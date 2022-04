Jorge Arreaza: El socialismo venezolano sólo será posible a través de la Comuna

En sesión especial del Concejo Municipal de Iribarren, en Barquisimeto, estado Lara, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, recalcó que, como lo visionó el comandante Hugo Chávez, es sólo a través de la organización del Poder Popular que puede construirse el socialismo venezolano, bolivariano y democrático, del siglo XXI.

Durante la sesión realizada para conmemorar el 16° aniversario de la aprobación y promulgación el pasado 10 de abril de la Ley de los Consejos Comunales, el ministro durante su discurso insistió en que “el destino del proyecto revolucionario en Venezuela es la conformación y consolidación del Poder Popular, que todas las aguas tributen al inmenso mar del Poder Popular”.

En el acto estuvieron presentes el comandante Luis Reyes Reyes y el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes.

El Ministro señaló que el Socialismo Bolivariano lo que se propone es generar una sociedad de igualdad y la única manera de hacerlo es desarrollando los espacios que le den el poder el pueblo.

“Nosotros somos un proyecto revolucionario, popular y para que sea así de verdad tiene que tener las herramientas y los canales para que el pueblo tome las grandes decisiones y sea el dueño de su destino, de su vida en comunidad”, destacó.

Asimismo, afirmó que no se puede alcanzar el socialismo sin planificación, por lo que instó a las Comunas y Consejos Comunales a tener su plan, en correspondencia con el llamado del presidente Nicolás Maduro, desde el 1×10 del Buen Gobierno, de tener las agendas concretas de acción y los mapas de soluciones.

“El presidente nos está pidiendo planificar, reunirnos en asambleas de ciudadanas y ciudadanos, planificando y estableciendo las necesidades”.

El ministro Arreaza centró su participación en el concepto de Igualdad y a partir de ésta, construir la vida en colectivo, en Comuna: “Hablar de lo colectivo, de lo comunal, nos sitúa en la voluntad de crear una sociedad distinta, que se contraponga a lo que vivimos hasta el año 1999, pero que también está en contracorriente del modelo que se impuso en el mundo, el capitalismo, que procura la acumulación de dinero para generar desigualdad. Ese capital que acumula lo hace a partir de la explotación, de robarle la fuerza de trabajo al obrero, al productor, al campesino. El socialismo consiste en darle centralidad a lo social, a lo común, a la igualdad”.

Durante su discurso, comentó que a su juicio el 13 de abril de 2002 «es el día de la génesis del Poder Popular chavista, porque ese día el pueblo, con o sin uniforme, salió a las calles de Venezuela y demostró su poder popular, al revertir en menos de 48 horas un golpe de Estado, organizado desde Washington, con apoyo de generales de mayor rango, medios de comunicación, Fedecámaras y el sector empresarial venezolano. Dijo que luego de ese hecho, el presidente Chávez afianzó su empeño de entregar el poder al pueblo y para ello pidió que se organizaran en Consejos Comunales y Comunas».

El Ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales insistió a los Consejos Comunales en que deben regularizar todos sus procesos, convocar las asambleas de ciudadanas y ciudadanos, y elegir las vocerías.

También abordó el tema económico productivo, afirmando que “Comuna que no produce no es Comuna” y destacando que desde el Gobierno Bolivariano se trata de proteger el circuito comunal, trabajando en conjunto con alcaldes y gobernadores para que la producción comunal se acopie en territorio comunal, se transporte a centros de distribución comunal y desde allí llegue a los niños en las escuelas, a las familias en las casas, que cubra las necesidades de las Comunas, de los programas del Estado y que todos queden satisfechos. “Reproducir la vida, no el capital, a eso tenemos que apostar”, concluyó.