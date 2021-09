Corpoelec atendió más de 2.500 trabajadores con Jornada de Atención

El Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Luis Reverol informó, a través de su cuenta en Instagram,que más de 2.500 trabajadores del sector eléctrico resultaron beneficiados durante el desarrollo de una jornada integral, social y de salud, realizada en la sede principal de Corpoelec en El Marqués, en Caracas.

A través de su cuenta @reverolnestor, el también ministro para la Energía Eléctrica dijo que también los jubilados de esta sede, así como servidores públicos del Centro Nacional de Despacho y del Centro de Servicios Convento, fueron atendidos en más de 15 especialidades médicas como pediatría, medicina general, cardiología, ginecología, urología, traumatología, entre otras.

Asimismo, Reverol resaltó que fueron incorporados unos 1.800 trabajadores y trabajadoras con la Farmacia Móvil, la cual ofrece más de 80 medicamentos a bajo costo.

Por otra parte, en esta red social, se detalló que más de 18 mil trabajadores del sector eléctrico nacional han sido inmunizados contra la covid-19, tal como lo instruyó el Presidente Nicolás Maduro Moros, a fin de garantizar su protección ante este virus.

Igualmente, fueron entregados ayudas técnicas a los servidores públicos de Corpoelec y sus familiares, gracias al apoyo del Despacho de la presidencia, a cargo de Jorge Márquez.

De acuerdo a una nota de prensa emanada por el Ministerio para la Energía Eléctrica, las ayudas técnicas consistieron en la entrega de sillas de ruedas, bastones y muletas al personal activo, jubilado y sus familiares, para ofrecerles una mejor calidad de vida.

El trabajador Gregorio Brazón, con más de 15 años de servicio en el sector eléctrico, manifestó sentirse complácido por este tipo de iniciativas que se ejecutan para enaltecer la labor de hombres y mujeres del sector que tienen alguna discapacidad. “Hoy me están entregando una silla de rueda, por mi condición he utilizado por mucho tiempo muletas, las manos y las piernas ya no aguantan. Pero con esta silla de rueda, puedo continuar mis labores por el compromiso que tengo con el país”, dijo.

Es importante resaltar que el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica ha implementado un Plan de Acción Estratégica, cuyo primer vértice plantea la protección integral y el bienestar social de sus trabajadores y trabajadoras.

Finalmente, el funcionario de Corpoelec, Freddy Espinoza agradeció esta iniciativa que apoya de manera contundente a la masa laboral. “Estas jornadas son necesarias, porque podemos atender cualquier tipo de emergencia que tengamos con la salud que es tan importante”- expresó Espinoza.