Hace 100 años que no se veía esta jugada

“Los Mandamientos son apenas 10, y pocos los cumplen… ¿Te imaginas si fueran 100?”… Padre Antonio Leyh (benedictino).

Gracias, muy agradecido. He recibido centenares de mensajes escritos y vía teléfono, con motivo de mis 77 años en el periodismo, que cumplí el lunes 24…

Imposible publicarlos todos, pero me resulta muy tierno este, de Héctor S. Sánchez, enviado desde San Carlos: “Un gran abrazo por tus 77 años. Primera vez que te escribo, pero te sigo desde hace aproximadamente 40 años. ¡Qué bueno recordar cuando narrabas los juegos de Grandes Ligas, y decías la blanquita sigue alegre de hit sobre la grama del Yankee Stadium!”…

Lo que va de ayer a hoy. Los Phillies lograron el lunes una jugada que no se veía en Grandes Ligas hace 100 años. La última vez que había ocurrido algo igual, fue en 1924, cuando Babe Ruth jugaba apenas su quinta temporada con los Yankees… El equipo de Philadelphia ganaba 4-0, a los Tigres, en el estadio de Detroit, en la entrada de abajo del tercer inning. Matt Vierling, centerfielder de los Tigres, sin out y con corredores en primera y tercera, conectó línea al pitcher, Aaron Nola, quien atrapó para el primer out. Tiró a primera de donde había salido hacia segunda, Carson Kelly, dos out. El corredor de tercera, Zach McKinstry, aparentemente ignoraba lo que ocurría, porque se desprendió hacia home, tiraron tercera, tercer out. Triple play 1-3-5. ¡Muy raro!…

“Todo comenzó cuando Eva le dio una manzana a Adán, ¿te imaginas si le hubiera dado una patilla?”… Fonseca.

Gleyber Torres opina que el barquisimetano, Carlos Mendoza, de 44 años, está llamado a ser uno de los más notables mánagers de Grandes Ligas. Recuerda Gleyber, que cuando llegó a las menores de los Yankees, procedente de los Cachorros, Carlos le dio los mejores consejos, que cree le han servido como pelotero de las Mayores. Y ve a Mendoza, con orgullo, ahora al frente de los Mets… Pero todo ocurre en el peor momento de Gleyber con su mánager de los Yankees, Aaron Boone, quien lo acusa de falta de agresividad en la acción, aparte de que ha tenido tres meses fatales al bate… Cuídate de quienes, en las Redes Antisociales, dicen que te quieren defender, como si fueran la Madre Teresa de Calcuta. Son delincuentes …

“Escribir acerca de la religión católica es muy fácil, porque Papa Dios ayuda”… Padre Menaza (salesiano).

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.