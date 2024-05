Negros y mulatos dueños en el deporte

“Sí creo que debe darse educación sexual en los colegios. El problema es cómo, cuándo, dónde y con quién hacer la tarea”… La Pimpi

Samuel Abramovich, de Israel, pregunta: “¿Fue Derek Jeter el primer negro propietario de un equipo en Major League Baseball (MLB)? Y si es así, ¿ no los hubo antes por discriminación?”.

Amigo Sammy: Magic Johnson es principal propietario de los Dodgers, desde 2012, cuando los compró por dos mil millones de dólares. Desde 1947, nada ha prohibido a los negros en esas posiciones. No se ha tratado de discriminación. Simplemete, ningún negro se había interesado antes que Johnson. Pero en 2002, otro Johnson, Robert Johnson, estuvo cerca de adquirir los Expos de Montreal, y después fue el primer negro propietario de una franquicia en el basquetbol, cuando compró los Charlotte Bobcats. Lo de los Expos se cayó porque entonces, Robert estaba en el litigio por su divorcio, y su fortuna se convirtió en una disputa problemática. Omar Minaya estuvo cooperando con él en las gestiones de la compra que no se dio.

Jeter era parte de una compañía que compró los Marlins, en agosto de 2017, por mil 200 millones. Y te informo, que Jeter no es negro puro, sino mulato, hijo de una encantadora pareja, integrada por un predicador negro y una pedagoga rubia.

Donato Rinaldi, de Manhattan, pregunta: “¿Cuándo comenzaron a usar el designado en Grandes Ligas?”.

Amigo Donis: El seis de abril de 1973, con Ron Bloomberg, de los Yankees, frente a Luis Tiant y los Medias Rojas.

Remigio Clatayud, de Culiacán pregunta: “¿Es verdad que su columna se publica también en inglés, con el mismo material?”.

Amigo Miyo: Cierto. Puedes encontrarla por googgle, en “latino sports”, junto con más material deportivo.

Egidio Vásquez, de Valera, pregunta: “¿Se ha dado el caso de que un pitcher, en extra innings, haya hecho un cero con dos lanzamientos, como es posible ahora?”.

Amigo Yiyo: Con el corredor fantasma en segunda, es posible. Un lanzamiento, roletazo al shortstop, tocan al corredor que va vía a tercera, doble play en primera. Y con el otro pitcheo hacen el tercer out. También, si sorprenden al fantasma en segunda. Un out, cero lanzamientos. Después dos outs con dos pitcheos. No ha ocurrido, pero puede ser.

