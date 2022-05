Reglas de Henry Chadwick y el abuso de Rob Manfred

El beisbol se jugaba sin Regla alguna. Pero, la vieja y sentencia reza: “El beisbol es un juego de Reglas”.

Cuando el 19 de junio de 1846, en el Elysian Field, de Hoboken, New Jersey, los Knickerbocker y los New York Nine jugaron beisbol por primera vez en la historia bajo los textos de Alexander Cartwright, eran solamente 21 Reglas. Ahora ya pasan de 400.

El primer modificador y creador de Reglas, fue el periodista inglés, residenciado en Brooklyn desde niño, Henry Chadwick, quien lo hacía en busca de la perfección sobre las ideas de Cartwright, en busca de más y mejor competencia, mejor espectáculo, más diversión.

El último modificador y creador de Reglas es el comisionado, Rob Manfred, a quien no le interesa mejorar nada, y menos la diversión, el espectáculo, ni la competencia . Lo hace todo de acuerdo con lo que le ordenan las empresas de televisión, según sus intereses comerciales.

Por ejemplo, el corredor de regalo en extra innings, imponer el bateador designado en las dos Ligas Grandes y otras maniobras, tratando de eliminar los extra innings, han sido unas cuantas puñaladas a traición contra el deporte y el espectáculo.

Todo comenzó en el este de Estados Unidos, Nueva York, Massachusetts, Pennsylvania, al iniciarse el Siglo XIX. Los exiliados europeos, que huían de las persecuciones religiosas, llegaban deseosos de practicar deportes como el cricket y su hijo, el rounder.

Pero, sin canchas apropiadas ni los equipos necesarios, tenían que establecer Reglas antes de cada juego, de acuerdo con lo que tuvieran a mano ese día.

Hubo juegos de batear y correr con muchos nombres, como long ball, german game, manhattan game, massachusetts game.

En 1834 apareció el primer libro con instrucciones de cómo lanzar, batear, correr, fildear y tirar la pelota. Ocurrió 12 años antes del primer juego con Reglas.

Ahora, las primera Reglas se publicaron, a manera de folleto, en 1850, según redacción de Chadwick y, por supuesto, con las modificaciones y agregados del caso.

Existieron Reglas inexplicables para el beisbol de hoy día, como la del out cuando se capturaba un batazo después de un bote. Por supuesto, aún no existían los guantes.

Fue en 1864 cuando se obligó a capturar de aire para lograr el out. Y el primer guante fue fabricado en 1877, así que capturaron líneas de flies, a mano limpia, durante 14 temporadas.

Un muerto por la bola ensalivada

Una de las más importantes modificaciones, a comienzos del Siglo XX, ocurrió hace 102 años. En 1920, prohibieron tirar la llamada “bola ensalivada”, que en la mayoría de los casos, no llevaba saliva pura, sino jugo de tabaco con saliva, o vaselina, o sudor, o jabón.

Sin embargo, permitieron seguir tirándola a 22 pitchers que dependían de esa especialidad.

Burleigh Grimes (Dodgers, Gigantes, Piratas, Cardenales, Cachorros, Yankees) la usó 14 años más, hasta 1934.

La prohibición surgió cuando dijeron haber demostrado que los lanzadores no podían controlar tal lanzamiento, por lo que resultaba muy peligroso.

Además, los bateadores se quejaban de no poder ver la pelota, cuando estaba enchumbada con jugo de tabaco.

El pelotazo en la cabeza, que acabó con la vida de Ray Chapman (Indios), en agosto de 1920, se atribuyó a una bola de saliva tirada por Carl Mays (Yankees).

Más de un Siglo después, se siguen chequeando las manos de los lanzadores, por si acaso.

Reglas de los jonrones Babe Ruth y Lou Gehrig

Cuando los batazos rebotaban en el terreno y pasaban la cerca, es decir, si se iban de un bote, lo que ahora es doble por Regla, era jonrón. Y eso no cambió hasta 1930, cuando ya Babe Ruth había jugado en Grandes Ligas durante 17 años y Lou Gehrig, ocho.

Se ignora cuántos de los jonrones de ellos hubieran sido dobles hoy día. Pero también hubo una Regla que los perjudicaba. Si la pelota de un batazo pasaba de aire por territorio fair, pero después de superar el poste de fair se abría de foul, era foul. Lo cierto es que ningún deporte tiene tantas Reglas tan bien explicadas.

Primera modificación

En los primeros juegos ganaba el equipo que primero anotaba 21 carreras. Pronto estableció que nueve innings era lo apropiado.

Interpretación

Ron Luciano, solía recalcar: “No se trata de conocer las Reglas solamente, sino de interpretarlas”.