Shakira o Piqué, ¿tú con quién estás?

No soy muy farandulera pero hace algunos días terminé leyendo sobre la separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué. Lo hice, además, porque había dejado de entender muchos comentarios a mi alrededor.

Sin embargo, meterme un puñal de “prensa rosa” no mejoró mi comprensión. Al contrario, me dejó aún más dudas. Entonces, decidí compartir algunas de ellas con ustedes:

1-“Imagínate, si eso le pasó a Shakira, que quedará para una” ha sido, sin duda, la frase que más se repitió. Pareciera que muchas mujeres siguen creyendo que la infidelidad del otro depende de ellas y no de él, tipo: me montó cachos porque hice o deje de hacer tal cosa, porque estoy flaca o gorda. Nada más alejado de la realidad que eso. Hasta la mujer más “perfecta” del mundo pudo o puede ser engañada.

No obstante, lo más grave es ver tanta autoestima a ras de suelo. A ver, amiga, tú no eres Shakira pero tu esposo tampoco es Piqué. Además, puede que tú tengas un montón de cualidades que ella no y viceversa. Ninguna mujer es mejor o peor que otra, solo somos únicas, particulares.

2–“La nueva es una loba, más joven, fea/gorda, etc”, es decir, se responsabiliza a Shakira por haber sido engañada y también a la pareja actual por ser tal o cual cosa. La culpa, tal parece, siempre debe ser de una o dos mujeres. ¿Por qué cuando se descubre una traición se culpa a la amante y no a la pareja? La infidelidad es una decisión unilateral de la persona. Siempre se puede escoger ser honesto y abordar la situación en lugar de engañar.

3-“Se hubiese hecho la loca y ya, yo me hubiese hecho la loca”, dicen algunas mujeres que prefieren morirse por dentro antes que aceptar (y menos si es públicamente) que algo fracaso. Pero, según todos los especialistas, ignorar una infidelidad, no hablarla nunca, y tratar de seguir adelante como si nada hubiese pasado, es el caldo de cultivo para problemas futuros. Lo mejor es aceptar la realidad y atravesar ese duro proceso. Finalmente, nos toca comprender que cada persona es libre de hacer lo que quiera, aún si no cumple con las expectativas que teníamos sobre ella o si no cumplió con sus promesas.

4-“Shakira sabía que eso venia desde el mismo momento en que se casó con un hombre 10 años menor, es una vieja”. ¿Lo triste? Todo. Primero, la afirmación proviene mayormente de mujeres. Segundo, nadie juzga cuando el tipo es el mayor (¿o acaso él no le lleva diez años a su nueva pareja?). Tercero, ¿realmente se es vieja con 45 años y semejante energía? Definitivamente, debemos revisar la relación tan tóxica que nos han hecho sostener con la edad, con el paso del tiempo.

5-“Lo que pasa es que Shakira no era amiga de las mujeres de los futbolistas”, bueno, no sé donde compraron los futbolistas a esas mujeres para que sean “suyas” ni porqué Shakira tendría necesariamente que ser amiga de ellas. Ella no era “la mujer de un futbolista”, era Shakira. Y todas y cada una de nosotras deberíamos ser quienes somos. Nuestra carta de presentación no tiene porque ser “mira, la esposa de fulanito” y a veces hasta “la ex de perencejo” ni nuestros vínculos deben estar definidos siempre en consecuencia de los del otro. No veo a nadie buscando si él era pana de los esposos de las amigas de ella.

6-“Míralo, él feliz, de rumba, y ella toda triste, sola, luce hasta más flaca”, o sea, el foco es que Shakira se ve jodida y en qué punto nos cuestionamos: ¿qué pasa con los hijos tras un divorcio? ¿Cuánta responsabilidad asume cada progenitor? ¿Acaso no es más difícil para la madre reconstruir su vida amorosa/de pareja? ¿Cuáles actos son perjudiciales para los chamos? Pasa en la vida real… y en la de los famosos también.

7-Cuando una pareja termina, todo el mundo va a hablar pendejadas sobre la ruptura. ¿El mejor ejemplo? Yo, que estoy acá escribiendo una columna sobre una gente que ni conozco ni sé por qué carajo terminaron o se empezaron a mentir. Traducción: si usted está atravesando por una ruptura, no le pare bolas a lo que digan los demás. Al final, cada uno evalúa (y a veces juzga) según el abanico de creencias y experiencias que posee y eso no tiene nada que ver con usted ni con aquello que este transitando.

Al contrario, seguimos leyendo y contando relatos de amor porque nos ayudan a entender quiénes somos, a tomar posturas, asumirnos de tal o cual bando, o mantenernos alejados por tales razones. Luego, con el paso del tiempo, las historias empiezan a recordarse por algo más que sus finales y solo entonces la balanza se torna más justa. ¡Salud!

