal y se fue sobre Sanavria, diciéndo­le: «¡Si los asesinos entran por esa puerta, usted será la primera víctima!». Se interpusieron los diputados Santos Michelena, Pe­dro José Rojas, Madriz y José Hermenegildo García, este último diciéndole a Rojas: «¡No ensucie este salón con la sangre de un canalla!».

El licenciado Cristóbal Mendoza saltó pistola en mano, apuntando a Sanavria y gritándole: «¡Malvado, éste es el fruto de tus doctrinas!». Salvaron a Sanavria de la muerte esta vez los representantes J.M. Rojas y J. Hermenegildo García. También Julián García iba a matar de un pistoletazo al ministro, otros lo amenazaban con darle un bayonetazo, porque no accedía a asomarse al balcón para que el pueblo viera que estaba sano y salvo. En la calle corría el rumor de que el ministro había muerto, los monaguistas están más inquietos. Los diputados se proponen usar a Sanavria como escudo pero ya la multitud viola puertas y ventanas y entra repartiendo tiros. Cayeron muertos los represen­tantes por Maracaibo, don José Antonio Salas y Juan García y Ar­gote.

Convencido de que había llegado el momento de despedirse, el diputado por Valencia Delfín Carrero, se arrodilló ante el diputado presbítero José Vicente Quintero y le pidió que le absolviese de sus pecados; el representante por Barquisimeto, doctor Soteldo, llora­ba tras una mesa volcada, según unos, de miedo, según otros, de rabia. Más tiros estallan. En medio del zaperoco, un diputado que se disponía a huir, como lo estaban haciendo muchos, es tomado del brazo por un estudiante de apellido Sucre, sobrino del mariscal de Ayacucho. Sucre le recuerda la obligación de cumplir el man­dato del general Páez: «Morir como romanos». El doctor Miguel Palacio, presidente de la Cámara, que era el increpado, permanecía inmóvil, silencioso. Sucre continuaba citando el ejemplo de los se­nadores de la Roma antigua en situaciones donde estaba en peligro la Patria, cuando Palacio, que parecía haber ya analizado el punto, le respondió: «¡No seas pendejo! Yo nací en Naguanagua» y dán­dose al escalamiento de una pared, como muchos otros diputados, pronto alcanzó los tejados. Entonces apareció Monagas sobre hermoso caballo marrónb y dispersó a los lincheros.

Se temió que el castigo del gobierno a los diputados atentadores contra Sanabria sufrirían recio castigo pero, tal vez a causa de la victimación de diputados, cuyo castigo extralamente no se examinó, el monaguismo decidió “coger la arteria constitucional”, lo que valió decir que se llamaba a los congresantes a la concordia. Esto era un insulto para el Congreso pero, asómbrese, la diputación paecista acogió la amabilísima invitación.

En los días siguientes los diputados sesionaban ordenadamente, obedientemente sería mejor decir. Pero la his­toria registra una excepción; un miembro del cuerpo legislativo no asistía, Fermín Toro. Enfrentado a los que le trajeron la invitación monaguera, contestó: «Díganle al general Monagas que mi cadáver lo llevarán pero que Fermín Toro no se prostituye». Fue tan re­sonante y digna la respuesta que el áspero al tiempo que taimado Presidente no insistió en su oferta.

Venezuela miraba este gesto del importante hombre público, que contribuiría a colocarle en el pedestal que ocupa en el procerato venezolano. Sólo ochenta años después, en el libro de Ca­racciolo Parra Pérez, Mariño y las guerras civiles se transcribirán otras expresiones de Fermín Toro, de muy distinta —y lamentable— tesitura moral, que forman el fondo de la celebrada actitud. Las co­piamos en sus tres cuartillas de extensión atendiendo a su gravedad y a que aún los párrafos más literarios constituyen vívida demos­tración del uso paradojal que pueden recibir las palabras bellas:

«Fermín Toro, former Minister of Foreign Affaires of Vene-zuela, to Benjamin G. Shields, United States Chargé d’Affaires at Caracas

“El que suscribe, ciudadano de Venezuela, teniendo a la vista la excitación que en las actuales circunstancias de esta República hace la junta gubernativa de Mara­caibo al Señor Encargado de Negocios de los Estados Unidos para que interponga su mediación en los par­tidos beligerantes que hoy dividen la nación, ha creído oportuno hacer rápidamente algunas observaciones en apoyo de aquella solicitud y dirigirlas a dicho Señor Mi­nistro por si creyere que merecen someterlas a la consi­deración de su gobierno.

El estado actual de Venezuela es aflictivo, y habría so­brado motivo para humillar profundamente el orgullo nacional, si un acontecimiento, por triste y desastroso que sea, fuera argumento bastante para calificar el ca­rácter y el espíritu de una nación.

La historia de Venezuela es la de todas las Repúblicas hispanoamericanas, y puede resumirse en un grande hecho, el esfuerzo moral de pueblos nuevos que bus­can una organización social no está en sus tradiciones, a la cual se oponen hasta cierto grado los antecedentes de su origen, de su educación y de sus hábitos.

Los embarazos que estos pueblos han encontrado en su transformación y carrera política se han atraído, injustamente, la desfavorable opinión de las monar­quías europeas, las que por otra parte esperaban con mal disfrazada satisfacción el descrédito de las formas republicanas.

La política de los gobiernos que seguían más por intere­ses que por razones, acaso hallará motivo para justificar un fallo severo contra estas repúblicas; pero una razón ilustrada, analizando el problema que se propusieron estos pueblos y las instituciones que quisieron adoptar, encontrará más bien ocasión para admirar un ejemplo del progreso gradual de la inteligencia y de los princi­pios de libertad, aun en medio de los obstáculos más formidables que se pueden oponer a su desarrollo.

A pesar de estos obstáculos, Venezuela ha adelantado hacia el fin que se proponen las sociedades humanas. En lo interior la paz se había conservado hasta hoy con muy leves alteraciones, y sus divisiones intestinas ha­bían perdido todo carácter de barbarie y de crueldad; sus instituciones, basadas en los principios de la civili­zación moderna, han regido normalmente el país, y bajo su influencia, los progresos materiales han sido más rá­pidos que en ninguna época del régimen colonial. En lo exterior, su nombre y su crédito se habían mantenido con honra. Y sus pactos y sus relaciones con la mayor parte de los gobiernos constitucionales del mundo la mantenían sin mengua en todos los fueros del derecho de las naciones.

Este había sido hasta ahora el estado de la república, es­tado que revelaba el aumento de la riqueza pública y la mejora de la condición moral; pero esto se ha alterado súbitamente por la reacción inesperada de un resto de barbarie que resiste todavía al espectáculo del orden y al influjo de la civilización. Un hecho nefasto ha cambiado en un momento la faz de la república. El Poder Legislativo, norma de los otros poderes, fuente de la Administración y de la juris­prudencia y principio vital del gobierno representativo ha sido atacado y violado, su independencia destruida y aniquilado su poder moral. Este atentado crece en enormidad al considerarse que ha sido cometido por el Poder en cuyas manos se deposita la fuerza pública para la conservación del orden legal.

No es la nación cómplice de este crimen: no es la ma­yoría de los venezolanos impotente para alcanzar la res­tauración del orden constitucional, no hay incapacidad moral en la nación para gobernarse con principios de honor y de justicia; no hay deshonra para ella en haber sufrido una reacción, que sin duda no se perpetuará, de la fuerza y de la violencia: sólo importa que la restaura­ción no cause los horrores de una guerra civil.

Elementos de orden, amor a las instituciones, una so­ciedad culta y moral, existen en Venezuela, y estos ele­mentos no deben perecer. Un reo de barbarie no debe aniquilarlos y basta el apoyo moral de una gran nación para darles, sin derramamiento de sangre, el triunfo y asegurarles sin violencia un imperio duradero.

¿Cuál es esa gran nación a quien la Providencia, en la profundidad de sus designios, ha conferido el humano y honroso destino de ejercer la protección, no de fuer­za, sino de mediación y de consejo sobre esta sociedad que padece? Sin duda, los Estados Unidos. No en vano El que fija la suerte de las naciones la ha colmado de todos los bienes de la tierra, ha puesto en su seno las fuentes más abundantes de riqueza y de poder, y la ha colocado a la vanguardia de otros pueblos más atrasa­dos y venturosos.

La política de los Estados Unidos en todo el curso de su existencia ha sido regida por el principio más estricto y severo de no intervenir jamás en los negocios interio­res de otras naciones. Tan severa e invariable ha sido esta línea de conducta, que los nuevos Estados sur-americanos, al seguir su ejemplo buscando una existen­cia independiente han visto con asombro y dolor tanta reserva y tanto desvío de parte del pueblo modelo.

Algunos políticos han buscado una explicación a este alejamiento en cierta repulsión que aun en medio de la civilización más adelantada se encuentra siempre entre pueblos de razas diferentes. La razón plausible para un filósofo es que el trabajo interior de la formación de una gran nación no quiere ser turbado por complica­ciones extrañas cuando necesita concentrar dentro de sí misma toda su actividad para poner las bases de su futuro engrandecimiento.

Este trabajo interior ha terminado para los Estados Unidos, y cualquiera que sea el esfuerzo de su gobier­no por mantenerse en la línea de los antecedentes, una nueva fuerza de expansión le (impele) a ejercer los po­derosos medios de su influencia exterior. Las antiguas máximas del gabinete de Washington, cualquiera que sea el respeto que merecen y el éxito con que han sido antes coronadas, comienzan a encontrarse estrechas para la dirección de un poder que imprime hoy un nue­vo carácter a la política del mundo.

La Europa entera se conmueve: sus antiguas bases sociales, que se creían indestructibles, aparecen hoy carcomidas y vacilantes; sus doctrinas políticas, que se consideraban como la última expresión de la civili­zación del siglo, ni sostienen los gobiernos ni ofrecen mejor organización a la sociedad alarmada; la economía política ve desmentidos sus axiomas; y lo que se llamó libre concurrencia, industria y libertad, los pueblos, le­vantados en masa, lo llaman tiranía, vasallaje y opre­sión. En vano se procurará buscar la causa de esta gran revolución en la simple lógica de los principios; la causa está en el ejemplo y en la influencia moral de los Esta­dos Unidos; único pueblo en el mundo que ha resuelto prácticamente el gran problema del bienestar nacional.

Convencida de ese poder y de esta influencia, una parte muy principal de la sociedad venezolana dirije hoy sus miradas al Gobierno de los Estados Unidos y espera que por su mediación pacífica, por un consejo a que dan tanto peso su sabiduría y su experiencia, impedirá en un pueblo amigo el reino de la anarquía y los horro­res de una guerra fratricida.

El medio indicado por la Junta de Maracaibo de sus­pender las hostilidades y reunir el Congreso extraor­dinariamente, para someterse ambos partidos a sus deliberaciones es el más conveniente, justo y legal. El ataque contra el Congreso ha sido el origen de esta divi­sión, y su situación moral es la causa de la continuación de la guerra civil. El Gobierno se apoya en los actos que arrancó a ese cuerpo, después del asesinato de sus miembros, para declarar facciosos a los que se armaron a consecuencia de este mismo asesinato, y otros, fun­dándose en este atentado y en la violencia sucesiva ejer­cida sobre el Congreso, deducen la ilegalidad del Poder Ejecutivo y combaten su usurpación.

La suspensión de hostilidades y la inmediata convoca­ción del Congreso, compuesto de los mismos miembros que le compusieron originalmente, antes que nuevas elecciones manejadas por un poder opresor vicien su composición, son medios de conciliación que, pro­puestos en una intervención amistosa por el gobierno de los Estados Unidos, no serían rechazados por nin­guno de los dos partidos, pues el que tal hiciera declara­ría injustas sus pretensiones y mentirosas sus protestas.

Esta mediación no parecería de ninguna manera extra­ña. Las naciones europeas no se descuidan en egercer su influencia ora por motivos políticos, ora por mi­ras comerciales en las repúblicas hispanoamericanas. Egemplos de esta influencia, muchas veces perniciosa, son recientes en Buenos Aires, Perú, Ecuador y Vene­zuela, echándose siempre de menos en estos países la influencia que con miras menos interesadas pudieran egercer los Estados Unidos.

En último caso, suponiendo que ni intereses comercia­les, ni intereses políticos muevan la atención de ese go­bierno a cambiar la conducta excesivamente reservada que ha guardado con estos países, ¿son estos acaso los únicos móviles de un gobierno? ¿No hay otros motivos irresistibles para tomar parte en la suerte de otros pue­blos? ¿La gloria, la honra, los deberes de humanidad, no son las últimas obligaciones que el Creador impone a una nación después que la ha elevado sobre sus iguales, colmándola de todos los bienes que puede dispensar? Sí, hay una necesidad pública, hay un deber imperioso impuesto a los grandes poderes de la tierra: hacer el bien por amor al bien, así se honran, honrando la hu­manidad, y así fijan en la opinión del mundo la alteza de su carácter y su dignidad moral.

Con toda libertad, pero con el más profundo respeto y admiración somete estas observaciones a la sabiduría, a la prudencia y a la humanidad del gobierno de los Estados Unidos.

El ciudadano de Venezuela, Toro.

Caracas, mayo 20/1848»

[Copiado con la grafía original]

Como es común en este tipo de comunicaciones, lo más inmenso está implícito, lo más grande no se nombra. Revisemos tres de las frases de Toro sueltamente:

«Este trabajo interior ha terminado para los Estados Unidos [La conquista de la mitad del territorio de México es considerada por Toro un trabajo interior] y cualquiera que sea el esfuerzo de su gobierno por mantenerse en la línea de los antecedentes, una nueva fuerza de expansión le (impele) a ejercer los poderosos medios de su influencia exterior».

¿Cuál será la «nueva fuerza»? ¿Dónde y cómo debe ejercer su expansión?

¿Y qué decir de aquella expresión?

«Tan severa e invariable ha sido esta línea de conducta [no intervencionista, según Toro] que los nuevos Es­tados sur-americanos, al seguir su ejemplo buscando una existencia independiente han visto con asombro y dolor tanta reserva y tanto desvío de parte del pueblo modelo?».

Hay dolor en el intelectual al ver la reserva y el desvío norteame­ricanos al limitar su intervención a México. La actitud de Fermín Toro es equivalente a la de Mallarino al firmar el tratado de entrega de Panamá que hacía factible comercialmente la guerra contra el país azteca. El firmante de este documento es el mismo hombre que seis años antes había sido encargado de presidir la comisión que preparó las honras fúnebres de Simón Bolívar con motivo del traslado de sus restos a Caracas. Y hay un liceo en Caracas que lleva el nombre de Fermín Toro.

Otra frase incita a repetir en Venezuela la expansión:

«Las antiguas máximas del gabinete de Washington, cualquiera que sea el respeto que merecen y el éxito con que han sido antes coronadas, comienzan a encontrarse estrechas para la dirección de un poder que imprime hoy un nuevo carácter a la política del mundo…»

Los Estados Unidos no intervienen lo suficiente y el escritor y po­lítico lo lamenta. Este documento corona la acción que inició Fermín Toro al rechazar la intimación de Monagas a retornar al Congreso. Combatía el «tomar la arteria constitucional» que desmontó la guerra civil y privó a la potencia norteamericana de una justificación para intervenir en Venezuela. Incitaba con su gesto «de dignidad» a la guerra y la intervención.

¿Qué había visto Venezuela? Había visto una guerra nacional de Páez y Monagas. Nada más. Documentos como el citado estaban confiados al silencio eterno de los archivos de cancillerías extranje­ras. No se podía prever que con el tiempo se legislaría en los Esta­dos Unidos que los documentos diplomáticos tienen un período de conservación secreta de treinta años y los más comprometedores se benefician de una renovación de la incomunicabilidad por algunas décadas más, pero no para siempre.

Mientras la carta circulaba, el Zulia se declaraba separado de Venezuela.