“Después de haberlo dado todo por ellos”

Georgina tiene apenas 34 años pero es madre de tres adolescentes. El mayor de ellos, Yoalberth, ya cumplió 17. Su padre murió cuando ella estaba embarazada.

Entonces, mientras sus amigas iban a clases, el cine, la rumbita, ella se quedaba cuidando a una criatura. En medio de su inmadurez, no entendía bien de qué se trataba todo aquello: solo estaba ahí, calmando a un niño que lloraba, hacía sus necesidades, lloraba, comía y volvía a llorar.

Sin embargo, contemplarlo le erizaba la piel, era lo más maravilloso que había experimentado hasta el momento. Con el paso del tiempo, desarrolló un fuerte sentido de pertenencia. Él era “completamente suyo”, su papá no estaba pero pronto le haría falta uno.

Con ese pensamiento entre ceja y ceja, Georgina se obsesionó en “buscar un buen padre para su hijo”, un esposo para ella, “un hombre con quien se pudiera conformar una familia”.

Tras encontrarlo, nació Juan David y luego Eleangelis. Al tiempo, se casó. Decidió sacar una carrera universitaria y buscar un buen trabajo. “De atrás para adelante pero lo hice todo”.

De una u otra forma, por fin estaba cumpliendo con los designios sociales. Muy pronto, logró todo lo estipulado: título universitario, un trabajo formal, la casita humilde pero digna, un esposo bajo los designios de Dios, tres hijos. ¡Solo le faltaba el Golden!

Pero al acercarse su cumpleaños número 31 años descubrió que su esposo le era infiel. “Me engañaba con mi prima, una hermana, nosotras nos criamos juntas. Fuimos a terapia de pareja, yo aún lo amaba, pero no pude superar esa traición”. Entonces, se divorció.

Al finalizar el papeleo, y cuando lo peor parecía estar quedando en el ayer, sus dos hijos menores decidieron quedarse a vivir con el papá. Él percibía un mejor ingreso y les prometió las villas y castillas que enamoran a cualquier niño: cuarto propio, juegos y más juegos.

“Yo los lleve al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, donde ellos pueden decidir con quién vivir a partir de los 7 años, algo que aún no entiendo, a esa edad es difícil discernir, muchas veces los nenes solo desean estar donde les permitan hacer lo que quieran. Y yo era o soy la mano fuerte de la familia”.

El ente intentó establecer un régimen de convivencia y manutención, pero el dolor y la decepción de Georgina no daban para eso. En cambio, se alejó. Así. Sin más. “Solo pensaba: si ellos no me quieren, si yo soy la mala, mejor me abro paso”.

En realidad, no quería que la vieran débil, llorando y sufriendo por ellos. “Si yo no había sido mala madre, si paralicé mi vida por ellos, si nunca los deje solos, ¿por qué me hacían eso?”.

Tras casi dos años de distancia, hoy las aguas buscan volver a su cauce. Georgina ha empezado a visitarlos, intenta perdonar, acallar la vocecita interna que le repite: “Después de darlo todo por ellos, te pagaron así…”, hacer las paces consigo.

Los ama, siempre lo ha hecho, y espera que el tiempo les otorgue la madurez necesaria para entender que en la vida de su mamá “nada ha sido fácil”, pero ella sigue ahí, para ellos, esperando que más temprano que tarde vuelvan a vivir bajo el mismo techo.

“Ha sido una experiencia dura, creo que no es como debería ser, pero es mi historia y estoy aprendiendo de ella”.

—

Cuéntame tu historia, redáctala como sea, juntos le damos forma y la compartimos. Difundir las distintas formas del amor, siempre es necesario: [email protected]