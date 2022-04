Uno no sabe quién se casa hasta que se divorcia

Hace días estaba almorzando con unas amigas, sus madres y un par de tías. En la mesa había conversaciones cruzadas hasta que una de las doñas dijo: “pa’ mí que ese matrimonio ya no va”.

De repente, el silencio se apoderó de todas las presentes, quienes nos dispusimos a escuchar lo que estaba ocurriendo con una pareja de amigos que estaba a puntico de contraer nupcias hasta que ella le propuso casarse con bienes separados.

Al tipo el planteamiento lo indignó y a la mitad de mi mesa también. Yo, que aún no calculaba las bajas pasiones que despertaba la conversación, les dije que me parecía de pinga esa decisión.

El régimen de bienes separados implica que los bienes adquiridos antes de casarse siguen perteneciendo únicamente a la persona que los compró, algo que me resulta demasiado obvio.

Mientras que las posesiones que se obtengan durante el matrimonio serán responsabilidad y propiedad de ambos esposos y entran en la dinámica del 50%. Pero sobre esto también debería primar el sentido común, les dije. Finalmente, cada pareja sabe qué esfuerzos hizo, por qué.

Algunas me apoyaron pero otras soltaron sus cartas: Si no hay confianza ¿para que se casan?, a mi eso me parece una humillación y el que más se repitió: uno no sabe quién es su pareja hasta que se divorcia de ella.

Entonces, la tía Miriam recordó un caso muy sonado en su pueblo a principios de los 80: la separación de María y Rigoberto. En medio de aquellas acaloradas negociaciones, con ambos abogados presentes, Rigoberto se levantó y con una mezcla de cansancio con determinación absoluta, vociferó: “Que se quede con lo que quiera pero el televisor a color es mío”.

Con esa frase se puso fin a varias décadas de matrimonio mientras se hacían públicas y notorias las prioridades actuales y futuras de cada uno. Nadie supo que tan mal la pasó Rigoberto posterior a la ruptura, pero todos tenían la certeza de que al menos estuvo entretenido.

Tras las risas, Martha recordó el divorcio de Nelly, su compinche número 1 en la oficina. En medio de las negociaciones, el marido le dijo: “Todo es tuyo, menos el apartamento de La Guaira”. Ella, aunque también hubiese querido disfrutar eternamente de aquella vista al mar, aceptó. Pero no sin antes pedirle un par de días para recoger las cosas personales que conservaba en el lugar.

Minutos después, estaba pasando la respectiva cadenita de whatsapp: No se pierdan el “CLOSE House” de este fin de semana. Dirección, hora y trae tu propia botella. Días después, estaba rodeada de sus mejores amigas despidiéndose de un espacio físico y de millones de recuerdos que guardaría en su memoria pero intentaría no evocar más.

Para algunos, los divorcios también son eso: la certeza de que todos los finales duelen, la emoción de lo nuevo (esa que a veces se parece a la alegría) y el miedo que genera la incertidumbre.

Casualmente, días después, acompañé a unos conocidos que iban a mirar un apartamento en la Florida. La agente de ventas se esmeró a la hora de mostrarles el inmueble, pero su énfasis fue mayor cuando se dispuso a describir las áreas comunes del conjunto residencial.

Por un momento, sentí un tono emocional que poco o nada tenía que ver con aquella transacción comercial. “Por lo visto usted conoce muy bien este sitio ¿lleva tiempo ofreciéndolo?”, le pregunté.

Noooo, lo que pasa es que yo también tengo un apartamento en este edificio. La verdad, llevo más de 30 años viviendo acá. Pero hace varios meses me divorcié y he hecho todo lo posible para retardar la venta de la casa o conseguir el dinero para comprar su parte, pero no he podido, y creo que finalmente tendré que ceder. Es difícil porque en cada rincón de este lugar veo a mis hijos pequeños corriendo, nos veo a nosotros siendo felices.

Su divorcio fue romperse ante cualquier ‘Hola, ¿cómo estás?’, intentar averiguar qué era o dónde estaba su hogar, qué hacer con las fotos del pasado y el bendito anillo, soltar lágrimas en silencio, recordar los detalles que le gustaban de su pareja pero admitir que no valía la pena continuar.

Como escribe Nicole sobre Charlie en la película ‘Historia de un matrimonio’: “Me enamoré de él a los dos segundos de verlo. Y nunca dejaré de amarlo, aunque ya no tenga sentido».

—

Cuéntame tu historia, redáctala como sea, juntos le damos forma y la compartimos. Difundir las distintas formas del amor, siempre es necesario: [email protected]