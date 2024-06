México fue primero con designado

“Las primeras 10 frases célebres fueron los 10 Mandamientos que yo escribí”… Moisés.

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Si me escribes, no olvides enviar tu nombre completo y la población o ciudad desde donde lo haces. Gracias.

Edmundo Ávila, de Río de Janeiro, pregunta…: “¿Cierto que de cada 100 bigleaguers, 10 son homosexuales, porque así ocurre con todos los hombres? Lo dijo un profesor del Liceo donde estudio. Agregó que igual ocurre con las mujeres y con los animales.

“También nos enseñó que la homosexualidad dejó de ser un delito en Inglaterra y en Gales en 1967, en Escocia en 1980, y en Irlanda del Norte en 1982. ¿Todo eso es cierto?”.

Amigo Ed: Lamentablemente, es cierto. Los homosexuales han sufrido mayor discriminación que negros, aborígenes y chinos. Y hay quienes insisten en no evolucionar, en no aceptar que todos, somos hijos del mismo Dios, iguales de importantes. La homosexualidad no es delito ni es enfermedad, ni cosa parecida.

Ruperto Fajardo N. de Culiacán, pregunta: “¿Cómo fue lo de Celerino Sánchez con los Yankees?

Amigo Peto…: Celerino, nativo de El Guayabal, jugó dos temporadas con los Yankees, 1972 y 1973, bateó para 242, con 281 de porcentaje de embasado, un jonrón y 30 carreras impulsadas. Tenía 28 años cuando el tres de junio de 1972 debutó con ellos, y su última aparición, el 30 de septiembre de 1973. Usó el uniforme 10, porque aún no lo habían retirado por Phil Rizzuto.

Lorenzo Mesa, de Minneápolis, pregunta…: “¿Cuáles son las pelotas firmadas por peloteros que Ud. tiene y cuánto vale cada una?”.

Amigo Lory: Si un periodista de la Baseball Writers Association pide autógrafos de peloteros, lo expulsan. Hace 74 años yo soy miembro

Samuel Petrovilla, de El Bronx, pregunta: “¿Por qué la Liga Americana decidió imponer el designado en 1973”.

Amigo Sam: La Nacional había inaugurado varios estadios, como atractivo para los clientes de boletos. La Americana, que seguía con sus viejas casas, necesitaba algún motivo nuevo como espectáculo. Pensaron que anotar más carreras atraería espectadores. La Liga Nacional se negó a adoptarlo, alegando que era contra las Reglas porque deformaba el juego. Sin embargo, al comienzo del siglo XX, la Nacional había propuesto el designado, pero fue rechazado. Ahora ya ese estorbo está en ambas Ligas. Por cierto, en México lo usaron antes que en la Americana.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.