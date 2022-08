Hay gran diferencia entre el beisbol de antes y ahora

Si Babe Ruth, Martín Dihigo, Ty Cobb, Jackie Robinson y Monte Irvin resucitaran y fueran a uno de los juegos de hoy en Grandes Ligas, huirían aterrorizados, pensando que el mundo está en sus minutos finales.

La diferencia entre la pelota con y sin bateador designado, es abismal. La estrategia sin designado es beisbol de alta calidad. Lementablemente, lo han impuesto también en la Liga Nacional.

El espectáculo de las Grandes Ligas es un desastre, un asco, una escena horrible, comparado con la pulcritud y el celo que se exhibía hace medio Siglo.

La base de una escena decente en cualquier estadio de beisbol es la uniformidad. Y eso se ha matado a mansalva, por ser tan ridículos e irresponsables los uniformados de ahora.

“Uni”… “forme” no quiere decir simplemente que vistamos ropas iguales, sino en la misma forma, la “uni”.

Si uno lleva las piernas del uniforme más arriba de las rodillas, otro por debajo de las rodillas y uno más, por debajo de los spikes, eso no es uniformidad, eso es un relajo, un insulto al público.

Lo de teñirse de negro los párpados fue creado para peloteros blancos, cuando se jugaba solo de día, para evitar reflejos del sol. Sobre piel negra no hay reflejos, y menos, por supuesto, si se juega de noche. Pero ahora todos usan eso sin saber para qué sirve.

Tampoco saben para que sirven, ni cuánto estorban, las cómicas, asquerosas y malolientes melenas teñidas de rubio y, a veces, hechas clinejas; ni las asquerosas y encervezadas barbas y bigotes, ni los kilos de colgantes cadenas amarillas.

Cada pelotero usa zapatos del color que le viene en gana. Y el colmo, algunos mánagers y coaches salen al terreno en franela, sin la camisa del uniforme.

Me hieren hasta el alma cuando veo tanto abuso contra el beisbol, nuestro deporte, contra el público y contra el espectáculo que fuera sagrado hasta hace unos pocos años.

Sugiero a las televisoras preparar un programa, con un juego cualquiera de antes de tanto desastre, y en seguida otro de ahora. Simplemente para demostrarle a los jóvenes y a algunos no tan jóvenes, lo que es calidad en el espectáculo.

Cierto, la única diferencia es la mentalidad de quienes lo juegan. Por lo demás, el beisbol es el mismo, solo que ahora hay más bigleaguers millonarios, aparecen más relevistas y lo transmiten más por televisión. Pero tiene los mismos encantos de siempre.

Desastre en MLB por culpa de los jugadores

Acabo de hablar con un valenciano, padre de un jovencito que en una Academia, trata de ser pelotero profesional. Miren lo que triste y desgraciadamente respondió a mis preguntas…: “Óyeme, Juan Vené, no me importa cómo de enmelenado o embarbado se presente ahí mi muchacho. Ni siquiera me interesa cómo juega. Sólo cuenta para mí que traiga muchos dólares a la casa”. Pues, ¡vas mal, muchacho, vas mal!. Asombroso, detestable, lamentable, increíble.

Y este padre, horriblemente dañado del cerebro por el dinero, encuentra total apoyo de la Major League Baseball Players Association, organismo que gobierna ahora las Grandes Ligas. Porque los propietarios de equipos solo ponen el dinero y los gerentes-generales nada más contratan y despiden peloteros. Ni siquiera pueden hacer cambios, si no los autorizan los jugadores.

Y por eso, porque quienes mandan en Grades Ligas son los peloteros, es que, como ven, estamos al borde de un estrambótico y descomunal desastre.

Disculpas que esgrimen jóvenes peloteros

Tres jóvenes de una Academia, aspirantes a ser peloteros profesionales (no lo son todavía), me respondieron así a la pregunta de por qué melenas, barbas, bigotes, montón de cadenas, uniformes “a la altura que nos dé la gana”, zapatos de cualquier color y la boca llena de tabaco: “Porque somos peloteros profesionales”. Creen ellos.

Y mastican tabaco y chimó, aún cuando conocen centenares de historias de peloteros como Rick Bender y Bill Tuttle, quienes perdieron la cara en operaciones por cáncer, y otros, como Babe Ruth, quienes han muerto por cáncer en la garganta.

Es decir, desde las Academias adoptan las malas costumbres, ante la vista gorda (gordísima) de mánagers y coaches. Y los muchachos tratan de justificarse con disculpas tan estúpidas como: “Es la moda, lo que se usa ahora, son cosas propias de la juventud, es nuestra vida privada, pero los viejos no nos comprenden”.