Tokyo Vice de Jake Adelstein, un periodista en las fauces de la Yakuza (+HBO)

“Eres estúpido, lento, orgulloso e imprudente, pero, a fin de cuentas, quizá sea lo que se necesite para ser un buen periodista”, le espeta un miembro de la Yakuza, la mafia japonesa, a Jake Adelstein, el protagonista y narrador de estas intrépidas memorias.

Y se figura uno que tales taras debían tenerlas también, por solo mencionar un par de casos emblemáticos, Roberto Saviano, exponiendo los hilos de la mafia napolitana en “Gomorra”, o Bob Woodward y Carl Bernstein, llegando hasta las más oscuras interioridades de la política norteamericana –la más peligrosa de las mafias–, tras el caso Watergate. Porque a partir de ellos es dable proyectar a los kamikazes del oficio puro, que erigen su credo sobre la más elemental de las éticas: la verdad vale más que la mentira y entre ambas no hay término medio.

Esta pulsión por correr detrás de la noticia, a costa incluso de su propia seguridad, supone un desiderátum de tendencia romántica. “Tokyo Vice” es la historia de Jake Adelstein y de cómo terminará convertido en uno de estos héroes compulsivos por la exposición de la verdad.

Desde sus primeros pasos en el competido y ajeno mundo del diarismo japonés, Jake Adelstein es un personaje cuya singularidad –norteamericano, judío, altruista y campechano– le permite estar, según conseja del buen oficio, en los lugares y momentos adecuados, mirando, escuchando y escribiendo con relativo acierto una sucesión de notas informativas que lo van haciendo un todoterreno en los bajos fondos de la capital nipona.

Desde su condición de extranjero (“gaijin”) al que por tal se le abren más puertas que las que se le cierran, Adelstein narra en un depurado estilo periodístico ese largo trajinar a la orden del Yomiuri Shinbun (el diario más grande del planeta –con una tirada récord de 14,2 millones de ejemplares), por despachos burocráticos, estaciones de policía, bares, discotecas, clubes de alterne y demás cotos de sociedad, y va completando el dibujo nítido de una ciudad que no sale en los prospectos turísticos, un Tokio en el que cohabitan el más alto sentido del honor y la peor iniquidad.

Entre el uno y la otra se va silueteando la presencia sombría de la Yakuza, mítica mafia devenida de los antiguos samuráis, que alcanza en el período descrito por Adelstein (mediados de los 90, principios de los 2000) su mayor cantidad de miembros, unos 80.000. Vista con lenidad por un sistema habituado a su existencia secular, al menos hasta la promulgación de las severas leyes anti-Yakuza de 2011, esta legión del mal alcanzó a ocupar vastos ámbitos de la vida pública japonesa, incluida la política.

“Tokyo Vice” se desarrolla sobre la carrera de Adelstein pero esa progresión narrativa va, in crescendo, de la recreación de sus diversas reseñas informativas –concebidas originalmente para el interés del público japonés, son editadas en esta obra para un lector occidental– a una cada vez más íntima vinculación con el factor humano latente al fondo de sus exploraciones periodísticas. Es decir, a medida que Jake se afirma como reportero va haciendo espacio en la crónica a sus posiciones personales, incluyendo los necesarios cuestionamientos existenciales. Mientras más próximo se encuentra del epicentro del crimen, más reflexivo se muestra en el protagonismo de la historia. Todo va confluyendo hacia la necesidad de exponer, en un reportaje que quizá ningún medio del país querrá publicar, a uno de los máximos líderes de la Yakuza.

El fermento que precipita la conversión de Adelstein, su “camino de San Pablo”, está relacionado con el mundo de corrupción y abusos propio de la industria del sexo japonesa, que el periodista descubre tras el asesinato de la británica Lucie Blackman, sonado caso del año 2001 convertido en incidente internacional. Al comprobar durante su investigación el sesgo machista que impera en el ámbito policial, Jake desarrollará un vínculo poderoso con sus informantes femeninas, al punto de convertirse eventualmente en activista contra el tráfico de personas. El hecho es que de esta experiencia sale tocado. La línea que separa profesión y vida personal se desvanece.

Finalmente, se adentrará y mimetizará con el entorno de la mafia, círculo del que hasta entonces se ha mantenido distante. Obsesionado siempre con la necesidad de destapar verdades ocultas, no reparará en las voces que le advertirán sobre el terreno que pisa. Tadamasa Goto, el más peligroso gángster del país, pone precio a su cabeza por lo que Adelstein pierde la oportunidad de salvarse. No le quedará otra opción que seguir adelante. Como le ha dicho antes de morir su gran mentor, el virtuoso policía Sekiguchi, “los héroes no son más que personas que se han quedado sin opciones”.

Jake Adelstein vive al momento de escribirse esta reseña. De manera que puede considerarse un héroe o un periodista con suerte.

Publicada originalmente en inglés en 2009, la versión en español de “Tokyo Vice” fue lanzada a finales del año pasado por la Editorial Península. HBO Max estrenó el pasado jueves 7 de abril los primeros tres episodios de la serie inspirada en el libro. Posteriormente se lanzarán dos capítulos semanalmente hasta el 28 de abril, fecha en la que estrenará el episodio final.