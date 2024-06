Marilyn y Dimaggio, unidos por un ratito

“Si Joe Di’Maggio hubiera amado como bateaba, habría sido el hombre perfecto”… Marilyn Monroe.

“De haber seguido yo todas las Reglas, nunca hubiera llegado a ninguna parte”… Marilyn Monroe.

Mientras más estudio el matrimonio de Marilyn Monroe, de 27 años aquel día, y Joe DiMaggio, de 39, más encuentro que ha sido una de las uniones más extrañas y apasionantes que he conocido.

Y en eso coinciden numerosos compañeros de la Baseball Writers Association.

Marilyn y Joe pregonaban que se amaban con locura, que el sexo entre ellos era épico. Pero esa unión duró menos de un año, 274 días. Se habían casado el 14 de enero de 1954, y después de un litigio, en enero de 1961, los sentenciaron divorciados. Marilyn dijo que los celos de Joe eran insoportables. Y Joe decía, incluso publicó en un libro, que ella no se bañaba, por lo que olía muy mal. Fue el segundo de tres matrimonios de la famosa actriz.

Han escrito los historiadores, que Marilyn le dijo al padre de la relatividad y de la bomba atómica, Albert Einstein:

“Tú y yo podríamos tener un hijo, que saldría con mi belleza y con tu inteligencia”.

Y que Eistein le respondió:

“Pero imagínate, si saliera con mi belleza y con tu inteligencia”.

Los biógrafos aseguran que Marilyn tenía un coeficiente intelectual de 165, o sea, cinco puntos sobre Einstein. ¡Vaya usted a saber!

Ella nació en 1926 y murió en 1962. Fue notable lectora. Tenía una inmensa biblioteca con cerca de mil libros, casi todos sobre poesía, literatura, teatro y filosofía, los cuales leía a diario con avidez. Presumía de haber leído todas esas obras.

Éstas son frases originales de Marilyn:

“Lo mejor que me ha ocurrido en mi vida es que soy mujer”.

“Han dicho que soy lesbiana. No me importa. No hay sexo incorrecto si hay amor”.

“Los humanos muerden más y de manera más cruel, que los perros”.

“Ríe cuando estés triste. Llorar es muy fácil”.

“Un símbolo sexual siempre se convierte en una cosa. Odio ser una cosa”.

“Es mejor ser una infeliz sola, que una infeliz acompañada”.

“Es mejor hacer el ridículo que ser aburrida”.

“Las decepciones te abren los ojos, pero te cierran el corazón”.

“El sexo forma parte de la naturaleza, y yo me llevo de maravillas con la naturaleza”.

“El sexo es tan valioso, tan importante, que es a lo que se agradece la población mundial”.

“Es más fácil amar a un hombre que vivir con él”.

“El amor es temporal. La vida es hasta la muerte”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.