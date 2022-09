Si le tienes miedo a los perros, imagina a uno sin dientes

Entre Lolita y Goyo existió una conexión profunda, abrumadora, cósmica. Cada uno reconocía en el otro a su “mejor amigo”. Y pese a la enorme diferencia de edad, fueron grandes cómplices cuando de juegos y chucherías se trataba.

Cualquiera que los hubiese visto jugar, reconocería abiertamente su imposibilidad para entrar en aquel raro mundo de magia y colores. Cuando estaban juntos, ignoraban al resto de la humanidad. Se convertían en los únicos habitantes de su mundo fantástico.

Lolita tiene 6 años y Goyo tenía 60 y pico. ¿Un tío muy viejo o una sobrina que tardo mucho en llegar? Da igual. Sintieron fascinación el uno por el otro, se admiraron hasta el último instante. Ella era la única capaz de activar el niño interior de aquel viejo, el amor paterno que nunca tuvo a quien brindarle.

Cuando un adulto se permite entrar en el mundo de los niños, el miedo al ridículo se va. Por eso, Goyo saltaba, bailaba, reía, volaba. Era un dinosaurio que luego se convertía en pájaro para terminar siendo la amiga del té.

Hasta que el pasado 6 de mayo, Goyo partió a un posible encuentro con Dios. La familia lloraba su dolor mientras temía que Lolita jamás pudiese recuperarse de aquel primer golpe de la muerte. Sin embargo, la niña permaneció en una profunda calma.

Días después, le dijo a sus padres que la brisa de la noche le hacía recordar a su tío. Él le había dicho que viviría por siempre en ese aire frio que le acariciaba los cachetes. Sin embargo, Lolita siente tanto a su tío Goyo que ha manifestado verlo y jugar con él.

Sus declaraciones han despertado el terror familiar: ¿a qué se referirá? ¿Será cierto que lo ve? ¿Debemos llevarla al médico? ¿Cuál será el mejor ritual de despedida para un niño? Finalmente, ella solo tiene seis años.

La psicoterapeuta Caron Goode, en el libro “niños que ven fantasmas”, señala que los pequeños son incapaces de distinguir entre un compañero imaginario y un fantasma.

A la par, la revista Psychological Medicine publicó un estudio realizado en el Reino Unido, donde –basados en 8.000 niños- concluyeron que dos de cada tres habían escuchado o visto, al menos una vez en la vida, cosas que parecían de otra realidad.

Hace un tiempo, leí un texto donde el periodista y escritor argentino, Javier Sinay, relataba que su hijo cayó en una suerte de “trance” tras ver “algo” justo dos días después de la muerte de su bisabuela. Para compartir el suceso, Javier escribió un tweet para preguntarles a los abuelos, padres o tíos por experiencias similares. Entonces, recibió decenas de personas que conocían (o habían vivido en carne propia) historias de niños y fantasmas. Al final, no supo que pensar. Quizás los fantasmas no existieran, quizás sí, pero lo que definitivamente existe son un montón de niños que dicen verlos.

Pero ¿necesitan ayuda? Por ejemplo, los adultos experimentamos emociones reales, aún cuando sabemos que la fuente de esas emociones es fantasiosa; por ejemplo, en las películas de terror. Entonces, ¿si un niño genera algo con su propia imaginación, también puede asustarse incluso si ya distingue lo real de lo no real?

“A veces sí. En ese caso, decirle al niño que algo no es real, no lo consolará porque ya sabe que no lo es”, dice Jacqueline Woolley, psicóloga. Su consejo para abordar los miedos a las cosas imaginarias es trabajar con el terror y moldearlo hasta que se vuelva positivo: “Si le tienes miedo a los perros, imagina a uno sin dientes”.

Hacer que los niños enfrenten los sentimientos dolorosos, los proveerá de recursos emocionales para toda la vida. Finalmente, sean fantasmas o amigos imaginarios, su presencia certifica que la capacidad de amar de nuestros pequeños es infinita.

—

Cuéntame tu historia, redáctala como sea, juntos le damos forma y la compartimos. Difundir las distintas formas del amor, siempre es necesario: [email protected]