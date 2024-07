Apellido Condón de prospecto Charlie

“El hábito no hace al monje, ni el nombre hace a la persona”… Pedro Beroes.

Imagínate que un narrador transmita: “Condón al bate”.

Y eso ocurrirá pronto, porque un joven outfielder, nativo de Atlanta, de 21 años, va a ser firmado entre los primeros del draft, su nombre es Charlie Condón.

Es tan buen bateador que está dejando nuevos records, tanto de contacto como de poder.

Le pregunté a mi esposa Barbarita, si se hubiera casado con alguien de apellido Condón, y estalló en una carcajada. Dijo…: “Sí me hubiera casado con él, pero con la condición de que se cambiara el Condón o me dejara a mí seguir con mi apellido, Hernández”.

Ana María Roque: Otra que, antes de contestar, estuvo ríendose unos segundos. Dijo: “Lo cambiaría, agregándole una ere, para que fuera Cordón. Yo vendría a ser Ana María de Cordón”.

El compañero periodista, Alexis Ortiz, respondió: “Rápidamente me quitaría el Condón y me pondría el Ortiz”.

Abel Ibarra, profesor de idiomas y novelista…: “¡Caray! Al saber que mi apellido es Condón, le caería a cabezazos a la primera pared que encontrara”.

Luis Muga, ingeniero de computación: “Yo no me quitaría mi condón. Me lo dejaría puesto, toda la vida”.

Germán Carías hijo, periodista: “Rápidamente me cambiaría el condón por el preservativo. O sea, me convertiría en Germán Preservativo”.

Juan Iturriaga, comerciante: “Sencillo, le agregaría un punto al condón y así lo convertiría en C. Ondón”.

Gustavo Hernández, ingeniero electricista: “Yo me dejaría mi Condón para siempre. Nunca me lo cambiaría. Toleraría el bullyng, que me imagino sería durante toda la vida”.

Hugo Chávez González, periodista: “Yo no me cambiaría mi apellido, sea el que sea. En este caso, desde luego, tendría que soportar las burlas de los amigos, que serían crueles e interminables”.

Graciela García, médica: “Al que le caiga su condón, que se lo ponga. Y ese apellido no es nada feo. Lo único feo es lo que se imaginan los mal pensados o malos pensadores. Yo me dejaría mi Condón para siempre”.

En inglés, condón no quiere decir lo mismo que en castellano. Condón en inglés es perdonar, condonar. Lo que conocemos como condón en nuestro idioma, sería preservative en inglés.

Por eso Charlie, el sensacional prospecto de Atlanta, nunca ha sufrido bullyng por su apellido. Pero, cuando llegue a las Grandes Ligas, donde hay un tremendo ambiente de habla hispana, posiblemente sea muy diferente.

Muchas veces habrá de oírse entonces, en numerosas transmisiones de radio y televisión…: “Condón al bate”.