Diputada América Pérez: Chávez nos llamó a construir las Misiones

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) América Pérez, afirmó que “(Hugo) Chávez nos llamó a construir las Misiones”, y que una de las tantas razones por la que entró a la Revolución fue “por razones netamente sociales, me llamó y me atrapó la posibilidad de transformar la sociedad”.

Pérez participó este domingo en el segundo episodio de “Venezuela Mujer Podcast” espacio impulsado por el presidente Maduro, como del sexto vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), Sistema de Comunicación y Cultura para la Mujer.

Este espacio conducido por la jefa de la Gran Misión Venezuela Mujer, Dheliz Álvarez, la diputada Pérez recordó que “entré a un círculo donde se planteaban misiones como la Fundación Misión Negra Hipólit y Misión José Gregorio Hernández, donde tuve la oportunidad de participar y ver cómo la Revolución daba dignidad a quienes históricamente habían sido excluidos”.

Recordó cómo las personas que más daño “te hacen cuando piden las sanciones económicas, luego se presentan como tus salvadores”.

“En medio de la Revolución y lo que hacemos, también tenemos pasiones, también tenemos amor por los demás y eso nos hace humanos”, apuntó la diputada.

Argumentó que en estos tiempos tan convulsos, “hacer revolución es un acto de valentía por todo lo que implica pensar en un mundo como el nuestro, dominado por el sistema capitalista, un mundo donde la verdad es permanentemente manipulada”.