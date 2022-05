Crónica del fin del mundo desde una terraza

“Volver a dónde”, el libro más reciente del autor español Antonio Muñoz Molina, es una crónica repleta de claves existenciales sobre lo que nos ha tocado vivir con la última pandemia. A diferencia de la literatura generada en modo reactivo, este texto comporta el tono reflexivo del que atiende con cabeza fría un fenómeno que a otros paraliza en su angustia apocalíptica, aptitud que uno hubiera esperado no digamos en un escritor, aunque también (“en los periódicos, en la radio, en la TV, en las redes, hay una pandemia desbocada de ‘kitsch’, de lirismo de resiliencia y autoayuda. Poetas galardonados publican versos de urgencia bochornosos…”), sino sobre todo, en quienes gobiernan hoy el mundo.

Ese esfuerzo resulta aún más meritorio cuando el alarmismo, la desinformación y las posiciones negacionistas han favorecido la prolongación de la agonía. La pandemia no ha terminado de ocurrir, no es aún una prueba superada para la humanidad, aunque el aplanamiento de las curvas de contagio haga pensar lo contrario. El libro de Muñoz Molina no va por tanto en la línea de ofrecer respuestas sino más bien en la de hacerse preguntas, comenzando por esa “volver a dónde” (que omite los signos de interrogación no para evitar la redundancia sino, quizá, la expectativa de un dictamen), que pudiera haber sido, también, “¿volver de dónde?”, porque si algo hizo la pandemia fue sacarnos de nuestra realidad para llevarnos a un escenario desconocido.

De eso trata, pues, esta obra editada por Seix Barral: de cómo nos ha trastornado un acontecimiento que medró en su estatus de realidad, mudando de curiosidad exótica en rumor sensacionalista, luego en teoría de conspiración y, finalmente, en vertiginosa tragedia global.

Muñoz Molina mira todo esto desde la terraza de su apartamento en Madrid, torre de observación desde la cual el entorno, despojado en un principio de su elemento humano, dispara imágenes distópicas. Esa porción de ciudad que el autor ha escogido por resultarle vivible en muchos sentidos, ha perdido su amabilidad, dejándose ver como lo que en concreto es: una selva de cemento. Y lo que en un sentido proyecta la reflexión sobre un presente que de pronto colapsa, en el otro sentido lo hace mirar hacia su infancia rural, hacia un mundo que luce de un candor incomparable. De esta manera el escritor elabora su crónica yendo de uno a otro confín del tiempo, conforme memoria y realidad se solapan entre sí. Una forma de contar muy cinematográfica, por cierto.

Aunque hemos dicho que Muñoz Molina se atiene a una lectura sopesada de los hechos, también ha querido conservar su primera impresión, extractando de un figurado cuaderno de notas (fechado y en letra cursiva en la edición) un reporte cotidiano, su particular ‘Diario del año de la peste’. De manera que el observador es también parte de lo observado. Son estas reacciones las que vienen a justificar en el autor la necesidad de volver sobre sí mismo y su interés por recuperar fragmentos de una edad a la que se cincelan las emociones, cuando se manifiestan los temores, secretos y fantasías que el destino habrá de revolver a lo largo de la vida.

Siendo Muñoz Molina dueño de una prosa decantada, la tesitura de ciertos pasajes adquiere vuelo poético. Y paradójico. No resultan extrañas esas contradicciones cuando lo que se describe es hostil y hermoso a la vez, como la ciudad de Madrid en aquellos descritos días de cuarentena:

“Vengo a observar la vista desde mi tercer piso. El mundo tiene ahora dimensiones abarcables. Veo la esquina de la calle O’Donnell con Fernán González. Veo un poco más allá la torre de Valencia, que tapa la vista del Retiro, y un horizonte que se extiende en dirección a la Puerta de Alcalá, Cibeles, la Gran Vía. Ese horizonte se vuelve rojo en los atardeceres. Se hace de noche pero el cielo no está oscuro del todo. Se nota en el espectáculo del mundo la fatiga de estos días que son los más largos del año. Hay como una extenuación de la luz. Todavía quedan vencejos volando muy alto sobre las terrazas. En torno a la claridad de las farolas se ven revoloteando unos pocos insectos. Los enjambres de otros tiempos no muy lejanos ya han desaparecido: una hecatombe está sucediendo sin que casi nadie repare en ella, un apocalipsis secreto”.

Pero no deja el escritor que su querencia por la urbe prive en su decepción por quienes la habitan y, sobre todo, por quienes la gobiernan. En esta ciudad del primer mundo las rivalidades están bien definidas y solo se ven momentáneamente postergadas por un egoísmo superlativo. Las apariencias allí no engañan.

Durante esos meses, si bien hubo cabida para la solidaridad, y en este sentido fue Madrid una de las ciudades que observó el hábito de homenajear al personal médico y sanitario con un aplauso colectivo, el desdén que por otro lado mostraron ciertas masas renegadas dio a entender que el reconocimiento no alcanzaría mayores ecos: “Con tanto sol y tanta gente que se echa a esta hora a la calle para tomar el aire y hacer ejercicio nuestro aplauso obstinado parece cada día más irrelevante”.

Si la crónica de esos días tiene valor, en definitiva, es porque prueba, con toda la rudeza del caso, una constante de estos tiempos modernos: aun cuando los hechos de la naturaleza parecen insistir en darnos una pista sobre el futuro que nos aguarda, los timoneles del planeta hacen caso omiso, arrastrándonos a un destino común, pero que equívocamente nivelará a la raza humana por lo integral de su tragedia.