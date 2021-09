La vida: a favor y en contra

¿Qué ha ocurrido en la vida de Toni, 55 años, profesor de educación media, natural de Madrid, para que tome la determinación de quitarse la vida? ¿Conseguiremos saberlo a través de esta especie de diario, llevado rigurosamente durante sus últimos 365 días con la intención de saldar sus cuentas pendientes con la existencia?

Aunque esta inusual nota suicida está cargada de pesimismo, tiene el carácter de una sopesada tarea narrativa, memoriosa y, aunque su autor lo niegue, filosófica. Alcanza también, a ratos, alto vuelo humorístico, llevando al lector a la incómoda postura de reír ante un hombre desesperado, en trance de inmolación.

Lo que va contando, ciertamente, tiene ribetes patéticos, una vida de desencuentros que comienzan en la niñez y que ha lastrado hasta el presente no precisamente con resignación. Es esta persistencia en el fracaso la que justifica su decisión final, fría y desasida como su propio carácter: “Yo milito desde hace largos años en el PPES, en el Partido de los que Prefieren Estar Solos, donde no desempeño cargo alguno. Lo integra un solo militante, yo, y ni siquiera soy el jefe. Todo el programa de mi partido se reduce a un lema: Dejadme en paz”.

Pese a ello, en torno a Toni gravita un pequeño sistema planetario, conformado por una docena aproximada de personajes satélites que son su sino –su razón y su desgracia–, más o menos como cualquier individuo socializado. Tiene o tuvo padres, esposa (ex), hijo, hermano, cuñada, sobrinos, suegros y amigos. Y tiene a Pepa, una perra en edad avanzada que constituye su única querencia visible y, quizá, la destinataria real de cuanto escribe y reflexiona.

A la descripción anecdótica de estos vínculos mayormente frustrados dedica Toni buena parte de su diario, confiando en poder demostrar a un hipotético lector tanto la “razón de la sinrazón” (como le gustaría parafrasear acerca de su inminente suicidio) como el sinsentido propio de la vida.

De su labor como profesor de instituto, de relación tópica con una juventud desnortada, le viene la autoridad para elaborar teorías al uso: “Muchas veces he afirmado delante de los alumnos que uno de los mayores beneficios de la cultura es el de enseñar a los hombres el arte del buen morir. A morir se aprende, les digo y se lo repito, aunque ellos se rían. Se entiende que a morir de manera digna, noble, elegante, libre de histeria y de terror”.

Su obsesión por el tema llega a abarcar la relación con su más cercano amigo, “Patachula”, suicida potencial como él, pero infinitamente más divertido. La afinidad de esta suerte de pareja dispareja, su contradictoria vitalidad, constituye el soporte para hacer del drama –en otro caso perverso y cruel–, un tránsito por los perfiles altibajos de la existencia.

Toni, en medio de su particular infierno matrimonial, no puede dejar de mencionar un gesto compasivo, que luego vuelve a elevarse, sobre su espesa decepción familiar, en forma de apresto para la vida, y luego, en mitad de su sensación de padre desengañado, como incontrolable fuente de afecto:

“En el vestíbulo, ante la mirada estática de su abuelo, nos abrazamos. Esto tampoco se lo he contado a Patachula en la cafetería del Thyssen. Fue un abrazo largo, sin palabras. El abrazo más intenso de nuestra vida. Ya pueden caer torres que ese abrazo no me lo quita nadie”. Sus razones, en conclusión, no están ni mejor ni peor demostradas que las de quienes cantarían a la vida en un contexto similar.

“Los vencejos” es el más reciente libro de Fernando Aramburu, un autor que tiene el escollo de haber escrito el éxito más arrollador de la literatura española en los últimos años (“Patria”), un lenitivo contra los odios que aún atajan a la sociedad de su país. Quizá por ello no deja de incluir, a manera de sutil contrapunto, la mención de hechos extraídos de la crónica noticiosa, sobre los cuales nuestros personajes fijan su correspondiente posición, con lo cual Aramburu contribuye a darles aún un barniz complementario de realidad.