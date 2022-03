Cuando Ronniel Campos se coronó campeón, por tercera vez, en la pasada edición de la Vuelta a Venezuela en bicicleta se desató un alborozo colectivo en Nirgua, terruño del ciclista. Las redes sociales se desbordaron con mensajes de orgullo; el triunfo del paisano lo asumen como propio, para brillo de Nirgua, la ciudad donde nació el hombre que escribió el Himno al Árbol, la ciudad en cuyos alrededores se alzó el Negro Miguel; tierra de los indios jiraharas que resistieron y le dieron pelea a los conquistadores españoles por más de 70 años y por ello los nirgüeños se consideran rebeldes, insurgentes, irredentos.

Otro motivo de jolgorio popular fue la destacada participación de los atletas nirgüeños, muchachos y muchachas, en los pasados juegos juveniles. Muchos de ellos regresaron con el pecho dorado, con medallas de oro para el estado Yaracuy. Las redes sociales volvieron a reventar con sentencias apasionadas: ‘‘Nirgua está de moda’’.

Uno de los temas de conversación local, en días pasados, giraba en torno a la celebración por parte de la cámara municipal de los 154 años del nacimiento, el 19 de febrero, de don Nicanor Ochoa, una figura a la que la población le atribuye poderes sanadores, aunque también lo invocan con otras intenciones mediante el conjuro de un tabaco. En algunas casas, al pie de la estatuilla que lo representa, le ponen café, agua y le encienden una vela.

‘‘Poner una vela al lado de un vaso con aguardiente de caña. Tomar con la mano derecha un tabaco e invocarlo así: en el nombre de Dios, Señor Todopoderoso, ofrezco este tabaco al hermano Nicanor Ochoa, el brujo que mata y cura en 24 horas’’, señala en el reverso una estampita comprada en una de las tiendas del pueblo. Allí, junto a estatuillas de don Nicanor, se vende el llamado ‘‘Baño esotérico don Nicanor Ochoa’’. Al lado está el ‘‘Poderoso baño del dólar’’.

Guzmán Rafael Centeno, presidente de la Cámara Municipal, justifica la sesión en honor a don Nicanor Ochoa, ya que se trata de una manifestación espiritual popular y de un culto extendido en muchos nirgüeños, pero también de todo el país.

‘‘Tuvimos una sesión novedosa con la figura de Nicanor Ochoa, quien cumplió 154 años. Ha sido reiterado, permanentemente, que en cada aniversario de su natalicio viene en caravana una gran cantidad de gente de todas partes del país a rendirle tributo. Es un hecho que si después de 154 años se esté hablando de Nicanor Ochoa, quiere decir que ha marcado nuestra historia en ese sentimiento nirgüeño, que cree y tiene fe en esa espiritualidad. El concejo municipal consideró que era lógico que un personaje que se considera patrimonio cultural del municipio se le rindiera un tributo. Vamos a tener también el día de la Biblia, ya que debemos promover todas las tradiciones y costumbres de nuestra gente’’, expresó Guzmán Rafael Centeno.

Bañarse en Los Chorritos

Crónicas pasadas de Nirgua, distante unos 60 kilómetros de Valencia y que cuenta con más de 342 petroglifos cuantificados, recogen su riqueza cultural y mencionan a hombres y mujeres que le han dado lustre y fama. En 1973 fue reconocida con un título que ha perdurado a través de los años: Capital cultural del estado Yaracuy. Hoy es sede de la Casa de la Diversidad Cultural del estado Yaracuy, donde nació Alfredo Pietri Daudé.

La ciudad posee un valioso patrimonio edificado que se refleja en el conglomerado de viejas casas del casco central Muchas de ellas se remontan a los años dorados del café y del cacao. Entre tantas se mencionan la vieja estructura que estaba frente a la plaza Bolívar, a pocos metros de la iglesia, en cuyo recinto se ratifica el Tratado de Coche, el 28 de mayo de 1863, que había puesto fin a la Guerra Federal. La ratificación del acuerdo fue firmado por Antonio Guzmán Blanco, en representación de Juan Crisóstomo Falcón y Pedro José Rojas, en representación de José Antonio Páez. Ese día, Nirgua pasó a ser capital por un día de la Federación.

“¿Usted sabe quién fue Alfredo Pietri Daudé”, suelen preguntar en el pueblo, y seguidamente tararean una canción que todo venezolano conoce: “Al árbol debemos solícito amor; jamás olvidemos que es obra de Dios”. Pues, esa letra pertenece a Alfredo Pietri Daudé, el autor del Himno al Árbol, nacido en esa casa que hoy día es la casa de la Diversidad del estado Yaracuy y el autor de la música fue el maestro Miguel Angel Granados, otro nirgüeño.

Entre las figuras del campo de las artes resaltan tres mujeres, orgullo de Nirgua: María Clemencia Camarán, poetisa; Morita Carrillo y Pálmedes Yarza, otra gran poetisa. Entre los pintores figuran Rafael Montilla, Antonio Escobar, Víctor Pineda, José Luis Montoya y Miguel Ochoa; y escultores como Virgilio Quintero, Félix Gregorio Pinto y Darwin Díaz. Nirgua también se atribuye ser la cuna de María Alonso que es la misma María Lionza, la hermosa mujer objeto de devoción popular en las montañas de Sorte, por los lados de Chivacoa. “Se dice que María de Alonso era una mujer muy bella de ojos verdes. Se le apareció a los conquistadores españoles montada sobre un animal raro, una danta. Incluso, hay documentos que dicen que vivió por aquí cerquita, donde está la escuela Buría. No se explicaban cómo este espécimen femenino podía tener esos ojos tan bellos por estas montañas’’, se asegura en viejos escritos.

Los pobladores también advierten que Nirgua ha tenido una suerte de encanto que llama a la gente a quedarse, a vivir allí. Se asegura que hay un río, cuyas aguas poseen una especie de sortilegio. “Si usted se baña en Los Chorritos, usted no se va de aquí. Le recomiendo que no se bañe porque se va a quedar en Nirgua. Es un chorro de agua que nace en la montaña, pero no se sabe de dónde viene; es un balneario”, señaló en cierta oportunidad don Carlos Santini Losada, nirgüeño de alma y temple forjado entre las vivencias y calles de este pueblo y quien dijo: “Nirgua tiene muchos misterios”.

Ciudad irreverente. Guzmán Rafael Centeno, además de presidente de la Cámara Municipal, es director de organización del Psuv en Nirgua. Señala que todo el municipio Nirgua está organizado en comunas. En total son 14 comunas, en un territorio que ocupa el 43 por ciento de todo el territorio del estado Yaracuy; es el más extenso de la entidad.

Centeno hace suyas la expresión de los nirgüeños, sustentado en el pasado histórico, de que esa es una tierra y una población irreverente, insurgente. ‘‘Por sus venas corre sangre jirahara’’, señala y luego se extiende en consideraciones que tiene a Nirgua como un poblado de lustre y prosapia en Yaracuy.

‘’Aquí, por allá en 1530 en las minas de Buría, se levantó el Negro Miguel, quien en ese tiempo asumió lo que era aceptable en ese momento: se nombró rey, a su esposa Giomar designó reina y príncipe a su hijo. Estuvo en esa lucha e incluso fue a tomar Barquisimeto. Se inició una persecución contra el cimarrón, lo capturaron y lo asesinaron como hacían los españoles con todo el que no obedecía la orden imperial. Ese primer grito de libertad se dio en Nirgua. Los jiraharas estuvieron luchando contra el imperio español por más de 73 años. La lucha en la que destacó el cacique Guaracay fue encarnizada, hasta que se impusieron a los jiraharas debido a la superioridad de las armas’’.

Sustenta Centeno que Nirgua es el único municipio donde el imperio español construyó en tierra firme una fortaleza militar, por allá en 1552, cuando comenzó la construcción del Fuerte Real de las Minas de San Vicente. En Nirgua se dio la primera corrida de toros en Venezuela. Estuvo Diego de Losada en su paso hacia Caracas.

‘‘Así es Nirgua, enraizada en lo que tiene que ver con la irreverencia, con la rebeldía permanente de nuestros antepasados’’, confiesa Centeno, quien informa adicionalmente que el municipio celebra el 26 de abril lo que es la ruta cimarronera, en homenaje al rey Miguel de Buría, su grito de libertad y en la cual se promocionan los sitios históricos de la región. El salón de sesiones de la cámara municipal lleva el nombre de Rey Miguel de Buría. La cámara edilicia estudia una propuesta para declarar el sitio de la mina como patrimonio cultural del municipio.

El presidente de la cámara municipal aboga, ahora que el país se repone de la pandemia de la covid 19, impulsar el desarrollo agro turístico de Nirgua, un municipio que se vio afectado por el ‘‘dragón amarillo’’, una bacteria que acabo con los grandes naranjales nirgüeños. Nirgua tenía casi 25 por ciento de la producción nacional de cítricos.

‘‘Aquí llega mucha gente de Valencia buscando lo que tiene Nirgua: estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un clima agradable. Nirgua no solo tiene un potencial agrícola, turístico, sino una historia que mostrar. Los nirgüeños estamos enamorados de nuestra historia’’, dice.

Recuerdan los 154 años del natalicio de Don Nicanor Ochoa

Julio Sangrona, devoto de don Nicanor Ochoa, señala que el pasado 19 de febrero se cumplieron 154 años del natalicio de Don Nicanor Ochoa. Nacido en 1868 en el hoy municipio Miranda, estado Carabobo. Ochoa llegó muy joven a Nirgua, en donde se ganaba la vida como agricultor.

Don Nicanor murió en Nirgua en 1957 a los 86 años. Su tumba en el cementerio, con su retrato al fondo de la pared y dos esculturas suyas, es un lugar de peregrinación y de visitantes, quienes se acercan a pedirle favores bajo el ambiente del olor de la esperma de las velas y el humo del tabaco.

‘‘El tuvo trayectoria como curandero, de hecho lo tenemos acá como el curandero del pueblo. Muchos lo reconocen como brujo; pero para ese tiempo los brujos y curanderos eran lo mismo. Pertenece a la Corte Chamarrera, un hombre reconocido a escala nacional e internacional. Antes de cumplirse la fecha natal vinieron muchos visitantes. De Ciudad Bolívar vino la licenciada Gusmery Guevara, una de las principales promotoras de este evento del cumpleaños de José Nicanor Ochoa Pinto Morillo; ella fue la oradora de orden en la sesión municipal’’, informa Julio Sangrona, un joven que conduce el programa de radio La magia de la música, todos los sábados desde las 9 am por la emisora comunitaria Nirgüeña 88. FM.

Sangrona muestra una de las pocos fotografías de don Nicanor Ochoa. Allí aparece con sus dos mujeres, Ofelia Ojeda y María Eustaquia Jiménez. Una de ellas su mujer, la otra, la querida.

“En las fiestas se conocía que tenía sus trucos, es decir, y que aparecían unas culebras, cuando las personas buscaban matarlas, él las hacía desaparecer. También tenía un garrote, Se lanzaba al piso y le daba el garrote a cualquiera para que lo agarrara a palos, pero nadie le podía pegar’’, relata Sangrona.