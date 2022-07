Curas pederastas activos en la Iglesia

En junio de 2002 la opinión pública de Estados Unidos se vio estremecida, luego que el diario The Boston Globe se atreviera a desafiar al poder que durante siglos había capitalizado la Iglesia Católica en la capital de Massachusetts y publicara un trabajo que implicaba una exhaustiva investigación sobre abusos sexuales cometidos por muchos de sus sacerdotes, tras el escándalo protagonizado por el sacerdote John Geoghan, quien había sido acusado de violar al menos a 130 niños, por lo que fue sentenciado a 10 años de prisión.

Esa investigación, conocida como Spotlight, fue merecedora de un Premio Pulizter y 14 años después inspiró una película del mismo nombre que fue ganadora de seis premios Óscar en 2016, incluso el de mejor película.

El trabajo del equipo Spotlight, en el que también se hace referencia a un caso acontecido en el estado Mérida, en Venezuela, encendió la mecha para que el mundo entero explotara y volteara su mirada hacia un lado de la historia que había permanecido en la oscuridad, oculto bajo la sacralidad de los templos y la complacencia de la alta jerarquía del clero.

¿Qué ha pasado en Venezuela? El tema de la pederastia cometida por sacerdotes también ha afectado a Venezuela, solo que, al menos en la opinión pública, no ha tenido el mismo impacto que en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, producto fundamentalmente de la conflictividad política que ha ocupado buena parte de la temática en los medios de comunicación en los últimos años.

No obstante, así como Spotlight remeció la conciencia estadounidense y mundial, un reciente trabajo presentado por The Washington Post destapó la olla venezolana y propició, entre otras cosas, que un grupo de 66 organizaciones no gubernamentales, sector al que el diario estadounidense señala de ser poco crítico a la Iglesia en relación al tema de abusos contra infantes, se pronunciara exigiendo justicia en cada uno de los 10 casos documentados y que fueron presentados en diferentes tribunales del país sobre acusaciones de pederastia sacerdotal, hecho que, de alguna forma ha levantado de nuevo el debate sobre la impunidad que goza el poder eclesiástico, tomando en cuenta las denuncias de familiares sobre el peligro que representa de nuevo la presencia de estas personas en actividades clericales en donde participan menores y la inacción de la Iglesia para evitarlo.

Una de esas organizaciones es el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), dedicada a defender los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fernando Pereira, directivo y cofundador de Cecodap, comentó a ÚN que esa organización ha requerido en los últimos días un pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre estos casos, por considerar que no se han establecido las sanciones correspondientes en los delitos de abuso sexual a menores de edad por parte de clérigos.

“Es lamentable que cualquier sacerdote o cualquier pastor religioso, por su condición de guía espiritual en quien la sociedad ha depositado su confianza, se aproveche de ello para cometer este tipo de acciones”, expresó Pereira.

La mayoría de los tribunales que han abordado las denuncias han dado curso a los procesos correspondientes y han emitido sentencia firme, pero en gran parte de estos juicios la pena no ha sido proporcional a la gravedad del delito o no ha sido cumplida correctamente y varios de estos sacerdotes están en libertad y han retomado sus labores.

¿Qué dice la Conferencia Episcopal? Tras dos semanas de mutis por las denuncias hechas en el diario estadounidense, la Iglesia Católica decidió romper su voto de silencio. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) convocó el pasado miércoles a una rueda de prensa en la que se abordó el tema de los abusos sexuales por parte de sus integrantes.

El vocero oficial de la actividad fue el vicepresidente de la CEV, monseñor Mario Moronta, quien declinó responder sobre si, adicional a los fallos tribunalicios sobre actos de pederastia cometidos por sus religiosos, se ha aplicado algún tipo de sanción ejemplar, de acuerdo con el Derecho Canónico y lo establecido por el Vaticano.

Y aunque reconoció que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica en el país han cometido abusos sexuales contra menores de edad y “personas vulnerables”, acotó que no es deber de la CEV presentar ante el Vaticano los casos que lleguen a su despacho sobre abuso sexual cometidos por sus clérigos, sino que es responsabilidad de cada obispo. Así, la cúpula de la Iglesia dejó en claro que la responsabilidad de sancionar a quienes incurran en este tipo de delito corresponde a la figura del obispo y no a las máximas autoridades religiosas del país.

“Las respuestas dadas por la CEV a través de Moronta denotan el mal manejo y el cinismo con el que se ha asumido un asunto tan serio”, expresó en su twitter José Leonardo Araujo Araque, una de las víctimas de abuso sexual.

Venezuela no ha escapado del problema.

Los casos más sonados

Uno de los casos referidos a ÚN, también de los más sonados, es el de Robing Damián Salazar, padre de dos víctimas, quien relató que al sacerdote Enrique Antonio Castro Azócar el Tribunal Segundo de Juicio del estado Anzoátegui, en sentencia emitida el 11 de enero de 2022, le aplicó una pena de cinco años de prisión por la comisión del delito de abuso sexual a niño, niñas y adolescentes, previsto y sancionado en los artículos 259 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescentes.

Salazar ha denunciado en reiteradas oportunidades que el sacerdote sentenciado permanece en libertad por una medida cautelar establecida por el mismo juzgado que “solo le ordenó presentarse cada 30 días y no acercarse a, en este caso, las dos menores víctimas”.

La respuesta dada -expresó Salazar- por las autoridades eclesiásticas ante el hecho, es un constante “peloteo” entre las diócesis de Barcelona y El Tigre, en el estado Anzoátegui, eludiendo todo tipo de responsabilidades en cuanto a la sanción canónica que le corresponde a Castro Azócar.

En el estado Zulia causó conmoción la acción cometida por el padre Rafael Márquez, reconocido por haber fundado una red de hogares para albergar y educar a niños en situación de calle.

Este sacerdote fue acusado de abusar de 12 menores de edad que estaban en estos albergues. Sin embargo, la sentencia nunca se hizo pública y Márquez continuó ejerciendo sus labores hasta 2018, año en que falleció, sin que la Iglesia le hiciera el juicio canónico que correspondía.

El 25 de noviembre de 2018, también en el estado Zulia, la opinión pública también quedó conmocionada al conocerse la detención del cura español Iván José Merino Pedial, quien reconoció su culpa al ser hallado en un vehículo con una menor de 12 años, que luego declaró que el cura venía abusando de ella desde hacía tres años.

En medio de la investigación se determinó que Merino había sido investigado por situaciones similares en España y aun así fue enviado a Venezuela.

La Orden de los Agustinos, a la que pertenece, negó en aquel momento la versión: “es absolutamente falso, como indican algunos medios, que haya habido acusaciones o denuncias de esta índole contra este religioso durante su permanencia en España”.

Otra situación que generó polémica fue la del joven Víctor Hernández, quien afirmó haber sido violado cuando tenía 15 años por un sacerdote de alta jerarquía en Barquisimeto.

Recientemente, denunció el hecho ante la Nunciatura Apostólica en Caracas y en su escrito relató que el monseñor abusó de él y luego le pidió que se quedara para una misa improvisada.

La Nunciatura le indicó en un correo electrónico que el caso fue elevado al administrador apostólico de Barquisimeto, sin que esa instancia haya dado respuesta.

José Leonardo Araujo Araque, abogado de profesión, denunció en rueda de prensa ofrecida en México en 2021, que el sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra había abusado sexualmente de él cuando apenas contaba con 13 años, hecho ocurrido en Mérida, en la casa de formación de los aspirantes de la congregación Reina de los Apóstoles, a la que ingresó.

En 2019 denunció los hechos ante autoridades eclesiásticas de su país, quienes se comprometieron a investigar a fondo.

Aunque las autoridades eclesiásticas venezolanas tuvieron conocimiento del caso, Araujo Araque denunció que, lejos de aplicarle una sanción ejemplar a Huerta Ibarra, “se lavaron las manos” y decidieron sacarlo del país y enviarlo a Chicago, para luego trasladarse a La Habana, Cuba, y luego regresar a México.

Jesús Manuel Rondón Molina, quien fuera miembro del presbiterio diocesano de San Cristóbal, irónicamente fue noticia no precisamente por alguna sentencia o alguna pena por delitos sexuales que hubiese cometido contra niños sino por haber sido asesinado por un menor de 17 años, quien dijo que había cometido el crimen porque Rondón Molina lo violaba desde hacía tres años. Adicionalmente, abusó de uno de sus hermanos menores.

El hecho ocurrió en enero de 2020 en el sector El Campanario, una zona boscosa del municipio Junín.

Sobre ese caso, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que, aunque la Iglesia había decidido su expulsión del sacerdocio, “este personaje venía atacando sin que las autoridades eclesiásticas lo pusieran a la orden de la justicia”.

Otro caso que fue abordado por el medio estadounidense, quizás el más controversial, es el del sacerdote Luis Alberto Mosquera, quien fue condenado a más de siete años de prisión por haber abusado sexualmente de un niño mientras cumplió su etapa de monaguillo bajo la dirección del cura.

Mosquera no cumplió por completo su sentencia, fue liberado de prisión a petición de sus abogados y regresó a la Iglesia en el estado de Lara, donde hasta días recientes fue sacerdote.

Una foto publicada en su página de facebook en 2016, y republicada en 2017, lo muestra rodeado de varios niños.

El clérigo se encuentra asignado a la parroquia de Humocaro Alto, en el estado Lara, y ha sido asignado al menos a dos parroquias diferentes desde 1996, cuando un niño de 12 años lo acusó de intentar violarlo amenazándolo con un arma de fuego, de acuerdo con los registros policiales.

El religioso declaró al medio de EEUU que continúa siendo un sacerdote activo, lo que confirmó la negativa de sus superiores de suspenderlo de su papel como medida preventiva.

The Washington Post documentó 10 casos en nuestro país.

Las autoridades eclesiásticas fueron más allá y se atrevieron a amenazar a Jorge Mendoza -abogado que defendió al niño que había sido abusado- de excomulgarlo si continuaba la querella judicial contra Mosquera.

El pasado miércoles se conoció que, ante la presión de la opinión pública, luego de la investigación que hiciera la periodista Ana Vanessa Herrero, la alta jerarquía removió de su cargo en la Iglesia de Lara a Mosquera.

Herrero informó además que, durante la rueda de prensa del pasado miércoles, Moronta aseguró que la destitución de Mosquera se había producido “en estos últimos meses”, cuando el propio cura confirmó a The Washington Post que eso ocurrió apenas ocho días después de la polémica publicación.

La versión del ahora ex cura quedó confirmada con el mensaje enviado a sus feligreses: “Queridos hermanos (…) debido a las publicaciones del diario estadounidense, The Washington Post, y las presiones de varias ONG y activistas de los derechos humanos que han ejercido ante la CEV, el administrador apostólico de Barquisimeto ha decidido suspenderme las licencias eclesiásticas, mientras afronto un proceso canónico, por lo que quedo impedido de ejercer mi ministerio públicamente”.

En el encuentro con los medios, monseñor Moronta en ningún momento pidió perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas y sus familiares y se abstuvo de ofrecer información sobre la imposición de sanciones a obispos que no reportaron los casos y que, más bien, trató de eludir el tema enfilando sus baterías hacia otra dirección.

“Llama la atención de que nos investiguen, pero no a otros entes, no solo religiosos sino profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor”, espetó Moronta.