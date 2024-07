Campeones tratan de armarse otra vez

“Enseña a tus hijos que Babe Ruth no fue tan cerdo como lo pintan algunos, y que Mickey fue algo más que un ratón (Mantle)”… Anónimo

Los campeones, Rangers, necesitan un bateador de poder y un relevista. Por eso, para cambios, ofrecen a cuatro lanzadores abridores, Michael Lorenzen, Jon Gray, Nathan Eovaldi y Andrew Heaney.

Medias Rojas y Rockies protagonizaron en Denver, una de esas peleas multitudinarias del beisbol, durante las cuales nadie le pega a nadie. Los Rokies ganaban (cosa rara), 8-2 en el cuarto inning, y lanzaba Cal Quantrill, cuando Reese McGuire, elevó batazo al center field para fácil out. Quantril celebró, McGuire se enojó y los 52 peloteros se multiunieron en el infield para no pelear… Los Rockies van en horrible temporada, con récord de 38-65. Los Medias Rojas van mal, pero no tanto, con marca de 54-47. Entonces, ¿para qué hacen como que pelean?

“Mi mayor tranquilidad es que tengo la casa tan bien asegurada, que si un ladrón sufre un accidente mientras trata de robarme, no podrá demandarme”.. La Pimpi.

Interesante, muy gracioso, el espectáculo de los “Savannah Bananas”. Actúan como los “Harlem Globertrotters”, pero en beisbol. Por supuesto que es mucho más difícil ser actor cómico beisbolista que basquetbolista. El video me lo obsequió Ramón Corro, a quien se lo agradezco sinceramente.

Es posible que cuando lean esta columna ya el cubano, nacionalizado mexicano, Randy Arozarena, sea de los Dodgers. Los Rays habían aceptado hablar de cambio por el fino bateador de 29 años. El equipo de Tampa ha cambiado a varios peloteros, quienes como él ahora, estaban por llegar al arbitraje.

Tal día como hoy, en el año 2000, el pitcher zurdo zuliano, Omar Daal, fue parte de una histórica negociación entre Dimondbacks y Phillies. Omar, junto con otros dos lanzadores, Vicente Padilla, de Nicaragua y Nelson Figueroa, nativo de Brooklyn, más el primera base, Travis Lee, fueron enviados a Philadelphia, de donde mandaron a Curt Schilling a Arizona.

Los Mets firmaron, a través del draft, al outfielder de Oklahoma, Carson Berger, a quien enviaron a Port St. Lucie. Fue la primera escogencia este año por el club de Flushing…

“Los ignorantes dicen que ‘todo el mundo comete errores’, lo que por supuesto, no es verdad, ¡tontería!. Ahora, de todas maneras, yo trato de no cometerlos”…Ana María Polo

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.