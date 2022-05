Adenovirus puede causar hepatitis

Los tipos de hepatitis son varios por causa de virus transmitidos a través de alimentos y aguas contaminadas, vacunas y también se han detectado por picaduras del mosquito de la fiebre amarilla. Sin embargo, actualmente se adelantan investigaciones por el aumento de un misterioso tipo de hepatitis aguda en niños y jóvenes en al menos 11 países como Reino Unido, Estados Unidos y España con alrededor de 191 casos.

Unos 17 niños han requerido trasplantes por insuficiencia hepática y se registran dos muertes. Los resultados preliminares refieren que el causante puede ser un adenovirus, uno de los principales agentes infecciosos de las vías respiratorias y membranas del aparato digestivo.

Josep Quer, virólogo investigador del virus de la hepatitis C en el Instituto Vall d’Hebron de Barcelona, España, dice que el origen no son las vacunas contra el virus del covid-19. En cambio, afirma que existe la posibilidad de que pueda tratarse de un agente infeccioso o de una exposición tóxica, pero, hasta hora, ninguno de los casos reportados tienen relación con alguna intoxicación, y si bien muchos estaban infectados con un adenovirus, en unos 20 pacientes se identificó el Sars-CoV-2, el virus de la covid-19, y en otros existía una coinfección.

Esta hepatitis aguda se manifiesta con ictericia, coloración amarillenta de la piel, así como diarrea, vómitos y dolores abdominales. Al respecto, Luis Requena, epidemiólogo, comentó a ÚN que lo preocupante es que los casos no han sido vinculados con los virus de las hepatitis A, B, C, D o E, y resalta que en Reino Unido venían presentando elevadas tasas de reinfección por C en supuestamente curados y lo atribuían a deficiencias epidemiológicas, aunque actualmente las indagatorias se centran en saber si algún adenovirus ha sufrido cambios que puedan justificar la situación.

Acotó que la hepatitis B, C y D se transmiten por contacto sexual o sanguíneo, mientras que la hepatitis A es de transmisión orofecal y las medidas de control son diferentes, así como la transmisibilidad y también se modifica la infectabilidad.

Desde el punto de vista epidemiológico, precisa que hasta que no se tenga claro de qué se trata, es imperativo establecer una cadena de transmisión, porque las medidas dependen de eso, para evitar una nueva crisis.

No es usual que afecten al hígado

Otras de las explicaciones son un posible inmunocompromiso por covid-19 y el aislamiento por la cuarentena. En ese orden, Gabriel Delgado, hepatólogo adjunto del servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de Caracas, dejó claro que está situación ha impresionado porque la hepatitis que comúnmente afecta a los niños es por el virus de hepatitis A, pero que aún se están estudiando otras posibilidades.

Con relación a esto, enfatizó que por ahora lo planteado son hipótesis y que nada es concluyente. “Esto es algo totalmente nuevo porque los adenovirus por lo general no afectan al hígado. Este podría cursar con afectación hepática, considerando que algunos adenovirus tienen incidencia en las células intestinales como el adenovirus 77, y por ende las del hígado comparten cierta similitud. Pero no se ha visto antes que los adenovirus afecten el hígado ¿Podría pasar? Sí, pero no es lo usual”, expresó.

Agregó que esta nueva afección se clasifica como una hepatitis aguda porque cumple con sus criterios. Es un proceso inflamatorio a nivel hepático que cursa con elevación de las enzimas hepáticas, que se dan en un periodo menor a 26 semanas y que por si sola la función hepática puede volver a la normalidad.

Subraya que también pueden haber hepatitis agudas de otras causas como: autoinmunes, por fármacos y de origen tóxico por plantas o venenos de animales, y por otros virus que no son los de hepatitis, como el epstein barr, citomegalovirus o hasta el mismo Sars-Cov2.

Añade que el tema es complejo, ya que es frecuente la hepatitis aguda de origen viral en niños por el virus de hepatitis A, principalmente, por consumir agua o alimentos contaminados con heces que tienen el virus, de severidad leve e incluso asintomático en la mayoría. Pero, lo que se está observando con este brote es que están presentando cuadros complicados con insuficiencia hepática, hasta llegar a requerir trasplante hepático, puntualizó.

OMS investiga casos

La Organización Mundial de la Salud ya ha declarado que, dado el aumento de los casos durante el último mes y las actividades mejoradas de búsqueda, es probable que se reporten más en los próximos días.

El organismo confirmó que se han detectado coronavirus y adenovirus en varios casos y reconoció que la patogénesis aún no está clara. Todavía no saben si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un incremento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero no se detectan.

Agrega que la mayoría de los pacientes no tenían fiebre y, a pesar de que los adenovirus pueden ser una hipótesis como la causa subyacente, eso no explica completamente la gravedad del cuadro clínico.

La OMS ha señalado que la prioridad es determinar la etiología para orientar futuras acciones clínicas y de salud pública, y de esta manera poder rastrear la fuente de la enfermedad.