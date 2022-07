Antigua sede de la Escuela José Ángel Lamas será rehabilitada

En la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas recibieron con infinito agrado y complacencia la información de que su antigua sede ubicada en la avenida Urdaneta, a lado de la iglesia Santa Capilla, será rescatada y restaurada, pero que además se terminará de construir, en el patio trasero, el edificio que servirá de complemento a las actividades educativas y en general para consolidar la vida institucional de esta escuela, considerada un templo en cuanto a la música venezolana se refiere y un icono de la historia de la cultura criolla.

Silvia Holguín, Daniel Ortega y Melina Urbáez, directora, subdirector y coordinadora académica, respectivamente, expresaron su beneplácito por la decisión de solucionar el grave problema del colapso de la vieja estructura, la cual tuvieron que abandonar hará unos cinco años y alojarse de emergencia y provisionalmente en el sótano de la Biblioteca Nacional. La Lamas, como se le conoce popularmente, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación.

El problema con la infraestructura del edificio data desde hace unos 40 años, estiman Silvia Holguín y Daniel Ortega, pero la situación se agravó con el último intento frustrado de rehabilitación. Se abandonaron los trabajados, la lluvia comenzó a penetrar por el techo y los espacios internos se llenaron de escombros y basura. En el 2019 por la redes sociales se divulgaron fotos que mostraron el deterioro del conservatorio. Entonces la comunidad, tanto los directivos de entonces, los profesores y alumnos, amigos y dolientes, se declararon en emergencia e iniciaron una cruzada para salvar a la vieja escuela caraqueña de música. Entre quienes se sumaron a la iniciativa de ayudar y rescatar a la Lamas, estuvo el fallecido Darío Vivas, después se agregaron otros como el diputado Alí Alejandro Primera, exalumno de la escuela ,quien hizo el enlace con la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional.

Una nota informativa publicada en marzo pasado en diferentes medios, detalla que la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Cristóbal Jiménez, se declaró en emergencia y designó una comisión especial para la redacción de un informe técnico e histórico de las condiciones de la infraestructura de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, ubicada en Caracas. Durante una reunión acordaron remitir el informe inmediatamente a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, así como a los ministerios del Despacho de la Presidencia, Cultura, Educación, la alcaldía del municipio Libertador y Fundapatrimonio.

“La decisión”, indica la información, “ surgió de las inquietudes presentadas por los docentes de la escuela de música, Silvia Holguín, Daniel Ortega y el proyectista Carlos Quiñones, quienes informaron además que en la sede de la institución, que tiene 153 años, existen indicios prehistóricos, incluso presumen que está plantada la piedra fundacional de la ciudad de Caracas.

Silvia Holguín, directora de la institución, señaló la semana pasada que “ Los momentos que estamos viviendo este año han sido inéditos; nunca había pasado. El hecho de que la AN nos haya abierto las puertas, que se estén dando estas noticias, es algo nuevo para nosotros. Estamos a la expectativa”. Holguín,especialista en canto popular, comenzó a estudiar en la José Angel Lamas a los 16 años y se graduó a los 24 años.

Emergencia parlamentaria

Daniel Ortega, el subdirector , al referirse a la situación de la escuela sostiene que ha sido un proceso evolutivo, etapa por etapa.

“Todo comenzó con la participación de Darío Vivas”, relata Ortega. Allí se produjo un efecto de bola de nieve, ya que se fueron sumando todas las voluntades: el Instituto de Patrimonio Cultural, los amigos ya graduados, y maestros de la José Ángel Lamas, la directiva. Se fue conjugando toda una sinergia en torno al problema principal que es la estructura de la escuela. Eso derivó en reuniones que hacíamos todos los miércoles en la sede de la avenida Urdaneta. En una de esas reuniones se presentó el diputado Alí Alejandro Primera, quien se comprometió a gestionarnos un derecho de palabra en la comisión de cultura de la Asamblea Nacional. En ocho días tuvimos nuestro derecho de palabra en la AN . Fuimos recibidos con la mayor de las atenciones, de hecho teníamos 15 minutos y tuvimos más de una hora. Ese día se decretó la emergencia parlamentaria. Igualmente en esa reunión se trataron temas como el académico, el tema inexplicable sobre las condiciones de las salidas terminales en cuanto a títulos, ya que después de una carrera de tantos años y sacrificios el nivel que se nos ofrece en el ministerio de Educación es el de bachiller”.

Agrega Ortega que una vez que se declaró la emergencia parlamentaria se designó una comisión especial, presidida por el diputado Javier Segovia. Se iniciaron las reuniones con los entes responsables del estado como el Ministerio de Educación y su entre adscrito, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Estudiantiles, Fede. El tema de la José Angel Lamas es complicado ya que Fede por sí sola no puede hacer restauraciones sin el permiso de Fundapatrimonio y el Instituto de Patrimonio Cultural. Esa conjunción se ha realizado. Lo que tenemos entendido es que fue aprobada la primera parte del proyecto para la ejecución por parte del ME, con Fede y por supuesto con el acompañamiento del IPC.

¿En qué consiste esta primera parte?

Como se requiere una importante inversión y por las prioridades se planificó modularmente. De acuerdo a las prioridades, la primera fase consiste en salvaguardar la estructura, es decir, abocarse al problema de los techos, de las filtraciones, aguas blancas y electricidad; esas son las emergencias. Con esa primera etapa se evita que la estructura se siga deteriorando. Así sentaríamos las bases para iniciar la construcción del edificio en la parte de atrás de la escuela que le daría vida como tal a la institución.

Daniel Ortega detalla además que primeramente se pensó en rescatar la vida de la escuela y luego atender la parte histórica que sería , en este caso, de la fachada hacia el claustro.

¿Desde cuándo se remonta el problema de la Lamas?

-El problema de la infraestructura se acerca a los 40 años. Yo entré a la escuela en 1998 y ya el problema existía. Es decir, es una situación de larga data. Por supuesto, luego del último intento de restauración las condiciones de la escuela se deterioraron de forma considerable. Con la rehabilitación fallida se inhabilitaron los espacios para continuar dando clases . En paralelo, tenemos una sede alterna en el sótano 2 de la Biblioteca Nacional que también estaba inhabilitada porque el aire acondicionado estaba dañado. La situación de la escuela es bastante crítica ya que se carecen de espacios donde poder impartir las clases. Sin embargo, estamos haciendo de tripas corazón, y nos permitimos hacer el máximo esfuerzo para que no cesen las actividades. Una de ellas son las muestras artística que ya comenzamos a presentar .

¿ Qué representa esta escuela para Caracas?

-Es un lugar estratégico para la nación. Primero, por qué aquí, con la Escuela de Bellas Artes, nace la cultura venezolana, no solamente la musical sino en cuanto a la pintura, la literatura. Aquí estudiaron Armando Reverón, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, celebridades que son un hito en la historia artística del país. En 1869 se declara como Escuela Superior de Música, pero antes era sede de la Escuela de Bellas Artes . La estructura, aunque no se tienen registros precisos, tiene más de 300 años. Entonces, dentro de la escuela o está la piedra fundacional o se tiene una relación muy cercana, porque antes los espacios de la ciudad se dividían en manzanas, y por aquí se fundó la ciudad de Caracas. La escuela representa un pilar fundamental contra el proceso de transculturización que se vive día a día. Este espacio tiene la misión histórica de preservar y difundir los valores nacionales, los valores populares, y que en el caso de la música, identifican al venezolano como tal.

¿Aquí ha estudiado la crema y nata de la música venezolana, es así?.

-Es correcto, por eso no es exagerado decir que esta escuela es el epicentro de la cultura del país. Aquí estudió el mismísimo José Antonio Abreu, quien luego fundó el sistema de orquestas infantiles y juveniles. La idea original del sistema de orquestas nació en esta escuela.

¿Cuánto tiempo tendrán que esperar para que la escuela reinicie sus actividades?

-Hemos trabajo con Carlos Quiñones, ingeniero y arquitecto, quien hizo el proyecto de rehabilitación y restauración, y en las mejores condiciones, contando con el músculo financiero, con tres turnos, estaríamos hablando de nueve a diez meses, es decir, con la voluntad y la disposición de los recursos, la sede en menos de un año estaría totalmente restaurada.

¿Cuál es la matrícula actual?

-Lamentablemente por la situación, ya que estamos atomizados, se imparten algunas clases en la César Rengifo y en otras escuelas. Hay profesores que dan clases desde sus casas, y eso ha afectado el volumen de la matrícula. De 1500 estudiantes estamos cerca de los 300. Cuando llueve no podemos dar clases. Algunos alumnos están retornando. Ahora estamos enfocados, aparte de la estructura, a rehabilitar el sótano 2 de la Biblioteca Nacional, ya que ese espacio lo perdimos por el problema del aire acondicionado. Necesitamos la donación de un aire acondicionado industrial que es lo que estamos solicitando a gritos. Pensamos que así podríamos rescatar la matrícula escolar. El 11 de julio se inician las audiciones y sabemos que hay mucha gente interesada, pero el ingreso va a depender del espacio.

Un bachillerato insólito

Silvia Holguín señala que la escuela Lamas cuenta con un plantel profesoral de primera línea, al nivel de los mejores conservatorios del mundo. Nombra al maestro Miguel Astor, a Gerardo Gerulewicz, a un ruso de apellido Bogddan, maestro de trompeta.

“Tenemos maestros como Pedro Silva, venezolano, reconocido internacionalmente como director coral y orquestal. Gente valiosísima como Leopoldo Igarza, padre de la guitarra latinoamericana. Imagínese, la primera cátedra latinoamericana de guitarra fue fundada en nuestra escuela y el maestro sigue activo, trabajando con nosotros.

¿Cómo es la cuestión de los títulos que se otorgan?

-Un título universitario lo obtienes en cinco años y egresas como licenciado. Con posgrados alcanzas el magister, el doctorado. Nosotros vemos aquí entre diez, doce años de estudio y el título que nos da el Ministerio de Educación es el de bachiller.

¿Bachiller en qué?

-Simplemente bachiller. No nos reconocen la especialidad, pero es que la escuela es más antigua que el Ministerio de Educación. Al crearse el ministerio no se resolvió el cómo integrarnos y nos metieron ahí. Es una lucha igualmente a nivel curricular . Estamos trabajando ese asunto con la AN.

¿Cómo se ubica esta escuela en comparación con las de otros países?

– A nivel internacional está a la altura de los conservatorios de Italia, Francia, Rusia.

Melina Urbáez la coordinadora académica de la escuela con apenas 28 años, se graduó como guitarrista clásico, la segunda en alcanzar ese grado en el país, y luego se integró al cuerpo profesoral para seguir el legado que dejó el maestro Vicente Emilio Sojo y otras grandes figuras musicales que han pasado por la Lamas.

“La verdad”, afirma, “ es que siento que la noticia no la tengo. Cuando vea que ya arrancaron los trabajos, realmente me sentiré en paz y feliz de que realmente se concrete la restauración. Por muchos años he escuchado tantas promesas y no logramos que se consolide.

¿Cómo te sientes con esta escuela?

– Muy identificada. Entro a este lugar y siento que piso mi casa, que llego a un templo. Es muy sagrado para mí y creo que representa lo mismo para cada una de las personas que hacemos vida en esta institución.