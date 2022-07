Hace un par de días, me tropecé con un tuit que se hizo viral: “Hoy me divorcié de un buen hombre”, escribía la mexicana Renée Angélica García.

Un par de oraciones después, supimos en qué radicaba la bondad de aquel fulano: “No hubo infidelidad. No hubo todas las cosas horribles que separan a miles de parejas, sino algo inesperado y aún más duro: dejó de tratarme con amor y ya”

Para la mayoría, un hombre es “bueno o malo” dependiendo única y exclusivamente de su capacidad de ser fiel. Es lo establecido y no voy a discutirlo, aunque creo que el abanico podría ser mucho más amplio.

Aún así, Renée dijo algo muy cierto: “sería más fácil decirle cabr…, patán, hijo de p…, malvado, encasquetarle todo el odio por haber hecho algo malo, y no. Solo es un buen hombre que se perdió a sí mismo en la crisis de la pandemia y aún no se encuentra”.

En efecto, siempre es más sencillo “dejar” (y explicarle a los otros ese “dejar”) a una persona que nos jodió de una manera pública, notoria, ruin. En cambio, es mucho más complejo terminar con alguien única y exclusivamente porque el amor ya no existe o se transformó en algo que dejó de llenarnos.

Entonces, aparecen los reproches de propios y ajenos, algunos –por cierto- sin conocimiento de causa, pero a voz alzada: ¿por qué no fueron a terapia?, ¡madura!, el amor no siempre es igual, te vas a arrepentir, llegará un tipo terrible que te hará extrañar al bueno, etc, etc, etc.

Renée siguió su relato: “me divorcié como el mayor acto de valentía, congruencia y amor propio que he hecho en mi vida: saber que merezco más que un buen hombre. Saber que merezco un buen hombre valiente, que pueda sostenerse a él mismo ante las circunstancias (…) Y me siento muy valiente, pero no significa que no tengo miedo”.

Yo, en lo particular, creo que tal vez su ahora exesposo si sea valiente pero los valientes también se caen. Todos –aunque sea una vez en la vida- no podemos mantenernos en pie absolutamente solos. En algún momento nos salvó la solidaridad, ayuda o amor de otro.

Sin embargo, ¿quién soy yo para decirle eso? ¿Conozco acaso sus esfuerzos? ¿Sus intentos por mantener aquello a flote? ¿Puedo juzgarla por aspirar algo distinto? Definitivamente no. Como decía el psiquiatra y filosofo austriaco Viktor Frankl: “Nadie debería juzgar a menos que se pregunte con absoluta honestidad si en una situación similar podría no haber hecho lo mismo”.

Pero, tal parece, que muchos creen que pueden y simplemente lo hacen. Por eso, su tuit recibió miles de cuestionamientos. El más destacado rezaba: “Ese buen hombre tiene depresión y quién sabe si severa. El matrimonio no es pan con miel. Hay subidas y bajadas y cuando uno flaquea, el otro es sostén. Casi 38 años de casada y aquí seguimos. No hay que confundir enamoramiento con amor”.

Esta respuesta recibió el apoyo de cientos de personas que creen que el amor debe ser incondicional, eterno, sanador. Y obvio que suena bonito. Pero, incluso si ese hombre tuviese depresión, y evidentemente necesitase el apoyo de su pareja, ¿es ella la responsable de sacarlo del hueco? ¿Cuántos años le tocaría intentarlo? ¿A costa de qué? Aplica lo mismo al género contrario.

Si alguien se atreve a hacer estas preguntas en voz alta es un egoísta, le falta empatía, etc. Pero, vamos, ¿es lo mismo “ser sostén” que convertirse en el responsable único y absoluto de la vida del otro? ¿Qué tanto abarca “flaquear”? ¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado, a quien ni siquiera ve problema alguno en su accionar? ¿Les ha tocado alguna vez? ¿Hasta qué punto el amor es un eterno aguante?

Algunos repiten hasta el cansancio ese famoso “en las buenas y en las malas” del cura de turno (que casi siempre aplica más a las mujeres, vale acotar) o hasta sacan de contexto una frase de Eduardo Galeano y recitan una cursilería más o menos así: “Cuando les preguntaron cómo lograron permanecer juntos 65 años, la mujer respondió: nacimos en un tiempo donde si algo se rompía lo arreglábamos, no lo tirábamos a la basura”.

Pero, ya va, ¿todo tuvo arreglo o el arreglo consistió en ocultar lo roto, en fingir que no dolía tanto, en repetirse noche tras noche ‘aguanta un poquito más’, en abrazarse eternamente al miedo que genera la maldita incertidumbre de dejar a una persona y no saber si el destino te depara algo aún peor?

Tras un sinfín de ataques 2.0, Renée cerró su participación en el debate con un: “Si, es ridículo divorciarse de un buen hombre, es difícil encontrar a un buen hombre. Estoy luchando por desenamorarme de un hombre inteligente, justo, amable, trabajador, divertido y sexy; que ya no me ama. Y es una patada en el alma asumir que a pesar de todo el amor y apoyo que diste; no pudiste “arreglar” lo que el otro tiene que arreglar por sí mismo, que no está en tus manos por más que ames o luches. Hice todo lo que pude”.

Tal vez mi solidaridad sea bastante automática pero yo la entiendo, juro que la entiendo.

