El arte de la guerra en cinco lecciones bolivarianas

Acometer la lectura de una obra escrita hace 140 años sobre hechos acontecidos hace 200 ubica al lector en la perspectiva de un vigía privilegiado que mira la historia desde espléndida panorámica. De los tres tiempos de que hablamos, agregado el presente desde el que se lee, es posible refrendar la idea de que la historia tiende a repetirse, o, al menos, de que no termina de cerrarse, acaso como una saga literaria o cinematográfica. Tanto así, que resulta oportuno volver la vista atrás en el aniversario redondo de algún hito, como para reiterar que el tiempo –esa abstracción formidable de quienes tienen memoria– es lo único que pasa.

Y así, retorna esta obra imprescindible de Eduardo Blanco, a propósito del bicentenario de la Batalla de Carabobo, en una edición gratuita disponible en versión digital que será el pretexto para recuperarla a quienes la leímos, probablemente, en etapa escolar o para conocerla a quienes todavía no tuvieron ocasión de hacerlo y que, en cuanto a este volumen, corresponde a la publicación original de 1881, cuyo contenido dedicó el autor a la descripción de las batallas de La Victoria, San Mateo, Las Queseras, Boyacá y Carabobo. Una segunda publicación, editada dos años después, en 1883, añadía otras seis batallas a las ya mencionadas.

Pero, volviendo a esa historia que se repite (la segunda vez como farsa, según Marx), no deja de señalar el escritor al introducir su narración que a veces esta también parece estancarse. A falta de protagonistas que la reanimen, la historia va rebajando su impulso inicial y va aletargándose, van perdiendo el rumbo los hombres y mujeres que antes supieron orientarla. Es la situación de la América preindependentista, “sin otro antecedente que el ya remoto ultraje hecho a la libertad del Nuevo Mundo, y las huellas de cien aventureros estampadas en la cerviz de todo un pueblo, nuestra propia historia apenas si era un libro en blanco y nadie habría podido prever que, no muy tarde, se llenarían sus páginas con toda una epopeya…”.

Esa epopeya nos la describe el autor escogiendo cinco episodios de entre un vasto inventario de gestas y tratativas, de dudas y certezas, de avances y retrocesos que configura el proceso de liberación del dominio español, un proceso que, en el caso de Venezuela, condensa su accionar entre 1810 y 1821, entre el llamado “primer paso de la independencia” y la decisiva Batalla de Carabobo.

Recogida de primera fuente, esta relación de aconteceres adopta los términos de documento fundacional, donde van a revelarse por primera vez detalles de la lucha independentista, donde van a ser interpretados pormenores de los combates, donde van a contextualizarse las anécdotas que son ya entonces parte del acervo oral y donde va a corporizarse un catálogo de próceres con estatura humana y sombra de gigantes, en la medida en que las circunstancias les imponen el valor o la cobardía, haciéndolos irreductiblemente héroes o traidores.

El tono grandilocuente de la narración, propia de los estilismos literarios de la época, no le resta sin embargo valor documental. Constituye, de hecho, una de sus principales virtudes esta conjugación de acciones y alegorías, pretendiendo algo que en cualquier contexto, pasado, presente o futuro, supone una reto narrativo: la descripción de una batalla: “Siguiendo su acostumbrada táctica, nuestros llaneros acometen, chocan y retroceden para ganar distancia y embestir otra vez con más violencia. Entre una y otra acometida, García repliega al paso, sin alterar la formación dada a su regimiento, y trata de alejarse de nuestra infantería…”.

No se basta, entonces, con la exaltación del personaje histórico, sino que hay un compromiso con el desarrollo de la acción en la que este se desenvuelve, una necesidad de hacer comprender la dimensión de su hazaña en el plano de lo concreto y no solo en el de lo simbólico. Si bien esta de Eduardo Blanco es la versión de los vencedores, no deja de rendir honor a la valentía del rival cuando se la ha ejercido, su forma de ser imparcial en el recuento de los hechos. Así consigue contagiar al lector de su orgullo por estos episodios patrios, convenciéndole de su excepcionalidad. Algo que para la figura de un hombre como Simón Bolívar quizá hubiera sido innecesario.

Cinco batallas, una sola guerra

La Victoria (12 de febrero de 1814):

“Cien dragones y algunos carabineros saltan rápidamente sobre sus caballos y corren a formar en columna en el centro de la plaza. El fuego se aviva en todos los flancos del desmantelado recinto. Con palabras de aliento, Ribas galvaniza una vez más el cadáver de su ejército; y paseando su fúlgida mirada sobre el grupo de jefes y oficiales que le cercan, exclama, indicándoles con gesto imperioso el inquieto escuadrón que solo espera un jefe para lanzarse al combate: ‘Al más bravo’”.

San Mateo (febrero y marzo de 1814):

“Un grito inmenso de triunfo y de alegría resuena al mismo tiempo en el campo realista, pero instantáneamente, insólita explosión y aterrador estrépito retumba en todo el valle, y densa nube de humo asciende entre lenguas de fuego y cubre la montaña. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Todos lo adivinan al disiparse el humo que cual fúnebre manto se extiende sobre la casa del Ingenio. El antiguo edificio convertido de súbito en un montón de escombros pregona el heroísmo de Ricaurte…”.

Las Queseras (3 de abril de 1819):

“Los llaneros acortan la carrera; la distancia que los separa de los jinetes enemigos se estrecha más y más; estos aguijan sus bridones, cortan el viento con los inquietos sables, y ciegos, aturdidos, frenéticos, se esfuerzan por acercarse a nuestra línea y acuchillarla por la espalda. Dos cuerpos de caballo apenas los separan del codiciado instante: los brazos se extienden, los sables se levantan, la sangre va a correr. Llegó el momento. Un grito agudo resuena de improviso dominando el estrépito; grito imperioso y breve, que encierra orden terrible. La da Páez: todos la oyen, y simultáneamente la obedecen los suyos con la pasmosa rapidez del rayo. Aquella orden suprema, aquel heroico grito encerraba esta frase estupenda: “¡Vuelvan cara!”.

Boyacá (7 de agosto de 1819):

“El batallón Británico que combate por primera vez en presencia del Libertador, hace prodigios de bravura; pero no obstante su denuedo y los reiterados esfuerzos de Rook, su coronel, por mantenerle firme, retrocede; y burla la fortuna la serena tenacidad de Santander, y el arrojo temerario de Anzoátegui y la enérgica decisión de todos nuestros jefes por conjurar la espantosa catástrofe próxima a estallar. Los más osados tiemblan sin flaquear en la lucha; el vigor de nuestros regimientos se amengua con alarmante rapidez y ya a nadie se ocultaba el término fatal de la batalla; cuando Bolívar, sobreponiéndose al destino, desata el rayo, hiere, y del revuelto torbellino del desastre arrebata a Barreiro la victoria, al bote formidable de la pujante lanza de Rondón y de sus ínclitos llaneros”.

Carabobo (24 de junio de 1821):

“Barbastro y Valencey son los únicos cuerpos castellanos que todavía resisten al empuje de nuestras armas triunfadoras; sobre ellos se ensañan nuestros escuadrones y, a par del general empeño, que todos ponen en vencerlos, se ven de pronto acometidos por un escaso grupo de jinetes, cuya audacia los conturba y fascina, y a cuyo frente, violentos e impetuosos como dos huracanes, emulándose en rapidez y en arrojo, se miran dos atletas a cual más esforzados: Páez, el victorioso, y el denodado Ambrosio Plaza, en quien la sangre de su claro linaje bulle ardiente y se derrama generosa”.