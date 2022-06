Mi pedacito de cielo

Eliana y Daniel se casaron por el civil un 17 de enero del 2013. Tan solo 9 días después, lo estaban haciendo ante el altar.

Desde el primer momento intentaron tener un bebe, pero durante tres años Dios no oyó su petición. «Todos los días le pedimos que nos diera el privilegio y la bendición de ser padres», recuerdan.

Cansados de la espera, decidieron acudir ante los especialistas en la materia. Eliana tenía ovarios poliquísticos, lo cual le impedía salir embarazada.

La ginecobstetra les indicó ciertas pruebas, una más fuerte que otra, para lograr el cometido de manera artificial. Sin embargo, el 26 de junio del 2015, cuando finalmente estaban listos para iniciar el proceso, una noticia cambió sus planes.

«Si esto no es un embarazo, dejaré de ejercer», exclamó la doctora ante la ecografía. «Es la primera vez en 40 años de carrera que esto me pasa», agregó.

Eliana y Daniel habían logrado ovular de forma natural. Ambos estaban atónitos ante el monitor. Pero era cierto, aquello estaba sucediendo.

El embarazo, además, marchó con completa normalidad. Tanto que decidieron pautar una cesárea para el 12 de febrero del 2016.

Pero, una vez más, Alondra decidió llegar cuando y como quiso. Eliana rompió fuente un 6 de febrero, durante el cumpleaños de su cuñada, la hermana de Daniel. Esa noche la celebración fue doble.

Ali, como le dicen sus padres, fue un giro de 180 grados en sus vidas. «Yo juré cambiarle los pañales y ella prometió modificarme mi vida. Desde su llegada, soy un hombre más pleno, libre, enamorado de los días», afirma Daniel.

Todo esto se lo dejó plasmado en una carta que escribió justo después de su nacimiento:

“Mis pupilas se endurecían por no poder mirarte, mis manos hicieron espacio para ti. Te confieso que le reclamé a Dios que tardases tanto en llegar, en silencio lloré muchas veces tu demora, pero ahora estás acá, te veo, te abrazo, y explota el amor. Eres el pedacito de cielo que me gané después de tanto desearlo, con todo y sus estrellas. Serás feliz, la más feliz. Tu nacimiento hizo nacer a un padre y una madre”

De vez en cuando, Daniel le lee estas letras. Cuando eso pasa, Alondra estalla de alegría y afirma sentirse orgullosa “de haberlos escogido como papas”.

Su frase puede parecer una incoherencia infantil. Pero, en realidad, Daniel si cree que el alma de los niños escoge a los padres antes de venir a la tierra y tomar una forma física.

Tal vez muchos se estén preguntando si de verdad hubieran elegido los padres que tienen, pero según estas teorías no se trataría de una elección racional o intelectual sino de una atracción electromagnética.

De acuerdo con la teoría Kundalini retomada por el maestro yoghi Bhajan, “el alma de un bebé escoge a los padres y a la familia dónde va a nacer hasta 3 meses antes de la concepción”.

Con esta creencia, se descartaría la célebre frase que muchos usamos con nuestros padres cuando nos enojábamos por algo: “Yo no te pedí que me trajeras al mundo. Yo no elegí que fueses mi madre/padre”.

Lo cierto es que, para Daniel, el alma de su hija hizo la elección correcta, se convirtió en una versión repotenciada de ellos, más espontánea, autentica, una artista – hace días incursionó en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles- capaz de resolver cualquier entuerto.

—

