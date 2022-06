“Tu eres la libertadora del Libertador”, atentado contra la vida de Bolívar. Henry Clay

Fe en estar haciendo historia es lo que corre en las botas de los hombres que se presentan en la Casa de gobierno de Bogotá. Es de noche, llevan los pechos forrados con petos de cuero de los que cuelgan puñales, punzones, pistolas con pocas balas. Cuando atravesaron la puerta de la casa presidencial los perros empezaron a ladrar. Bolívar y Manuela se despertaron. Estaban casi solos en la casa. Aparte de los centinelas, estaban el subteniente Andrés Ibarra, un sobrino de Bolívar llamado Fernando Bolívar Tinoco y el médico inglés del Libertador, Thomas Moore. El edecán Guillermo Ferguson, que era la única defensa fuerte quizá, dormía en una casa cercana. Pedro Carujo comandaba el asalto, apostó algunos hombres en la entrada y él mismo permaneció allí para evitar que entrara alguien a socorrer al Libertador. Zuláibar y Azuero avanzaron por los pasillos gritando:

¡Abajo Bolívar! ¡Muera el tirano!

Bolívar saltó de la cama, se vistió con rapidez, tomó su espada y dijo a su compañera: «Ya estoy vestido y ahora ¿qué hacemos?».

Manuela, con su rápida intuición femenina, abarcó todos los peligros a que estaba expuesta la vida de Bolívar y le señaló imperiosamente el balcón: «¿Usted no le dijo a don Pepe París que esta ventana era muy buena para un lance de éstos?». Bolívar vaciló un segundo y después abrió el balcón. Los conjurados comenzaban en ese momento a golpear violentamente la puerta y Bolívar se descolgó a la calle, al tiempo que la madera ofrecía su última resistencia y su valiente compañera le decía: «¡Al cuartel del Vargas!». Afuera los conspiradores patean la puerta y disparan. Manuela Sáenz aparece. Es una diosa bella y peligrosa. Acciona una pistola y vuelve a cerrar. Está dando tiempo a que Bolívar se aleje de la casa. Ellos golpean otra vez la puerta, ella aparece nuevamente, les dice estar Bolívar en el salón de reuniones del gabinete y a allá va con ellos por los pasillos sin luz. La casa está sola, los soldados de guardia yacen muertos en la puerta. En el salón del gabinete no hay nadie. Interrogan a Manuelita. Ella nada dice. Regresan con ella a la habitación presidencial, uno descubre la ventana abierta y comprende que por allí ha escapado Bolívar y ve el engaño que les ha hecho Manuela. El soldado Lopotez levantó el puño para golpearla pero Horment lo impidió. ¡No hemos venido a ultrajar mujeres!—le dijo con tono perentorio. Sin embargo Manuela aparecerá herida en la frente por un golpe.

Dieron muchas puñaladas al colchón de Bolívar y salieron a la noche. Iban gritando: ¡Murió el tirano! ¡Vivan las libertades! con la esperanza de que el anuncio provocara manifestaciones de regocijo y el pueblo se lanzara a las calles a apoyar el golpe. Nadie se adhirió a ellos. Varios declararían que al pasar por frente de la casa del embajador de México, Torrens, lo vieron en el balcón acompañado de Segismundo Leidersdorf, demostrando gran interés por enterarse del curso de los sucesos.

Despierta la ciudad por los gritos y sonidos de disparos, una inmensa multitud llenó la Plaza Mayor de Bogotá. Rodean al Libertador, que ha reaparecido en la sola compañía de un amigo. Es un delirio de alegrías. Entonces llegó a la plaza el general Córdova, que poco después encabezaría una rebelión contra Bolívar, se dio cuenta de la situación y tomó el mando de las patrullas del gobierno que actuaban dispersas en las calles y dio las órdenes para perseguir a los asesinos. El grito de ¡Mueran los asesinos! anunciaba el próximo desborde de la venganza popular.

«No hay que dudarlo —dice Posada Gutiérrez— si Bolívar hubiera muerto, habrían muerto sus enemigos no sólo en Bogotá sino en toda la República. La capa rasgada de Bolívar habría causado el mismo efecto que la túnica ensangrentada de César. Tal era la decisión del ejército y de la masa popular».

Bolívar se había refugiado debajo de un puente, sólo salió cuando escuchó que una tropa cruzaba sobre éste gritando vivas a él. Llegó a la plaza mayor de Bogotá donde fue reconocido y aclamado por la multitud. Ya traían a Manuelita Sáenz, la abrazó y le dijo en voz muy alta

-Tu eres la libertadora del Libertador.

Henry Clay racionaliza el atentado

En los días siguientes al atentado, Rafael Urdaneta bate la ciudad de Bogotá y todas las partes de Colombia que alcanza su mano, en persecución de los asesinos frustrados. Varios conocerán el pelotón de fusilamientos aunque otros, según escribió Florentino González en sus memorias, recibieron asilo en la propia casa del Libertador, que conoció y ordenó tal cosa. El autor reproduce un diálogo en el que alguien le señala la calidad humana del hombre que protege a sus fallidos asesinos, él responde que no es al hombre al que combatan sino a los principios que representa.

Pero no todo era drama y solemnidad, Juan Boissingault señala “Nada tan divertido como el relato de Manuela Sáenz de la fuga del Libertador”:

– Figúrese, decía ella, que quería defenderse. ¡Dios! Si que era cómico, en camisa y con la espada en mano. ¡Don Quijote en persona!

En octubre Bolívar recibe una carta de Henry Clay:

«Estoy persuadido de que no interpreto mal los sentimientos del pueblo de los Estados Unidos, como en verdad expreso los míos propios, al decir que el interés que se despertó en este país por las arduas luchas de Sur América, se fundaba en primer término en la esperanza de que junto con la independencia se establecerían instituciones libres que aseguraran todas las bendiciones de la libertad civil, objeto cuya realización esperamos todavía ansiosamente».

Prosiguiendo, Clay admitía los estorbos opuestos a la consecución de este fin, pero agregaba que a pesar de ellos el pueblo de los Estados Unidos abrigaba la esperanza de que la Providencia otorgaría a Suramérica, como lo había hecho con su hermana del Norte, el genio de algún hombre grande y virtuoso que la condujera a salvo a través de todas sus pruebas.

«Nos habíamos lisonjeado —decía— con que contemplábamos ese genio en Vd. más sería indigno de la consideración con que me honra V. E. y me apartaría de la franqueza que siempre me he propuesto usar si no declarara en esta ocasión que vuestros enemigos os han atribuido propósitos ambiguos que han provocado gran inquietud en mi espíritu».

Declarando que se resistía a creer que Bolívar abandonara el «camino brillante y glorioso» por «la senda sangrienta que pasa por sobre las libertades de la raza humana», Clay añadía:

«No dudo que en su debido tiempo S. E. dé a Colombia y al mundo una explicación plausible de los actos de su conducta pública que han excitado cierta desconfianza; y que prefiriendo la positiva gloria de nuestro inmortal Washington a la innoble fama de los destructores de la libertad, ha tomado la patriótica resolución de establecer definitivamente la libertad de Colombia sobre firmes y seguros fundamentos».

Esta carta racionalizaba el atentado y ofrecía poco disimulado apoyo a futuras acciones de ese tipo además de mostrar que la actitud arbitrariamente injerencista de la potencia norteamericana es un signo consustancial a ella.

La frase clave es “junto con la independencia se establecerían instituciones libres que asegurarán todas las bendiciones de la libertad civil”. Eso lo pide Henry Clay sabiendo que tal combinación es imposible, que el régimen democrático que solicita significaba justamente la pérdida de buena parte de la Independencia, justamente lo que buscaba Clay, justamente lo que sucedió.