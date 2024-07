Karol G, inmensa

Olga Tañón se lució en su más reciente presentación realizada en la segunda jornada del Cook Music Festival en Santa Cruz de Tenerife. Más de 30.000 personas, a pesar del sofocante calor, se entregaron a la actuación de “La Mujer de Fuego”. La artista puertorriqueña, ganadora de dos Premios Grammy y cuatro Grammy Latinos, deleitó a los asistentes con su nutrido repertorio de merengues rápidos y animados, encabezado por uno de sus grandes éxitos Es Mentiroso. Tras participar en la edición del año pasado, Tañón salió al escenario con un mono ceñido en el que destacaba una gran cruz en la parte del pecho, relacionado con el nombre de la capital tinerfeña…

Otra que continúa despertando pasiones a pasos agigantados es la colombiana Karol G. Así lo dio a demostrar en su más reciente presentación realizada en el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid. Son cuatro conciertos que agotaron la taquilla, rompiendo récords de asistencia y que culminan hoy 23 de julio. En su primera presentación, cuando terminó una canción, rompió en llanto por la emoción de sentir la ovación de más de 60.000 personas que llenaron el estadio y que coreaban su nombre. Fueron momentos muy emotivos que se vivieron, tanto para ella como para sus coterráneos, en ese imponente escenario de la capital española…

Estas son las cinco canciones de rock más escuchadas de la historia: 1.- Bohemian Rhapsody (1975), Queen, 2.500 millones de escuchas. 2.- Stairway to Heaven (1971), Led Zeppelin, 2.000 millones. 3.- Hotel California (1977), The Eagles, 1.600 millones. 4.- Smells Like Teen Spirit (1991), Nirvana, 2.000 millones. 5.- Sweet Child o’ Mine (1987), Guns N’ Roses, 1.900 millones. Aunque las canciones evolucionan con los tiempos estas son las cinco abanderadas que difícilmente puedan ser superadas a corto o largo plazo.