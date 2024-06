El tras cámara de John

En las entregas pasadas, les hablé de Elvis Presley y Bob Marley pero no puedo cerrar esta suerte de seriado sobre la hipocresía de ciertos artistas admirados por sus supuestos mensajes de amor sin escribir sobre John Lennon.

Lennon, ampliamente conocido por ser “un luchador incansable por la paz”, fue un esposo golpeador, un padre ausente, un eterno infiel.

John conoció a Cynthia Powell en la escuela de arte en Liverpool en 1957. Todos afirman que eran “polos opuestos” pues ella se caracterizaba por ser “refinada y reservada” y él… no tanto.

El primer conflicto entre ambos surgió cuando Lennon “no soportó” ver a Cynthia bailando con Stuart Sutcliffe, un amigo de ambos, en el pub Ye Cracke.

“Él (John) me vio bailar con su mejor amigo Stuart, pero también era mi mejor amigo Stuart. Eso le hizo ponerse furioso en ese momento. Pero no fue hasta el día siguiente cuando me alcanzó fuera de los baños, en el sótano de la universidad, y me golpeó. Con la mala suerte de que me golpeé la cabeza en la parte posterior de las tuberías. John, simplemente se fue“, relata Cynthia en su libro titulado ‘John’.

Tras ese episodio, ella lo dejó pero él insistió durante tres meses hasta que finalmente regresaron. Cynthia fue quien acompañó a John mientras la banda iba de local en local intentando darse a conocer. Luego, fue testigo de su ascenso a los altares de la fama, donde ella no figuraba.

En efecto, aunque se casaron el 23 de agosto de 1962 y tuvieron un hijo menos de un año después, la mayoría de las fans desconocía que Lennon tenía familia pues él decidió esconderla para proteger “su imagen de ídolo adolescente”.

De acuerdo con el ama de llaves de Lennon, Dorothy Jartlett, en una carta escrita hace 50 años, durante los años posteriores al nacimiento de su hijo Julian, Lennon fue un padre ausente que criticaba e incluso abofeteaba a Julian por cosas como “no tener modales en la mesa” o “reírse”.

Cynthia aún no olvida el día en que Julian tenía un ataque de risa y Lennon le gritó: “No soporto la manera en la que te ríes. No permitas que vuelva a escuchar tu puta risa horrible de nuevo”. Sin contar las ocasiones en que declaró a la prensa que su hijo no fue deseado:

“Nació de una botella de Whiskey”

Durante los casi once años de relación, el celopata de Lennon se acostaba con otras mujeres y dejaba drogas “tiradas por cualquier lugar de la casa“. Fue justamente en medio de una borrachera cuando le contó a Cynthia que estaba teniendo una aventura con la artista japonesa Yoko Ono.

De hecho, el artista de Liverpool invitó a Ono a visitarlo a su casa mientras su esposa Cynthia estaba en Grecia. Durante esa visita, la pareja pasó la noche grabando su álbum experimental ‘Two Virgins’ y, según Lennon, “hicieron el amor al amanecer” en la cama que él compartía con Cynthia.

Poco después, Ono reveló que estaba embarazada y Lennon se devorció. Luego, la japonesa sufrió un aborto natural pero su relación con Lennon se intensificó cuando protestaron juntos contra la Guerra de Vietnam.

Muchos, aún hoy, afirman que Ono destruyó a los Beatles, pero era Lennon quien la obligaba a acompañarlo a todas partes, incluyendo los ensayos y… el baño.

Además, durante su matrimonio con Ono, Lennon tuvo varias “aventuras” incluyendo una con la asistente personal de la pareja, May Pang. No obstante, Ono aseguró que aquel “affaire” (que duró 18 meses) fue un necesario descanso para su intensa relación.

Si algunos aun creen que estos relatos son simples “rumores”, pueden leer la entrevista (casi exorcismo o extremaunción) que John concedió a Playboy en 1980, la cual –además- se publicó dos días antes de que fuera asesinado frente al edificio donde vivía.

Allí el cantante admite que fue cruel con su hijo y con Cynthia porque además él golpeaba a las mujeres —”a cualquier mujer“— y agrega: “Por eso siempre estoy hablando sobre la paz, ¿sabes? La gente más violenta es la que siempre busca la paz y el amor”.

¿Ustedes qué piensan?

Por: Jessica Dos Santos

