La gran técnica para erosionar el ego

Parece ser que en Francia se han hecho un auténtico lío con la posibilidad de que en esta obra el autor pudiera estar apelando a la ficción para contarnos lo que sucedió en su vida entre 2014 y 2019, lapso en el que se inscriben los acontecimientos narrados en “Yoga”. Es decir, se le cuestiona por hacer lo que se supone que todo escritor debe hacer al escribir una novela.

Tal vez el mismo Carrère tenga la culpa, por haber acostumbrado a sus lectores a comprender sus obras como extractos de la vida real, historias que lo reconocen a él mismo como personaje para dar fe desde adentro de la narración de la veracidad de esos hechos. Y decimos tal vez, porque no es esa la única postura que cabe tomar ante un producto literario, el cual comporta siempre una dosis inevitable de creatividad. Todo hecho concreto al ser recreado desde la perspectiva de un sujeto supone ya una manipulación de la realidad, incluso cuando se quiere ser solo y nada más que objetivo. De manera que si antes hemos decidido creerle a Carrère –como a cualquier otro creador, puestos a ver– lo que nos ha ido contando como anécdotas verídicas de su vida esto no deja de ser una convención propia de la dinámica literaria, o sea, una decisión propia de cada lector.

La cuestión es que parte del mundillo intelectual francés insiste en ver una traición en el descorrimiento de una que otra bambalina en el cosmos narrativo de este escritor y la razón quizá tampoco tenga que ver con esta “Yoga” de inofensivo título. Sucede que un pequeño escándalo doméstico la precede y tiene relación con que durante el proceso de escritura de su novela el autor francés se divorció. Su exesposa apeló a una cláusula contractual que le otorga potestad para autorizar los pasajes que la incluyan a ella en la obra del marido, ante lo cual optó por “borrarse” al cien por ciento de la historia, aduciendo faltas a la verdad (podemos anticipar de todo ello cuál podría ser el tema del próximo escrito del autor). El caso es que entre una y otra cosa Carrère ha tenido que reversionar su novela y esta dificultad, en principio, le ha dado un cariz particular que consigue hacerla, incluso, más interesante.

A principios de 2015, cuando comienza la historia, Emmanuel Carrère se prepara para seguir un curso de “vipassana” en una región apartada de Francia. Se trata de una técnica de meditación asociada con la práctica del yoga a la que el escritor es adepto desde hace al menos tres décadas. Ha llegado allí en parte con la mejor voluntad de perfeccionar sus habilidades, por lo que se entrega, y nosotros con él, a la observación precisa y minuciosa de las pautas del retiro. Pero, en parte también, ha acudido allí como artificio para la escritura de un libro sobre el tema, uno que redima al género libresco de la superación personal y a él, particularmente, como autor de temáticas de complejidad existencial.

Sin percatarnos del todo, ese libro es el que vamos leyendo y que resultará atractivo a quienes tienen afinidad por la práctica de la disciplina. Ese libro culmina con la imagen de una inesperada sesión de taichí en una estepa canadiense, durante la cual la aparición de un lobo silvestre que observa la escena dota al relato de un conveniente tono poético. Es el final que el autor ha prefigurado para su idea original. El destinatario ideal de la obra “prescindirá sin remordimientos de lo que sigue”, como recomendaba hacer Julio Cortázar con uno de los dos libros principales que es “Rayuela”.

El otro libro que es “Yoga” comienza con una suerte de intermezzo onírico que nos sustrae a los lectores codiciosos del nirvana alcanzado en las páginas previas. Allí el contacto con la realidad pasa a ser abrupto e irreal. El atentado terrorista contra el semanario Charlie Hebdo en el que fallece un amigo cercano de Carrère señala el primer peldaño de su descenso gradual hacia la depresión, matizado entre tanto por razonamientos cuya lucidez hacen impensable hasta el último momento su desplome emocional. El quiebre está a la vuelta de la esquina y Carrère ¬–el autor– lo acelera, impulsándolo a través de ese gran colisionador de pasiones que resulta la experiencia amorosa.

De vuelta de esa relación con una mujer lánguida y fugaz, lo veremos ya internado en un sanatorio, en el que los médicos harán su parte por mantenerlo a flote cuatro largos meses, tiempo durante el cual la mente de Carrère –el personaje– nos revela su particular mitología, filtrada por una tristeza que tardará aún mucho en superar. La intensidad de la narración se ampara en su obsesiva honestidad, en cuyo marco el dibujo de un escritor que ya no quiere escribir, ni hacer otra cosa, mueve a compasión.

Y aunque el hilo de este naufragio termina perdiéndose en el horizonte habrá antes un gesto conmovedor, un último rapto de ternura, similar, en el universo del cine, al que se produce hacia el final de Cinema Paradiso. A lo largo del trance el autor ha ido vaciando los diferentes conceptos que surgen en su mente acerca de la disciplina del yoga. Como notas caligrafiadas sobre recortes de papel, estos preciados apuntes constituyen el exiguo kit de supervivencia que, pese a no haberle servido mucho a él, y acopiados al igual que aquel rollo de besos censurados del filme de Tornatore, lega dentro de una botella a quien pueda interesar:

“La meditación es estar sentado inmóvil, en silencio. La meditación es todo lo que se te pasa por la conciencia durante el tiempo en que estás inmóvil, en silencio. La meditación es provocar que nazca en tu interior un testigo que observa el torbellino de los pensamientos sin permitir que le arrastren. La meditación es ver las cosas como son. La meditación es despegarte de tu identidad. La meditación es descubrir que eres otra cosa que lo que dice sin cesar: ¡yo!, ¡yo!, ¡yo! La meditación es descubrir que eres otra cosa que tu ego. La meditación es una técnica para erosionar tu ego. La meditación es zambullirse y afincarse en las contrariedades de la vida. La meditación es no juzgar. La meditación es prestar atención. La meditación es observar los puntos de contacto entre lo que eres tú y lo que no eres tú. La meditación es el cese de las fluctuaciones mentales. La meditación es observar esas fluctuaciones que llamamos los vritti para calmarlos y al final eliminarlos. La meditación es estar al corriente de que los demás existen. La meditación es zambullirte en tu interior y excavar túneles, construir barreras, abrir nuevas vías circulatorias y presionar para que algo nazca y desembocar en el gran cielo abierto. La meditación es encontrar en tu interior una zona secreta e irradiante en la que te sientes bien. La meditación es estar en tu lugar, sea donde sea. La meditación es ser consciente de todo todo el tiempo (esta definición es de Krishnamurti). La meditación es aceptar todo lo que se presenta. La meditación es no contarse más historias. La meditación es desistir, no esperar ya nada, no intentar una acción, sea la que sea. La meditación es vivir en el instante presente. La meditación es mear y cagar cuando meas y cagas, nada más. La meditación es no añadir nada. Ya está”.