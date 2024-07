Entrevistador puso cómica con Jeter

“En el beisbol, cuando uno trata de no presionarse, se presiona uno mucho”… Yogi Berra.

La Pregunta de la Semana: ¿Cuántos peloteros no estadounidenses y cuántos venezolanos, participan en la actual temporada de Grandes Ligas?.

La Respuesta: Los no nacidos en Estados Unidos son 264, de 19 países. Los nativos de Venezuela, 60.

EL IGNORANTE DE FOX-TV

El entrevistador de Fox-TV, Colin Cowherd, reventó la audencia, mientras entrevistaba, nada menos que a Derek Jeter.

Mis amigos de “Larry Brown Sports” me informan que en plena entrevista, con hechuras de bien informado, Cowherd le dijo a Jeter:

“Obviamanete, fuiste de la era de Nolan Ryan”.

Lo que hizo estallar a Jeter:

“¡No, no, no, no, no, no!” seis veces no, “yo nunca enfrenté a Nolan. Yo llegué a Grandes Ligas después de Nolan”.

Por supuesto, Ryan terminó su carrera de 27 temporadas, en 1993, mientras que Jeter debutó en 1995.

Esta comicota le ha dado la vuelta al mundo del beisbol varias veces, con video y audio del despistado Cowherd y su víctima Jeter.

¡Óyeme!, prepárate antes de entrevistar a alguien, especialmente si se trata de un personaje como Derek Jeter.

Aaron Judge admira a Gunnar

Desde que el sluger Aaron Judge llegó a los Yankees en 2016, ha sido la delicia de los reporteros que cubren el equipo. Siempre está dispuesto y conversar y a menudo aumenta y mejora, con sus comentarios, los temas que tratan.

Ahora ha dicho que uno de sus peloteros favoritos es el shorstop de los Orioles, Gunnar Henderson. Y comentó que ese equipo se ha mantenido en primer lugar de la División del Este por su alto rendimiento y entrega total en cada juego.

Seguro para Serie Mundial

Dodgers y Orioles, candidatos para la Serie Mundial este año, andan tras el lanzador de los Tigres, Tarik Skubal.

El record de este mozo, de 27 años, anima a cualquiera en pos del Clásico del Otoño, con 10-3, 2.41. Lógicamente, sólido candidato a ganar el Cy Young.

Skubal podrá ser agente en 2026, por lo que se espera que otros equipos también se interesen en negociarlo.Los Dodgers tienen calidad en Yoshinobu Yamamoto, quien pronto volverá a la acción; Tyler Glasnow y Clayton Kershaw. Más dos en mal año, Walker Buehlere y Bobby Miller.

Los Orioles sufren la ausencia de los lesionados, Kyle Bradish y John Means; y utilizan los auxilios de Corbin Burnes y Grayson Rodríguez.