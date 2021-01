Carvativir demostró en sus III fases de investigación efectividad antiviral

Las gotas milagrosas José Gregorio Hernández (Carvativir) pasaron por las tres fases de investigación, demostrando en todas sus etapas de prueba, efectividad antiviral, sin toxicidad y con excelente tolerancia demostrada para pacientes con covid-19.

Según el resumen global de la investigación, la molécula de estudio se denomina Isotimol modificado y la patente tuvo una aprobación en examen de forma el pasado 14 de diciembre de 2020. La publicación de prensa se encuentra en el boletin #607 bajo el permiso sanitario otorgado por el Servicio autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS): Nº P.N. 21-0068 (19/01/2021).

Las gotas milagrosas, conocidas con el nombre comercial Carvativir, en sus fases preclínicas de ensayo, contó con el in vitro (Placa de Petri), desarrollado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Laboratorios Carmed (Turquía), que consistió en un ensayo in vitro realizado en modelo de ratones, mientras que el ensayo in silico (ensayo con modelos de computadora), fue realizado por Autodock Vina (Venezuela), la cual desarrolló el modelo molecular de simulación.

El reporte refiere que las fases clínicas I y II se llevaron a cabo entre junio y julio 2020. En el ensayo clínico prospectivo participaron 100 pacientes (Venezuela), y en dicha etapa se midió seguridad (inocuo) y posología.

En este estudio clínico sobre la actividad antiviral e inmunomoduladora del compuesto Isothymol recombinado contra el agente SARS-CoV-2 en pacientes Covid-19, participaron investigadores del Departamento de I&D, Centro de Investigación adjunto Droguería J&R (Venezuela), Laboratorio Farmacológico de Venezuela (Labfarven), Hospital Dr. Domingo Luciani (Caracas, Venezuela) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf de Venezuela).

La fase III (agosto-noviembre 2020) se realizó el ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego con placebo (herramienta del método científico que se usa para prevenir que los resultados de una investigación puedan estar influidos por el efecto placebo), para esta fase participaron 600 pacientes. De este número, 300 pacientes con Isotimol (fase experimental), otros 300 con placebo (fase control).

El Comité de Bioética del Hospital Universitario Periférico Dr. Miguel Ángel Rangel, cuyo ente rector es el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, midió la seguridad, tolerabilidad y actividad antiviral e inmunomoduladora del compuesto Isotimol modificado.

Ellos indicaron que en las pruebas clínicas y preclínicas realizadas a los pacientes se encuentran: Hematología completa, Dimero D, Ferritina, Fibrinógeno, PT y PTT, IgM, IgG, IL-6, Proteína C reactiva (PCR), RX de tórax, TC Y RT-PCR, las cuales fueron procesadas en los laboratorios Inmuno XXI (Caracas, Venezuela) y Mayo Clinic (Minnesota, EEUU).

Asimismo el informe refiere que se realizaron pruebas adicionales sobre la estabilidad acelerada y el estudio microbiológico del Isotimol (Carmed, Turquía) y la cromatografía de gases con espectrometría de masa, así como la espectroscopia de absorción infrarroja FT-IR, estuvo a cargo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Los científicos venezolanos crearon un medicamento con efecto inhibidor, replicación del SARS-CoV-2. El Carvativir, presentado formalmente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es un antiviral que emergió de una línea de investigación para el desarrollo de fármacos potenciales.

En un artículo publicado este lunes en la página web de la emisora Radio del Sur, el doctor Ricardo León, investigador, médico internista y director del Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela (Osimaven), indicó que el fármaco Carvativir es una muestra de las capacidades científicas que tienen los investigadores y centros de investigaciones de Venezuela, refiere AVN.

“Es una bitácora de lo que pudiera crecer el campo de las ciencias y las investigaciones en nuestro país; es apostar sin duda al futuro”, escribió León.