El movimiento del amor

La semana pasada mi psicólogo me recomendó asistir a una clase de biodanza para intentar expresar con el cuerpo lo que a veces no fluye a través de las palabras.

La propuesta me pareció algo rara. Finalmente, yo solo he conseguido “medio” liberarme a través de la escritura o el ejercicio, ambas actividades silentes, solitarias.

La verdad, sufro cuando intento hacerlo de otra manera. De hecho, creo que lo único que me gustaba de “rumbear” y “emborracharme” era que me convertía en una excelente bailarina, algo que nunca he podido replicar en sobriedad.

La clase era el lunes por la tarde, hacía un calor infernal, la gasolina iba palo abajo, no tenia plata ni para pagar el estacionamiento. Entonces, casi convierto todo eso en la excusa perfecta para mi magistral “ay, yo mejor no voy”.

Sin embargo, me regalé un minuto de sinceridad: “¿es eso o tienes miedo? ¿Miedo a qué? ¿Por qué? ¿Existe alguna amenaza real?”, el mismo cuestionario que aplico para espantar la ansiedad.

Cuando llegué, con la irracionalidad del temor aún dominando mi mente, todo parecía confirmar que aquello era una mala decisión: la barrera del estacionamiento se jodió, la profesora estaba atrapada en una cola, el ascensor se había dañado y la clase era en el piso 6, las viejitas no podían subir. Subí y baje las escaleras varias veces.

Finalmente, respiré y me senté a esperar. Mientras lo hacía, me puse a escuchar una entrevista que le realizaron al psicólogo chileno Rolando Toro (1924-2010), creador de la biodanza, “una poética del encuentro humano”.

Para él, la biodanza era un modo diferente de relacionarnos en un mundo donde la gente está carente de amor y ternura. Pero ¿qué tiene que ver el amor con el baile? Él mismo me respondió:

“El amor no es una palabra demasiado gastada. Las personas me parece que no han descubierto el significado profundo y esencial del amor. El amor es mucho más que querer al cachorro, los hijos o el marido. El amor es una potencia organizadora que hay dentro del ser humano y que trasciende lo individual, tiene un sentido global y radiante, poderoso, integrador. No es esa cosita restringida a lo individual. Despertar esa fuerza es la finalidad de la danza”.

Yo, en realidad, seguía sin entender. Pero mis divagaciones se terminaron unos minutos después de haber ingresado al salón. Los primeros minutos, “los nuevos” expresamos qué hacíamos ahí y “los viejos” comentaron sus sensaciones en la sesión pasada. Luego, empezó una danza dedicada a nuestro “niño interior”.

“Somos niños, vamos a jugar”, dijo la profesora. En mi infancia hubo poca diversión. “Esto no va a funcionar”, volví a pensar. De repente, las canciones infantiles me hicieron sonreír, bailar sola y en grupo también, los juegos eran tiernos pero también tenían lecciones: “jugar tiene una intención, los adultos deberíamos hacerlo más”, reconsideré.

Entonces, bailamos entre todos. En silencio o repitiendo las frases más pegajosas de aquellas bonitas melodías. Creo que la parte más difícil fue “acariciar con la mirada” al otro durante varios minutos. Para mí, mirar fijamente a alguien suele ser bastante apabullante, intimidatorio, aunque siempre digamos que “los ojos son la ventana del alma”.

Mientras que la más “rara” fue dar y recibir abrazos de un montón de desconocidos. Creo que eso tampoco es muy común. Piénsenlo, casi nunca nos miramos a los ojos ni amapuchamos a los otros. Pero cuando lo hacemos podemos desarmar genuina y sinceramente casi cualquier rabieta propia o ajena, dejar salir el llanto o la sonrisa, soltar el morral del pánico, palpar nuestra capacidad de amar, de compadecernos, de sentir al prójimo como propio: lo que al otro le sucede te está sucediendo a ti.

O tal vez como diría Rolando Toro: “El mejor acto político que existe es el abrazo, si la gente fuese de la mano por las calles, solidarios, encontrándose, estarían haciendo política. De modo que el abrazo, el beso, el encuentro, no son algo tan inocuo. La persona que entra en esa ceremonia, entra en un proceso de transformación”.

Finalmente, me alegró ir. En un mundo como este, proponer la danza, la pintura, el canto, el abrazo, la escritura, es absolutamente necesario. Yo creo en los que se vencen a sí mismos desde el amor y la compasión, en todo lo que hacemos para cambiar lo que somos, en luchar amando. De lo contrario, nunca me habría animado a empezar esta columna.

Bailar era algo que necesitaba aunque no lo sabía. Muchas veces huyo de lo que necesito, creo que todos lo hacemos alguna vez. Pero últimamente intento seguir una nueva premisa: experimentar antes de aceptar o desechar alguna actividad/planteamiento, aún en contra de mi autosaboteo.

Tú que me lees y tienes miedo al que dirán si cuentas lo que te pasa o te animas a hacer lo que quieres: dale, busca los ladrillos identitarios con los que puedas construir tu propio ser. Lo que te está pasando es normal, le pasa a todo el mundo, y al mismo tiempo, es único. Somos uno y todos a la vez.

—

Cuéntame tu historia, redáctala como sea, juntos le damos forma y la compartimos. Difundir las distintas formas del amor, siempre es necesario: [email protected]