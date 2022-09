Demuelen mansión que fue de D. Jeter

“La política es el único instrumento que tenemos para evitar las guerras”… Pte. Andrés Manuel López Obrador.

La Pregunta de la Semana: Los Dodgers han sido ganadores de 100 o más juegos por temporada, en nueve oportunidades, desde 1901, incluso éste 2022. ¿En cuántos de esos años ganaron también la Serie Mundial y en cuál año el club de los Ángeles ganó su última Serie Mundial?

La Respuesta: En ninguna de las ocho campañas anteriores de 100 o más victorias, los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Y su última victoria en estos clásicos, también sexta en su historia, fue la de 2021, sobre los Rays, en seis juegos. Dato adicional, Los Dodgers han ganado 21 títulos divisionales y los Gigantes los siguen, pero sólo con nueve.

El mayor número de victorias de los Dodgers en una campaña, ha sido 106. Ahora tienen 103 y les faltan 14 juegos… ¡Amanecerá y veremos, yo que te digo!

Más de los Dodgers: El zurdo, David Price, de 37 años, dió a conocer que anunciará su retiro del beisbol al terminar esta temporada. Su record total es de 157-82, 3.32, en 14 años.

“Los mejores chistes acerca de los españoles son los que hacen los españoles sobre los españoles”… Anónimo.-

Y nos vamos de jeterías.- Las personas con demasiado dinero, como Derek Jeter, gastan a menudo millones de dólares en mucho que no les hace falta, que no usan ni necesitan. Y no me digan que eso lo hacen por extravagantes.

Jeter vendió su mansión, de Tampa el año pasado por 22 millones 500 mil dólares, y el nuevo propietario hace gestiones para demolerla. Es que no le gusta lo que compró.

Por eso supe que la casita en cuestión, entre otras bellezas, tiene teatro, gimnasio, sauna, siete habitaciones, 16 baños y piscina olímpica.

¿Cuántas personas tendrían que estar en esa casa para que un grupo tan grande necesitara tantos baños, más piscina, a la vez?.

¿Cuántos tendrían que estar reunidos ahí, para que hubiera 16 con necesidad urgente de sanitarios?

Pero, ni con gravedad de coronavirus invacunado, mi querido Derek.

Ahora, a quien Papá Dios se lo da, que San Pedro le diga, “¡Okay!”.

Ah bueno, me informan a última hora, que Jeter ordenó la construcción de otra residencia, aquí en Florida. Ignoro con cuántos baños… Pero seguiré informándoles, aunque me llamen El Cuentabaños.

“La calidad se impone, aún cuando a veces sea ya al final”… Eladio Secades.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.