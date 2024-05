Bob y su falso ‘No woman, no cry’

En nuestra entrega pasada, hablamos sobre el lado tormentoso de Elvis Presley develado por su exesposa, Priscilla Beaulieu, en su autobiografía ‘Elvis and me’, la cual fue elevada al cine por la directora Sofía Coppola a finales del 2023.

Sin embargo, su caso me recordó el libro ‘No Woman No Cry. My life with Bob Marley’ (2004) de Rita Marley, esposa del fallecido cantante jamaiquino.

Rita nació en Cuba, pero cuando era muy pequeña, sus padres decidieron radicarse en Jamaica. Tras la separación de la pareja, Rita pasó al cuidado de una tía, con quien creció en Trench Town, Kingston.

A los 18 años, se hizo madre de Sharon. No obstante, su familia le impidió continuar la relación con el padre de su bebé. Tras eso, dejó de estudiar y empezó a trabajar como enfermera, aunque su verdadera pasión siempre fue la música.

Por eso, quince meses después del nacimiento de su hija, Rita decidió presentarse en una audición, donde conoció a Bob Marley. Ella intentó ocultarle que tenía una bebé:

“Una adolescente no casada que tuviese un hijo era visto como vergonzoso”, escribe en su autobiografía.

Pero al enterarse, Bob fue muy gentil. Se enamoraron y se casaron “de forma impulsiva” luego de que Cedella Malcolm Marley, madre del cantante casada con un estadounidense, enviara a su hijo un pasaje para viajar a los EE.UU.

Él viajó a Delaware, trabajó en una fábrica y en un hotel, y volvió a los 8 meses. Entonces, se fue a vivir a la casa de la tía de Rita, donde improvisaron una venta de vinilos de la banda de Bob.

Luego, se mudaron a la casa que el padre de Bob le había dado a su madre en St. Ann’s, en Nine Mile, un lugar que ni siquiera tenía electricidad. En ese entonces, el cantante sólo tenía un par de calzoncillos, que Rita lavaba cada noche.

Pero allí Rita también comenzó la violencia. Bob empezó a golpearla brutalmente. Las marcas en su cara y manos así lo revelaban.

No obstante, la pareja tuvo a Cedella, su primera hija en 1967; David, alias “Ziggy”, nació al año siguiente. Para entonces, Bob se trasladó, nuevamente, por trabajo a EE.UU., donde comenzó a coquetear con otras mujeres.

Los altibajos en su carrera musical hicieron que regresara a Jamaica sin un centavo.

Entonces, Rita, nuevamente embarazada (Stephen Marley), y por necesidad, viajó a EE.UU. para trabajar de criada.

Mientras tanto, Bob en Jamaica le escribió temas como “My Woman Is Gone”, “Baby” o “Come On Home”… pero, a la par, dejó embarazadas a otras dos mujeres.

Con su autobiografía se supo que el último embarazo de Rita fue producto de una violación por parte de Bob.

En el texto, ella aseguró que Bob nunca aceptaba un “no” por respuesta, forzándola a tener sexo con él con frecuencia, pues al ser su esposa, “era su obligación darle placer”.

A pesar de seguir casados, el cantante dejó de cohabitar con Rita cuando le llegó la fama, trasladándose a una mansión en Kingston, donde vivió con diversas amantes de clase media o alta. Rita se ocupó de criar a algunos de los hijos procedentes de esas relaciones.

“Cargaba con mi cruz pero también creo que se trataba de un amor incondicional. No aprobaba lo que Bob hacía pero no podía impedirlo. La mayoría no eran relaciones serias y él solía decir: ‘Un hombre debe tener suficientes mujeres’ Él sabía que podía contar conmigo, que no me interesaba el glamour, ni las fantasías ni la fama, que yo lo devolvería a la realidad porque había estado a su lado desde el principio”.

Pero, con el tiempo, Rita también se cansó. Entonces, Bob, aunque constantemente aparecía con otras mujeres, se mostró aún más posesivo y violento, especialmente cuando Rita intentó mantener un vínculo amoroso con el futbolista Owen “Tacky” Stewart.

Entonces, Rita rechazaba a Bob pero él insistía en que “era su esposa y la deseaba”.

“Aunque habíamos acordado ser amigos y yo había soportado bien su talante mujeriego, tenía que seguir enfrentándome a su actitud posesiva para conmigo, a la que nunca renunció”, escribió Rita.

Cuando viajaban juntos como parte de la banda, él revisaba las cuentas telefónicas de su habitación para ver si ella había hablado con Tacky. Pero, a la par, pedía cuartos separados para estar con sus amantes.

“Tacky se preocupó por mí y eso me salvó, porque la frustración y la ofensa que me provocaba el estilo de vida de Bob estaban acabando conmigo”, recuerda Rita en su autobiografía.

Bob incluso llegó a relacionarse con la Miss Mundo, Cindy Breakspeare, a quien muchos califican como “el verdadero amor de su vida”.

Él pasó buena parte de su año de reinado (1976) en Londres, viviendo con ella, en una relación que daría como fruto a un niño llamado Damian.

Pero, estas no fueron las únicas amantes ni los únicos hijos de Bob fuera del matrimonio. En total, él reconoció legalmente a 11 hijos, pero tanto Rita como su abogado afirman que tuvo al menos 22.

Bob Marley es entonces el icono del amor y la paz, que golpeaba y violaba a su esposa, aunque ella aún lo defiende. De ñapa, el cantante odiaba a los gays.

Por: Jessica Dos Santos

