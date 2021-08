Atención preventiva cívico-militar evitó una tragedia mayor en Mérida

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este viernes que todas las autoridades de su gobierno están activadas para restituir los servicios y atender la emergencia que ha dejado las lluvias en el estado Mérida.

Durante un balance nacional de la situación de las lluvias, informó que la Fuerza de Tarea Simón Bolívar se encuentra activada por todo el país para atender a la población.

De igual manera, aseguró que el deslave ocurrido en el municipio Tovar tiene el mismo nivel que el ocurrido en 1999 en el estado La Guaira.

“Gracias a las medidas de alerta temprana, a la unión cívico militar policial y a la organización del Poder Popular se pudo evitar males mayores”, acotó el mandatario nacional.

Recordó que el cambio climático es un proceso que continuará haciendo estragos en el mundo, razón por la que hay que tomar medidas permanentes, “el capitalismo ha destruido el planeta en estos últimos 150 años y nosotros estamos en una lucha por cambiar el sistema”, dijo.

Recordó a la población que de la entidad andina que no están solos, “estamos avanzando en la activación de la sub estación eléctrico y hizo un llamado a la población a preservar la vida, “lo material se recupera y que la vida humana es lo más importante en estos momentos. Aplaudo a los trabajadores de Corpoelec. Por ahora el centro de Tovar no está energizado, pero se ha recuperado en gran porcentaje la electricidad”, dijo.

Instruyó incrementar todo el apoyo logístico a los afectados en la zona, restablecer el acceso vial y brindar todo el apoyo al pueblo del Valle de Mocotíes, a la vez que pidió recuperar completamente la vialidad trabajando las 24 horas hasta reponer todas las vías.

Durante el balance, el protector del estado Mérida, Jehyson Guzmán destacó que se están aplicando 5 frentes de trabajo para la atención de los afectados, dedicados a la alimentación, salud, infraestructura, recuperación de servicios y viviendas.

Asimismo, el ministro del Poder para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, anunció que hay 103 viviendas que sufrieron destrucción total, pero están en zonas de no riesgo. En esos casos habrá sustitución de viviendas, razón por la que sábado se entregarán 120 toneladas de materiales.

Además anunció como alternativa a los afectados, 30 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en el municipio Alberto Adriani para quien quiera irse a vivir allá, o como vivienda temporal mientras se reconstruye la de ellos. Anunció una serie de refugios temporales en Tovar que fueron activados para la contingencia.

“Contabilizamos 761 viviendas afectadas que serán reparadas en 4 niveles, a 276 se les entregara materiales, 325 tienen afectaciones graves y a ellos se les entregarán materiales para la rehabilitación, 103 presentan destrucción total y están en zonas de no riesgo, por lo que se le podrá aplicar sustitución de viviendas”, dijo el ministro.

Agregó que hay 60 viviendas en riesgo en esos casos los habitantes serán reubicadas, además dijo que hay 92 viviendas en ejecución en los municipios Tovar y Salinas que serán adjudicadas.