Con un gesto mujeres se salvan de la violencia doméstica

Que mucha gente esté sentada en el área de espera de un centro médico, aguardando por su turno puede ser algo lógico o cotidiano; pocos creen que eso no sea algo extraordinario, pero una circunstancia muy particular demostró que no es algo tan absoluto. La violencia doméstica, una situación que en la mayoría de los casos se manifiesta con abuso sexual, físico y psicológico, era la realidad que vivía una mujer en Barcelona, España, y que no encontró mejor lugar para pedir auxilio y escapar del abuso del que por mucho tiempo fue víctima.

Ser pareja de un hombre de 64 años solo le resultaba en malos tratos, insultos, vejaciones y empujones. No obstante, dio a demostrar su valentía de una manera muy discreta, sencilla y no verbal. Una de sus manos fue la solución para llegar hasta las autoridades. Su gesto encendió las alarmas en silencio. Una trabajadora del centro hospitalario privado al que acudió vio el movimiento que con una de sus manos hizo la española y avisó a los agentes policiales.

Luego de sentirse tan asustada, el ansiado momento de librarse del maltrato doméstico llegó. Pudo contar su grave situación y lograr que la policía detuviera a su acompañante. Signal For Help o la señal de ayuda fue el código que usó la mujer, una herramienta gestual que ya es una manera colectiva de salvar a las mujeres que viven bajo la opresión y el abuso en sus hogares.

La manera más innovadora y segura de pedir auxilio sin exponerse. Se trata de una iniciativa online para ayudar a las mujeres que sufren violencia, promovida por la Fundación de Mujeres Canadienses debido al aumento de casos de violencia doméstica a raíz de la pandemia por el covid-19. Una promoción internacional que ha trascendido en varios lugares desde finales de 2020.

Hasta la fecha sigue siendo tendencia en plataformas digitales como Tik Tok. Un gesto que no distingue idiomas y significa necesito ayuda, violencia de género con solo levantar la mano con la palma hacia la otra persona; luego se coloca el pulgar en la palma y se doblan los dedos hacia abajo sobre el pulgar.

Códigos

Esta campaña canadiense, sencilla y rápida para no dejar rastros sea cual sea el escenario en el que se encuentre la víctima, también es considerada por muchos internautas una manera universal de pedir ayuda en caso de secuestro, acoso u otro abuso. Esta señal es una opción entre muchas que han sido compartidas millones de veces en las redes sociales y medios de comunicación.

Forma parte de varios códigos socialmente utilizados gracias a su auge entre tiktokers y youtubers, y que se pueden implementar en la calle, el hogar, espacios comunes e interacciones por videollamadas, ya que es una forma silenciosa que persuade a los agresores, frente a esas situaciones de violencia y acoso a las que se enfrentan las mujeres, y que al momento de escapar puede ser complejo y peligroso.

Muchas de estas señales algunos usuarios las han dramatizado, es el caso de la cantante y actriz uruguaya, Natalia Oreiro, con el fin de crear consciencia sobre la situación de mujeres que viven con maltratadores. En países como Singapur, también están implementadas por las autoridades para enseñar a los niños y niñas que sufren abuso infantil u otra persona por abuso intrafamiliar.

¿Qué hacer? Aunque no hay registro en Venezuela de que alguna víctima de violencia de género haya usado un código universal, en el país existe una estructura social e institucional contra este flagelo. Sin embargo, al observar que alguien use alguna de estas señales, es importante comunicarse con la persona de manera segura para averiguar qué necesita y qué quiere que se haga.

Si al momento no se le puede ayudar, lo mejor es ser prudente. En el caso de Venezuela, se puede optar por llamar al VEN911 u otros servicios de emergencia locales como el 0800 Mujeres (6853737) y para operadores Movilnet a través del *112.

Las mujeres que se encuentren en esta situación también pueden hacerlo saber en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, en cualquiera de sus sedes en todo el territorio nacional, y en las fiscalías especiales del Ministerio Público.

Otras iniciativas

Existen otras iniciativas para frenar el abuso hacia las mujeres como la campaña Mascarilla 19, creada por Instituto Canario de Igualdad de España durante la pandemia. Comenzó en las farmacias para socorrer a mujeres que sufrían violencia de género y se implementa en Francia, Noruega, Italia, Bélgica, Chile y Argentina. Desde los locales farmacéuticos se alerta a las autoridades cuando una compre la mascarilla; en el establecimiento ya sabrán que están ante un caso de violencia intrafamiliar.

La Unicef también apoya el plan No más sangre, creado por mujeres de Argentina, México, Colombia y Ecuador mediante la difusión secreta de un número telefónico para pedir ayuda en kits de toallas sanitarias.

Desde 2017, existe una campaña promovida por el colectivo NoMore (Ni Una Más) en Gran Bretaña, y se extendió por EEUU, España, Argentina, con carteles en los baños de las mujeres en bares, restaurantes, entre otros locales, con contraseñas por bebidas.

Antecedentes