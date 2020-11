Caraqueños relajan las medidas de bioseguridad

A pocos días para la llegada de diciembre y durante la semana de flexibilización del plan 7+7 plus, los caraqueños comienzan a realizar sus compras navideñas en los principales espacios comerciales de la capital, donde mucha gente ha relajado el cumplimiento de las normas sanitarias, pese a que los casos de coronavirus continúan activos en el país.

En el bulevar de Sabana Grande, en la parroquia El Recreo, la gente va y viene caminando desde Chacaíto hasta Plaza Venezuela sin las mascarillas, la cual, de acuerdo al decreto del Ministerio de Salud publicado en la Gaceta Oficial N° 41.891 del 1 de junio de 2020, debe ser utilizada obligatoriamente mientras dure la pandemia por el covid-19.

Durante un recorrido del equipo de Últimas Noticias también se evidenció que en los locales comerciales, los vendedores cargan los tapabocas de baberos, mientras que otros ni siquiera lo tienen. Asimismo, algunos lugares no están aplicando la desinfección de las manos y la gente se encuentra aglomerada.

Comercios no acatan el protocolo sanitario. orlando alviárez

Entre tanto, hay lugares, como en Catia, donde los comerciantes se organizan para cumplir con las normas para garantizar que el Gobierno continúe flexibilizando las actividades comerciales.

La emprendedora Alejandra Suárez, dueña de un local en Copercentro, ubicado en Agua Salud, comentó que “la semana plus ha sido un alivio para nosotros, puesto que la gente ha venido y ha comprado, aquí nosotros nos organizamos para garantizar que se cumplan las medidas, pero no niego que siempre hay gente inconsciente que no hace caso”. Aseveró que “esta es nuestra nueva forma de vida y la gente debe asumirla”.

Al este de la ciudad, en el movido centro de Petare, en el municipio Sucre, también se observó muchas personas sin su protección contra el coronavirus y sin cumplir el distanciamiento social, establecido en las medidas del Ejecutivo nacional.

“Cuando estoy en las colas y la gente se pega mucho, los mando a alejarse porque si uno no se cuida, nadie lo cuida, hay inconscientes que no quieren ponerse el tapabocas y se montan encima de los demás”, aseguró María Ramírez, vecina del casco histórico petareño.

Cuidados

El relajamiento de las medidas por parte de los ciudadanos puede acarrear a la nación un rebrote del virus, a pesar del esfuerzo de las autoridades para controlar la curva de contagios, así lo han expresado los especialistas.

Los médicos instan a seguir utilizando la mascarilla, que protege de las gotículas de saliva contagiadas con el covid. Asimismo, reiteran que hay que cumplir con el distanciamiento físico de por los menos un metro y medio, así como también debe efectuarse el lavado constante de las manos.

Recomendaciones