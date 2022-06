Destacan labor de Earle Herrera en la construcción del periodismo

Este lunes, se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Periodismo “Simón Bolívar”, en el que se le rindió homenaje al periodista, político y poeta Earle Herrera, quien contribuyó en la construcción de la labor de medios en el país.

En la actividad, se transmitió un video donde se destacaron diferentes participaciones que realizó Herrera, durante su vida como político, poeta y periodista.

“Earle Herrera siempre será recordado, porque escribió su historia en el mundo del periodismo”, expresó la periodista Desirée Santos Amaral, presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo y directora del Correo del Orinoco.

Por su parte, el poeta Gustavo Pereira, fue quien tuvo la responsabilidad de dar las palabras en homenaje a Earle Herrera, pues la edición del Premio Nacional de Periodismo 2022 rindió homenaje al comunicador.

«Entre las calamidades, más hondo y llegan al alma, en una edad que con optimismo llaman años dorados, otros, bondadosamente, llaman tercera edad, otras un tanto humorísticamente llama vejez, y otros malquerenciados, llaman senectud, esa calamidad, está el ver morir a los seres amados, entre ellos a los amigos», comenzó su discurso el poeta.

Pereira recalcó la labor realizada por el periodista, quien aseguró que a través de la poesía, Earle Herrera «elevó sus más puros sentimientos».

“En el periodismo, excepto el reporterismo, Earle cultivó la crónica, el ensayo periodístico, hasta los estudios históricos. Los libros de Earle son de gran capacidad, lo hizo como periodista, como acto de divulgación a los territorios del Esequibo, así como el humor con tanto genio y gracia, y en su poesía está presente la tristeza, el desasosiego, la melancolía y los poetas suelen escribir sobre eso”, señaló.

“Fuimos amigos durante muchos años. Nos conocimos en una circunstancia extraña porque Earle fue un poeta y un narrador excepcional. Era un polígrafo excepcional, lo hacía con una majestuosidad y un don de la escritura”, añadió.

De igual forma, señaló que, durante su vida, Eearle Herrera fue autor de tres poemarios que en algún momento, constituyeron noticias reveladoras presencias, como lo fue «Penúltima Tarde y Otras Tardes».

Tras narrar algunas de sus experiencias y anécdotas como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, para concluir, el poeta recitó uno de sus poemas y se lo dedicó a Herrera. Por los nuestros:

Por aquellos que amaron o fueron amados sin medida

Por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza

Por aquellos que rehicieron con ceniza cuánto les fue arraigado o prohibido

Por quienes no renegaron de sí mismo en la desolación de sus tormentas

Por quienes se negaron a pactar con la astucia

Por aquellos que optaron por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza

Por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia y convocaron el Samán compartido

Por los que no supieron de treta despreciable

Por los que atravesaron sin herirse zarpazos y mordeduras

Por los que hechos polvo aún guardan en el pecho pobres poderes para franquear la inclemencia

Por quienes resistieron sin quejarse ni pedir nada a cambio

Por quienes aunque solo recibieron afrentas y desprecios hallaron en nosotros motivos para resistir

Por aquellos que nos dejaron la llave de los primeros paraísos y descifraron por nosotros los jeroglíficos de lo inescrutable

Por todos los que lucharon y nos enseñaron a luchar

Por quienes entregaron huesos y sueños como disculpándose

Por los que no ambicionaron más gloria que su pobre intemperie sin amparo

Por aquellos que se abismaron ante la maravilla y se reconocieron en sus llamas

digo estos versos.

Últimas Noticias premiado

Felipe Saldivia recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2022 /Prensa Presidencial

Clodovaldo Hernández recibió el Premio Nacional de Periodismo 2022 mención Opinión

Durante la actividad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó el premio único de Periodismo Simón Bolívar al periodista y editor del diario Últimas Noticias, Felipe Saldivia, por su reconocida trayectoria en el periodismo impreso, así como en el área de Diseño Gráfico y Gestión de Medios de Comunicación.

Felipe Saldivia, además, es el presidente del Grupo Editorial Últimas Noticias y junto a ernesto Villegas, fue fundador del diario Ciudad Caracas en el año 2009.

Gerardo Blanco, por su columna Visión de Juego fue galardonado con el premio mención periodismo impreso.

De igual forma, el Premio Nacional de Periodismo Impreso lo recibió el periodista Gerardo Blanco, por su columna Visión de Juego publicada en el diario Últimas Noticias, dedicada a analizar la realidad deportiva dentro y fuera del país, con aportes importantes en la denuncia de la investigación.

El presidente Maduro entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar al equipo del diario El Siglo obtuvo la mención especial en Impreso por su edición aniversario número 49 que llevó el nombre: Tiempo de Emprendedor.

Por radio, recibió el premio el Noticiero Mundial, de la emisora YVKE Mundial, por el respeto del ejercicio del periodismo en sus 78 años de tradición. Recibieron el premio el equipo del noticiero: José Leonardo Gómez, Roxana Santander, María de Los Ángeles Pérez.

Mientras que el equipo de investigación de la emisora Radio Nacional de Venezuela, obtuvo un galardón por sus trabajos Guerra Psicológica, estrategia para debilitar pueblos y gobiernos; José Gregorio Hernández, fe, esperanza y sanación del pueblo venezolano; Sanciones económicas contra Rusia, suicidio energético.

Recibieron el premio los periodistas Gerardo Flores, José Rodríguez, Betzaré Piñango.

Por Televisión, el premio fue otorgado al equipo del Programa 360 que transmite Venezolana de Televisión (VTV). El conductor principal del programa, Boris Castellanos, recibió el premio.

El programa Cultivando Patria recibió una mención especial en Televisión, y el premio fue recibido por el ministro para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.

En esta entrega de premios se le otorgó una mención especial al empresario y director de la encuestadora Hinterlaces, Óscar Schemel, por su programa Análisis Situacional que transmite Globovisión.

El documental Abril, de Eduardo Viloria Daboin, recibió una mención honorífica en Televisión.

Por Periodismo Digital, el premio fue otorgado a José Israel González del sitio web Noticias Barquisimeto, por su seriado de investigación de malas praxis médicas.

El premio en TikTok lo recibe el equipo de multimedios de Venezolana de Televisión. Mientras que la mención honorífica en periodismo en Tiktok lo recibió el Colectivo de Creativos Venezolano de Tas Claro.

El premio en Instagram lo recibió Alí Morales por su documental sobre la venezolanidad.

El premio en Posdcast, es recibido por Carlos Daniel Alvarado por su programa La Hora del Cine. Mientras que el premio de periodismo en Twitter lo recibió Orlenys Ortiz y el premio de periodismo en Facebook lo recibió el colectivo de comunicación visual alternativa UTOPIX.

Por Periodismo Comunitario y Alternativo, recibió el premio el Sistema Integrado de Medios Alternativos y Comunitarios de Lara (Sima). Mientras que la mención honorífica la recibió la emisora Comunitaria del Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa.

Por Imagen Gráfica, recibió el premio el reportero gráfico José Luis Díaz, por su reseña de la presentación de los sanjuaneros en la inauguración del Ciclo Festivo alrededor de la Veneración y Culto a San Juan Bautista.

Mientras que la mención especial por Imagen Gráfica la recibió Carmelo Raydán, por su libro Tempo mítico, publicado por el Fondo Editorial de la Academia de Historia del estado Zulia.

Por Opinión, recibió el premio Clodovaldo Hernández, por sus aportes y análisis publicados en los medios La Iguana, Ciudad CCS y Correo del Orinoco. Mientras que la mención especial en Opinión fue para Yoselina Guevara, por su texto analítico sobre el conflicto Rusia y Ucrania publicado en el Correo del Alba.

Por Docencia e Investigación recibió el premio Orlando Villalobos, por su ejercicio de docencia e investigación en comunicación e información y periodismo a lo largo de 37 años en la Universidad del Zulia.

Mientras que Neirlay Andrade recibió la mención honorífica por su trabajo de investigación Medios contra la democracia: el fin del mito liberal.

También fue otorgado un premio Póstumo a la conductora del programa de radio La Ventana, Enza García, quien falleció el pasado 8 de febrero de 2022.