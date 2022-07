Pensión en MLB llega a $220 mil

“¿Qué le dijo un semáforo a otro semáforo?… No me mires que me estoy cambiando”… Televisión Española.

David J. Cruz M. de Orlando, pregunta…: “¿Cuáles son los equipos con más tiempo sin ganarlo todo en un campeonato en Venezuela, México y Estados Unidos?”.

Amigo Davo…: Tiburones de La Guaira, 36 años; Algodoneros de Unión Laguna, 72; Guardianes de Cleveland, 74.

Jefferson E. Román G. de Quebec city, Canadá, pregunta…: “Pelota bateada de fair golpea al corredor, quien está sobre la base, ¿es out?”.

Amigo Jeff…: No es out.

Luis Pérez B. de Manhattan, pregunta…:“¿Quién fue el autor del libro, ‘Baseball Team Names’?”

Amigo Lucho…: Richard Worth.

Ramón D. Inzunza, de Culiacán, pregunta…: “¿Qué beneficios recibe un pelotero de Grandes Ligas al retirarse?”.

Amigo Moncho…: Se asegura cobertura médica de por vida con aparecer solo un día en un róster. Recibe no menos, de 34 MIL dólares anuales del plan de pensiones, con 43 días en un róster. Si permanece 10 años o más en un róster, recibirá pensión que puede ser hasta de 220 mil dólares anuales.

Esteban Arrivillaga, de Caracas, pregunta…: “Si Shohei Ohtani es el pitcher de un juego, en el cual otro es el designado, ¿puede el japonés ser emergente al bate?”.

Amigo Tevita: Sí puede serlo, pero solamente por el bateador designado. Regla 6.10(b).

Wiston Ballester, de Quito, Ecuador, pregunta…: “En algunos casos aparece Adrian (Cap) Anson en el séptimo lugar de los hiteadores, con tres mil 435; pero en otros no. ¿A qué se debe la diferencia?”.

Amigo Wis…: En 1887 las bases por bolas se acreditaron como incogibles. Algunos historiadores lo aceptan, otros no.

Aurelio Colunga M. de Matamoros, pregunta…: “¿A Mariano Rivera nunca le vieron madera ni fortaleza de abridor?”.

Amigo Yeyo…: Al contrario, le vieron tánta calidad como cerrador, que ni lo pensaron mucho. Y la historia hasta el Hall de la Fama demuestra que no se equivocaron.

Jorge Figueroa M. de Hermosillo, denuncia…: “La nueva directiva de los Naranjeros, encabezada por Pablo de la Peña, en vez de firmar buenos peloteros, ya que los naranjeros atraviesan una de sus peores sequias, anda contratando parrilleros para los nuevos asadores del estadio”.

