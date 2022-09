Cachorros lloran porque Willson se va

“Mis compañeros de estudios llevaban nombres como Ronaldo, Alberto, Rómulo y Juan. Ahora son Ronald, Albert, Willson y John”… J.V.-

La verdad en dólares:

¿Por qué los Cachorros se lo pasan tratando de salir de Willson (con dos eles) Contreras?

Y hasta lloran despidiéndole en el dugout.

Porque el muchacho de Puerto Cabello vale en el mercado unos 20 millones anuales, sólo le pagan nueve millones 625 mil y dentro de un mes podría ser agente libre.

Paradógicamente, el equipo más interesado es el de los Cardenales, los rivales frenéticos de los muchachones de Wrigley Field.

¿Por qué lo quieren allá? Pues, porque el estelar receptor de Bayamón, Yardier Molina, quien ha recibido honorarios hasta de 20 millones por temporada, cumplió sus 40 años el 13 de julio, y ya con 19 temporadas tras el home, lo que espera es retirarse el mes que viene.

A Willson, de 30 años, lo adoran en Chicago. Un titular reciente, publicado allá, dice…: “Beloved Cubs player could end up with hated rival”. Amado o muy querido jugador de los Cachorros, podría terminar con el rival más odiado”.

Es decir, “el amor y el interés fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía”.

El mejor pagado de los Cachorros es el lanzador Marcus Stroman, 25 millones por este año. Pero ningún otro de ese róster llega siquiera a los 10 millones.

Los agentes de Willson, “Octagón”, aspiran a firmarlo por 200 millones para 10 años, lo que sumaría Contreras a los 22 millones 608 mil, cobrados por sus seis campañas ya jugadas.

El reporte de los scouts de San Luis, acerca de Willson, dice textualmente:

“Está en plenitud de facultades y en lo mejor de su carrera”.

Además de las maravillas que exhibe tras en home, el hombre ha bateado para 257, con 116 jonrones y 364 carreras impulsadas.

La inminencia de la salida de Willson Contreras de los Cachorros, ha sido tal, que hace unas semanas, cuando el “trade deadline”, lo despidieron sus compañeros peloteros con profunda tristeza y emociones. Se había dicho que ya estaba hecha la negociación vía San Luis.

Si los Cardenales se llevan a Willson, perderían su primera escogencia en el draft siguiente, en favor de Los Cachorros.

Mientras que en Wrigley Field cuentan con los jovencitos de las menores. Porque, con el equipo grande no han demostrado calidad de regulares, ni el brasileiro Yan Gomes, de 35 años, ni P.J. Higgins de 29.

