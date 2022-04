Adultos mayores tienen protección en Caracas

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó el pasado mes de febrero sobre la aprobación de la ordenanza para la creación del Instituto del Adulto Mayor, que, entre otros beneficios, establecerá una casa del adulto mayor en cada una de las parroquias de Caracas, con el objetivo de brindar un espacio para la atención integral a las abuelas y abuelos.

Asimismo, la mandataria municipal informó que para dirigir este instituto del adulto mayor fue designada Nancy Omaña, líder comunitaria del barrio Mario Briceño Iragorry, ubicado en la zona de Propatria, parroquia Sucre, quien desde hace varios años viene desarrollando un trabajo por el bienestar de los abuelos en el oeste de la ciudad.

Nancy Omaña tiene sesenta y ocho años de edad, nació en el estado Táchira, pero desde muy joven se vino a vivir a la capital. Es madre de cinco hijos, que la han hecho abuela una docena de veces. Es una ama de casa que se dedicó a la crianza de los hijos, a la vez que realizaba labores sociales para ayudar a sus vecinos.

“Haber sido nombrada la directora del Instituto Municipal del Adulto Mayor en Caracas fue una gran sorpresa, que conlleva una gran responsabilidad de crear y mejorar las políticas públicas para la protección de los abuelos y abuelas de las veintidós parroquias capitalinas, que estamos participando en las asambleas del Congreso de los Pueblos, capítulo Adultos Mayores, pues desde las bases queremos aportar varias propuestas, entre ellas el contenido del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, aprobada por las autoridades de la Asamblea Nacional”, dijo Omaña.

Recuerda que desde hace varios años inició un trabajo social con los abuelos en su comunidad, donde inauguró uno de los primeros clubs para los adultos mayores con el apoyo de la Misión Barrio Adentro, en el que se le ofrecía atención de salud, actividades recreativas, culturales y talleres de capacitación.

“La experiencia de este club fue tan exitosa, que se repitió en otras veintitrés comunidades de la parroquia Sucre, razón por la cual Freddy Bernal, que para la época era el alcalde de Caracas, y el concejal William Contreras nos apoyaron para crear el Consejo Socialista del Adulto Mayor, a través del cual se lograron otras reivindicaciones para esta importante población”, señaló Omaña.

Indicó que, durante los debates en las asambleas, los abuelos han realizado muchas propuestas y que al igual que el presidente Nicolás Maduro, han diseñado sus 3R.Nets, en las que exigen respeto, reivindicación y reconocimiento.

“Sin duda alguna consideramos que es en este gobierno revolucionario que los adultos mayores hemos sido visibilizados, hemos sido tomados en cuenta. Se multiplicaron las asignación de pensiones, contamos con una ley, tenemos representación en la Asamblea Nacional, en los movimientos sociales, pero no menos cierto es que todavía es necesario realizar mejoras especialmente en los servicios de salud, transporte, recreación, capacitación, protección, vivienda, entre otros”, dijo la presidenta del instituto.

Recordó que, especialmente en estos dos últimos años, los adultos mayores han sido afectados por la pandemia del covid-19, lo que los ha obligado a mantenerse en casa.

Además, agregó que los abuelos también han sido afectados por la diáspora, pues son muchos los hijos que se han marchado del país, dejando sin protección a sus padres, con la promesa de ayudas económicas, “cuando la verdadera ayuda, a esta edad, es la compañía y el apoyo, especialmente si el adulto mayor padece de alguna enfermedad ”, opinó.

Nancy Omaña tiene una trayectoria social de apoyo a los abuelos.

Propuestas

Durante sus reuniones, los adultos mayores han debatido sobre la importancia de continuar dando a conocer el contenido de la ley, pues aseguran que si no logran socializar las normativas, no podrán defender sus derechos y no sabrán como exigir reivindicaciones.

“Para lograr esta meta, requerimos de dos grupos aliados, en primer instancia necesitamos de los jóvenes, quienes por naturaleza son expertos en tecnología y pueden apoyarnos para capacitarnos en el área, así como pueden lograr la difusión de la ley de forma eficaz por las redes sociales”, afirmó.

Comentó que otro de los aliados que requieren son los medios de comunicación, públicos y privados, a los cuales exhortan a crear campañas informativas en torno a la ley.

“Asimismo, proponemos diplomados, cursos, talleres para que los familiares, autoridades, estudiantes y todos los ciudadanos conozcan sobre las etapas del envejecimiento, las enfermedades propias de la edad, y lo más importante, el mandato legal y por sentido común del respeto a los derechos humanos de los adultos mayores”, destacó.

Lo que dice la ley

La Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores señala en su artículo 3 que la norma se rige por los siguientes principios: reconocimiento y valorización de las personas adultas mayores como sujetos plenos de derecho, su papel en las familias y la sociedad, así como su contribución en el desarrollo económico y social de la nación; dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de las personas adultas mayores; autorrealización y libre desenvolvimiento de la personalidad; igualdad y no discriminación; igualdad y equidad de género; solidaridad y corresponsabilidad en la atención integral de las personas adultas mayores; participación, integración e inclusión plena y efectiva de las personas adultas mayores en las familias y en la sociedad; solidaridad y fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias; atención preferencial de las personas adultas mayores en los servicios públicos; envejecimiento saludable, activo, digno y feliz; trato digno de las personas adultas mayores ; pluralidad cultural y multiétnica, entre otros principios.