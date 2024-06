Con organización y perseverancia Fransilina Morles logró su casa

Fransilina Morles de Gómez, junto a su esposo e hija recibió la llave de su apartamento de manos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien visitó el urbanismo “Che Guevara”, ubicado en el municipio Palavecino en el estado Lara (Barquisimeto), y en donde celebró la entrega del hito 5 millones de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La familia fue beneficiada el pasado 6 de junio del año en curso de un apartamento cómodo, en el urbanismo ya citado el cual está conformado por doce torres, y que han sido construido por el ministerio de Vivienda y Hábitat en articulación con el poder popular, integrado por los Comités de Viviendo Venezolanos, los cuales se encuentran en todo el territorio nacional.

La beneficiaria Fransilina Morles es una contadora pública, egresada de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), y antes de sus gestiones para obtener una vivienda con el sector público, recorrió el sector inmobiliario privado en busca de alquileres en el estado Lara (Barquisimeto).

Al término del tiempo de espera, organizada por obtener su vivienda reconoció el trabajo conjunto de la mano del poder popular y del Ministerio de la Vivienda para seguir haciendo realidad la construcción de espacios dignos y seguros, con el objetivo de garantizar el derecho social de tener una vivienda propia para crecer en familia y en sociedad.

Sobre su experiencia expresó: “Soy testigo fiel del respaldo irrestricto del pueblo venezolano a la Gran Misión Vivienda Venezuela creada por el comandante Hugo Rafael Chávez, en el año 2012”.

Con su historia se recoge parte de la dinámica de un poder popular consustanciado con las líneas del gobierno bolivariano de tendencia humanista y cercano al pueblo.

“En febrero del año 2012 le entregué una carta del Presidente Chávez explicándole mi situación de desalojo de la vivienda en donde vivía alquilada y que no tenía para donde irme, que yo quería comprar una casita pero no ganaba para comprarla al contado…” recordó Morles, y enseguida relató con alegría y asombro la llamada que recibió dos meses después de ese encuentro con el Presidente de la República de entonces.

“Él (Presidente Hugo Chávez) me llamó a las dos de la madrugada; y me dijo que me quedara tranquila porque la nueva Ley de Inquilinato que él había aprobado tenía prohibido el desalojo arbitrario y que sería a través de Sunavih la canalización de los registros de cada persona que no tuviera vivienda, que me inscribiera”. Al respecto, Morles dijo que no recordaba el día de esa llamada orientadora de Chávez pero aseguró que fue en abril del 2012, y fue el motivo de su inspiración para la lucha social en pro de su vivienda propia.

Morles manifestó sentirse orgullosa como madre, profesional y viviendo venezolana de su lucha por espacio de dieciséis años en la organización comunal “Che Guevara” que tiene su ámbito de acción en los terrenos ubicados en la parroquia José Gregorio Bastidas en Palavecino (Cabudare) y en donde se tiene proyectado, la construcción de 43 edificios en total de cuatro pisos cada uno.

En tal organización convergen 26 consejos comunales desde el año 2008, los cuales ocuparon los terrenos antes citados y tuvieron la libertad de integrarse e inscribirse cinco años después como viviendo venezolano, según lo previsto en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Indicó que se han comportado perseverantes, en el proceso bolivariano ideado por el comandante Chávez, apuntando igualmente, que fue en el año 2017 cuando se inició la construcción de la primera etapa del urbanismo.

“Nunca perdí la esperanza y estuve consciente de su retraso ante la arremetida de las sanciones en contra de nuestro país, pero hemos seguido adelante, y ahora con el hijo de Chávez, Nicolás Maduro que está ahí, en pie, diciendo junto a nosotros y nosotras que a cada sanción una solución”, añadió.

Para Morles significó un honor ser la vocera de 240 familias que recibieron las llaves de los 80 apartamentos en total en la segunda etapa de la Che Guevara.

Informó que ya están organizados en Comité Multifamiliar por cada torre, con la finalidad de atender los requerimientos de la vida en común tanto en la conservación de todos los espacios de disfrute social como individual. Asimismo precisó que en lo político, actualmente, “la patria nos espera y el Presidente Nicolás nos necesita unidos y batalladores”, agregó.

Morles quien nació en Portuguesa (Guanare) y criada en el sector Las Majaguas se vino al estado Lara hace ya treinta años, haciendo aquí su desarrollo profesional, familiar y social.

Afirmó que así como a ella y las familias recientemente beneficiadas con una vivienda, proseguirá “la cadena de esperanza de la construcción de vivienda digna”.

Explicó que el Plan de la Patria 2019-2025 se trazó la meta de que cada urbanismo construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) debe convertirse en un espacio eco socialista que garantice la soberanía alimentaria. Y fundamentado en esa meta, ya dentro del Che Guevara existe la iniciativa impulsada por la escuela “Aristóbulo Istúriz” y la Misión Ribas, instancias encargadas de la formación ambiental y agrícola.

Detalló que funcionan patios productivos, con la instalación de cuatro canteros en donde se están sembrando lechuga y cebollín.

Morles es expresión también de las emprendedoras venezolanas y de la Gran Misión Venezuela Mujer, ella por su dedicación a la elaboración de queso tipo clinejas y mozarella, además de cachapas fue beneficiaria de un Credimujer, el cual le permitió realzar su producción y afianzar su unidad de producción familiar.